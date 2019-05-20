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 Политика Украины
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Все про:декларация (1065) Зеленский (1295) НАПК (687)

 Зеленский показал декларацию за 2018 год: вилла в Италии, 5 квартир в Киеве и зарплата 347 тыс. грн в месяц

Президент Украины Владимир Зеленский подал свою декларацию за 2018 год, в которой указал, что владеет виллой в Италии за 88,5 млн грн, квартирами в Киеве, Крыму, и имеет ежемесячную зарплату - 347 тыс. грн (за год - 4,1 млн).

Как сообщает Цензор.НЕТ, декларацию опубликовало НАПК 20 мая.

Согласно документу, президент владеет 5 элитными квартирами в столице площадью от 131 до 269,7 кв. м. Сам же проживает по адресу Грушевского, 9 а.

С 2015 года супруги Зеленские владеют виллой в Италии общей площадью 413 кв. м., которую они приобрели за 88,5 млн грн. В декларации указано, что вилла зарегистрировано на зарубежное юридическое лицо - San Tommaso S.R.L.

С 2008 года Зеленский владеет домом в 353 кв. м с земельным участком 1200 кв. м в селе Иванковичи. Это небольшой населенный пункт всего в 30 км от Киева.

Елена Зеленская, супруга и коллега президента, в 2013-м приобрела квартиру в Ливадии (Ялта). Апартаменты площадью в 130 квадратов достались им всего за 1,3 млн грн. Квартира находится в ЖК "Император".

В декларации указаны два автомобиля: RANGE ROVER 2016 г. в. за 4,6 млн грн и MERCEDES-BENZ 2014 г. в. за 1,8 млн грн.

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Кроме того, Зеленский вместе с супругой дали в долг государству 51,6 тыс. грн. Именно на эту сумму они купили облигации внутреннего госдолга.

Также в собственности президента ряд оффшоров: акции Меджиритано ЛТД (Виргинские острова), акции Vilhar Holdings Limited (Кипр), акции Aldorante Limited (Кипр).

Кроме того, он владеет украинскими компаниями: ООО "Киновартал", ООО "Студия Квартал-95", "Зелари Фиш", ООО "Лига Смиху", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт" "Инвест Анима" и др.

В ПриватБанке президент хранит $400 тыс. Еще $190 и 45 тыс. евро - наличкой. В собственности часы Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer.

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Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды будет прекращение огня на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3127802
 
 
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Опа, а что ЗеОффшоры ЗеДебилам неинтересны?
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У зеленского, наверное, правильные офшоры! так, зебилоиды? 😂😂🤣🤣
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Ну почему "налетай" ? Я его запомнил на велосипеде с голым писюном .
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Я думаю,что зе украл эти деньги.Украл квартиры или кумовья подарили.И зарплату из госбюджета стырил.
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Ой, я Вас умоляю! Лена сказала, что ну отдыхали они на какой-то там вилле, а чья она - она без понятия. Это телевизороголовым показали, а про декларацию, где оказывается, что вилла Вовы и Лены им можно и не рассказывать.
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Ви що? Які порохоботи? Мінстець вже розігнали і всіх звільнили. Всі пішли тепер працювати двірниками і посудомийками, бо більше ж ні нащо розуму не вистачає! Ви хіба не бачите, що сьогодні жодного порохобота, як ви, зЄ!біли, і прогнозували на Цензорі немає?
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Це брехняяяяяя!!! Зєленський не такииииииий! Це "простий криворізький хлопець", "такий, як ми". "Це не його вілла, він не може бути схожим на Порошенка!" Зеленский показал декларацию за 2018 год: вилла в Италии, 5 квартир в Киеве и зарплата 347 тыс. грн в месяц - Цензор.НЕТ 1104
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то вилла Порошенка!! это он её подсунул несчастному мальчику... в трусиках 😂😂🤣🤣
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Конечно да, это же он был депутатом 2ых созывов, министром кровавого Януковича...
Именно Зеленский набивал карманы за счет бюджета страны!
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нет, конечно, это он все приобрел, т.к. просто не платил налоги в Украине и развлекал за наличку на днях рождениях олигархов и расейских деятелей
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Барыга, однозначно, простые работяги столько не зарабатывают
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А вот и вырезанные кадры из сериала про Голобородька. Ну-ну.
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Прикольно він своїм виборцям дав брудними трусами по пискам. Хай тепер нюхають. Зеленский показал декларацию за 2018 год: вилла в Италии, 5 квартир в Киеве и зарплата 347 тыс. грн в месяц - Цензор.НЕТ 5002
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Ой ой ой !!!!!! Так он еще и доходы декларирует !!!!
Какой то странный президент
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а что до этого никто не декларировал ?
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Кому интересно ваше прошлое, женщина . Вы сайт не перепутали?
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танюха - зеленский тебе в ухо
ну ты хоть тупи как то иначе. совсем уже дно... я чисто из жалости не стану тебя стебать после этих слов.. а мог бы
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Не нервничай, твою нишу он не займёт! Это он просто пошутил
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Да какая разница.
Рыговская банда прёт во власть - вот где беда.
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Ось як слуги народні живуть. І це без урахування офшорів
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і шо? Кличко заробили свої гроші своїм інтелектом та кулаками.
Зеленський заробив свої гроші інтелектом та тим, що розважав людей, щоби не було суцільного депресняку. То ж має право.
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так и шоколад поднимает настроение
Теж має право на Мальдіви Зеленский показал декларацию за 2018 год: вилла в Италии, 5 квартир в Киеве и зарплата 347 тыс. грн в месяц - Цензор.НЕТ 6450

или по-вашему демократичненько шашлічки жарить в Турции
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Зеленський заробив свої гроші саме тим, шо обсирав за офшори та майно в росії.

інших обсирав, при цьому маючи це все,
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на Барыгу тянет ? Не?

по-моему, вполне, если учесть еще и закопанное в офшорах.

ну что, зебени,
поменяли шило на мыло
"хай гірше, але інше" Зеленский показал декларацию за 2018 год: вилла в Италии, 5 квартир в Киеве и зарплата 347 тыс. грн в месяц - Цензор.НЕТ 5440
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Угу, а 41 лярд баксов на офшорах ?
Из тех что Беня у народа Украины украл.
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Если так пойдет, скоро сдаст тест на наркозависимость...
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Подскажите, пожалуйста, сколько теперь (после выборов) стоит заказать на корпоратив/день рождения/свадьбу/в сауну 95 квартал?
А с Зеленским?
Это и раньше было недешевое удовольствие... Особенно в баню...
Просто интересно.
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порохоботы запишите. потом сравним на выходе, украдет больше вашей жирной свыиньи ,или сможет быть относительно честным?
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Дик а як порівнювати будем? За Форбсом? Ну так Форбс каже, що пєтя збіднів за 5 років. За деклараціями? Так приховують же ж всі своє майно...
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в скором будущем нас ждут факти истинного воровства боровом и его любымы друзямы.
А варианоы для сравнения будут опубликованы. желающих проверить будет туча. Не надо балаболить как в верховной раде--ни о чем.
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А "относительно честным" это куда? Типа, на пол шишечки, не в счет? Интересная форма извращения, однако...
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Придурок ты. Рошен - в трасте у Ротшильдов. Ты действительно готов проснуться с головой в тумбочке ?
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не надоело ещё анекдоты и сказки от мародёра тут талдычить?
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которые поумней зебилы начинают сегодня "грызть локти"
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Зеленский - нищеброд по сравнению с мародёром Порошенко
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Порошенко всё. Нет Порошенко больше. Сравнение неуместно.
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О, Вовчик... Ты как раз под руку попался. А ты знаешь, кто такой "мародер"? А если знаешь, зачем пишешь? А если не знаешь, почему не узнаешь и лишь затем... Типа, слово понравилось? Типа все- ну и я туда же... Типа, своих мыслей нет, давай чужие, да? Хотя, проморозишься, как весь зелентрест...
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А как-же субсидия? Это по честному или по бАгатому?э
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И это при том что корпорация "Квартал" убыточна по налоговым декларациям.
Поздравляю , Вы лохи.
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"Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку."

Владение коммерческими предприятиями - это предпринимательская деятельность. Чем же он от пети отличается?Зебилы?
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Это конечно не Липицк, но зацепка для вони порохоботам будет.
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В Криму перереєстрована згідно російського законодавства?
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Я вот одного не пойму - как можно выбрать президентом страны клоуна? Как? Ведь если человек придет в больницу, а на месте врача будет клоун? Это ведь невозможно. Невозможно, чтобы на месте пожарника, продавца и даже мента был клоун. А на месте президента возможно? Вот ну нифига не понимаю я этих людей...
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Так составлен "Закон о выборах Президента Украины".
Все претензии - к составителям.
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а где учат на президента? и в каком году порося закончил этот колледж? спасибо
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Хохотун показал дешевый популизм для легковерной публики,коя верит в сказки.
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народ отупел вообще, от сватов, квартала и гаджетов - просто в самом прямом смысле отупел
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Хватит срать уже, тебе не надоело, плохого желаешь?
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радует, что с помощью своего папы не украл кондитерские фабрики и сахарные заводы, не обещает передать слепотрастовым ротшильдам свои активы и не летал тайно в Турцию под фамилий голобородько
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с помощью своего папы он "закончил" ВУЗ. На пары не ходил, зачеты не сдавал, а колесил с КВН по расеи. Папа все уладил
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У Петі офшори і у Зелі офшори, у Петі бізнес в Раші і у Зелі бізнес в Раші (зараз ніби обоє кажуть, що бізнесу в раші вже нема, але то таке). У Петі великий будинок і вілли в Європі і у Зелі великий будинок і вілли в Європі.

Ну дик і чим тоді нова влада краща за стару?
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Разницы не видишь? Зеленский что, у власти был или он обещал продать свой бизнес?
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А мать его живет в хрущевке Кривого Рога.... 😱
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не то вроде муравейник напротив гор исполкома и в 10 км от кмка - воняет там если ветер с кмка шо писец Зеленский показал декларацию за 2018 год: вилла в Италии, 5 квартир в Киеве и зарплата 347 тыс. грн в месяц - Цензор.НЕТ 3004
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Гы-гы, "простой парень из народа", кушайте зелебобы, не обляпайтесь
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Тобто зниження комунальних тарифів не буде.
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А неплохо простому учителю платили!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский показал декларацию за 2018 год: вилла в Италии, 5 квартир в Киеве и зарплата 347 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
 
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