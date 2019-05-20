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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Президент Грузии Зурабишвили прибыла в АП на встречу с Зеленским

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник днем приехала к зданию администрации президента Украины на улице Банковой в центре Киева.

Грузинский президент является первым главой иностранной делегации, который прибыл в АП после завершения торжественного приема в Мариинском дворце и прибытия Зеленского в администрацию президента, передает Цензор.НЕТ со Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованной накануне Командой Зеленского программе мероприятий по случаю его вступления на пост президента Украины, с 14.30 до 17.00 понедельника у главы Украинского государства запланирован ряд двусторонних встреч с прибывшими в Киев главами иностранных делегаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Королева Великобритании Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией, - посольство

Источник: https://censor.net.ua/n3127805
 
 
 Топ комментарии
 
Саме час повернути Громадянство Міхо,він цінний свідок по звинуваченню Порося у Суді.
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Два президенти, обрані за одним сценарієм - біглий олігарх - найбільший засіб масової інформації - новообраний президент. залежний від олігарха-власника засобу масової інформації. Якщо ще й любов до кацапів у них одинакова, то боюсь уявити, чим це закінчиться.
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они ща заверят, что такого не говорили. А через год заявят, что не голосовали за табуретку Президент Грузії Зурабішвілі прибула в АП на зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 4891
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Саме час повернути Громадянство Міхо,він цінний свідок по звинуваченню Порося у Суді.
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Впевнений, що Зеленський це зробить. Не тільки тому, що отримає суперенергійного, порядного і досвіченого учасника команди, а тому, що теж є порядною людиною.
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Міхо! Це ти? Клоун чекає на свого Карлсона!
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А я хочу, а я хочу опять
По крышам бегать голубей гонять
Дразнить Зеленку дергать........ Ну и далее по тексту
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Тільки після того,як повернемо Порося до ПМР))На "родіну"))
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А ты кто таков, чмо?
Ты свой писюн без посторонней помощи в штаны научись возвращать и зубы чисть, как мамка говорит, возвращатель немытый.
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К тому же, ты еще и мудак тупой, кормящийся на кацапских помойках.


Пётр Алексе́евич Пороше́нко (укр. Петро Олексійович Порошенко; род. 26.09.1965, Болграл, Одесская область)
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Два президенти, обрані за одним сценарієм - біглий олігарх - найбільший засіб масової інформації - новообраний президент. залежний від олігарха-власника засобу масової інформації. Якщо ще й любов до кацапів у них одинакова, то боюсь уявити, чим це закінчиться.
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Не треба хвилюватися. Все буде добре. А якщо буде любов до кацапiв наступна зупинка для таких дiячив вiдома Президент Грузії Зурабішвілі прибула в АП на зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 3811.
Президент Грузії Зурабішвілі прибула в АП на зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 6256
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Вы абсолютно не правы Президент Грузії Зурабішвілі прибула в АП на зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 7736! Мне тут один юзер про "вы" и "ты" "истину открыл Президент Грузії Зурабішвілі прибула в АП на зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 1113. Цитирую - "Всемирная паутина отрицает всякую иерархию. Поэтому твои претензии к способу обращения, беспочвенны. И говорят только о попытке считать других ниже тебя. Подумай об этом" Alex_dos
Оказывается можно всем "тыкать" независимо от возраста, пола и статуса. Хотел бы посмотреть, как этот Алеша будет в каком не будь серьезном учреждении тыкать. Тот же голова сильрады его просто выгонит за "тыканье" Президент Грузії Зурабішвілі прибула в АП на зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 7736
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ТАК!

Внимание вопрос!

зЕ!фаны, вы же в массе своей это те,кто бегал и за ссакашвили и уверяли с пеной у рта, что нынешняя президентша Грузии *************. И что? у Вовы договорняки с ***************?
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они ща заверят, что такого не говорили. А через год заявят, что не голосовали за табуретку Президент Грузії Зурабішвілі прибула в АП на зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 4891
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Так ! У нашего зези время отбирает ! И веселый барашек потом резонно будет упрекать что мол не дали ему хоть что то сделать , у него мол просто времени не хватило .
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Эта мадам - ставленница грузинского порошенко - иванишвили. гнать ссаными тряпками.
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как всегда, зебеняботы все путают.
Бидзина Иванишвили - то как Коломойский.
Беня отсиживался в Израиле, стругая бурутину, Бидзина - в далеком горном селе, скирдуя Салому.
И еще схожесть, как и Коломойский, Иванишвили первое время поддерживал победителей революции, но потом резко поменял свою позицию...
Короче, читай, набирайся ума, а потом делай сравнительные умозаключения
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как я погляжу, методички порохоботов списаны с лахты. Или лахтинские пособия переданы порохоботам через пуйловы гумконвои?
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та ты шо?! Шерсти инет, кроме лахты Президент Грузії Зурабішвілі прибула в АП на зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 845 Или ссылка по умолчанию? Президент Грузії Зурабішвілі прибула в АП на зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 845
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент Грузии Зурабишвили прибыла в АП на встречу с Зеленским
 
 
 
 
 
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