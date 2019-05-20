 Президент Грузии Зурабишвили прибыла в АП на встречу с Зеленским

Грузинский президент является первым главой иностранной делегации, который прибыл в АП после завершения торжественного приема в Мариинском дворце и прибытия Зеленского в администрацию президента, передает Цензор.НЕТ со Интерфакс-Украина.
Согласно обнародованной накануне Командой Зеленского программе мероприятий по случаю его вступления на пост президента Украины, с 14.30 до 17.00 понедельника у главы Украинского государства запланирован ряд двусторонних встреч с прибывшими в Киев главами иностранных делегаций.
По крышам бегать голубей гонять
Дразнить Зеленку дергать........ Ну и далее по тексту
Ты свой писюн без посторонней помощи в штаны научись возвращать и зубы чисть, как мамка говорит, возвращатель немытый.
Пётр Алексе́евич Пороше́нко (укр. Петро Олексійович Порошенко; род. 26.09.1965, Болграл, Одесская область)
Оказывается можно всем "тыкать" независимо от возраста, пола и статуса. Хотел бы посмотреть, как этот Алеша будет в каком не будь серьезном учреждении тыкать. Тот же голова сильрады его просто выгонит за "тыканье"
Внимание вопрос!
зЕ!фаны, вы же в массе своей это те,кто бегал и за ссакашвили и уверяли с пеной у рта, что нынешняя президентша Грузии *************. И что? у Вовы договорняки с ***************?
Бидзина Иванишвили - то как Коломойский.
Беня отсиживался в Израиле, стругая бурутину, Бидзина - в далеком горном селе, скирдуя Салому.
И еще схожесть, как и Коломойский, Иванишвили первое время поддерживал победителей революции, но потом резко поменял свою позицию...
Короче, читай, набирайся ума, а потом делай сравнительные умозаключения