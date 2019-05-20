 Зеленский показал декларацию за 2018 год: вилла в Италии, 5 квартир в Киеве и зарплата 347 тыс. грн в месяц

Как сообщает Цензор.НЕТ, декларацию опубликовало НАПК 20 мая.

Согласно документу, президент владеет 5 элитными квартирами в столице площадью от 131 до 269,7 кв. м. Сам же проживает по адресу Грушевского, 9 а.

С 2015 года супруги Зеленские владеют виллой в Италии общей площадью 413 кв. м., которую они приобрели за 88,5 млн грн. В декларации указано, что вилла зарегистрировано на зарубежное юридическое лицо - San Tommaso S.R.L.

С 2008 года Зеленский владеет домом в 353 кв. м с земельным участком 1200 кв. м в селе Иванковичи. Это небольшой населенный пункт всего в 30 км от Киева.

Елена Зеленская, супруга и коллега президента, в 2013-м приобрела квартиру в Ливадии (Ялта). Апартаменты площадью в 130 квадратов достались им всего за 1,3 млн грн. Квартира находится в ЖК "Император".

В декларации указаны два автомобиля: RANGE ROVER 2016 г. в. за 4,6 млн грн и MERCEDES-BENZ 2014 г. в. за 1,8 млн грн.

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Кроме того, Зеленский вместе с супругой дали в долг государству 51,6 тыс. грн. Именно на эту сумму они купили облигации внутреннего госдолга.

Также в собственности президента ряд оффшоров: акции Меджиритано ЛТД (Виргинские острова), акции Vilhar Holdings Limited (Кипр), акции Aldorante Limited (Кипр).

Кроме того, он владеет украинскими компаниями: ООО "Киновартал", ООО "Студия Квартал-95", "Зелари Фиш", ООО "Лига Смиху", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт" "Инвест Анима" и др.

В ПриватБанке президент хранит $400 тыс. Еще $190 и 45 тыс. евро - наличкой. В собственности часы Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer.

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Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды будет прекращение огня на Донбассе.