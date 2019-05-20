 Зеленский показал декларацию за 2018 год: вилла в Италии, 5 квартир в Киеве и зарплата 347 тыс. грн в месяц

Как сообщает Цензор.НЕТ, декларацию опубликовало НАПК 20 мая.
Согласно документу, президент владеет 5 элитными квартирами в столице площадью от 131 до 269,7 кв. м. Сам же проживает по адресу Грушевского, 9 а.
С 2015 года супруги Зеленские владеют виллой в Италии общей площадью 413 кв. м., которую они приобрели за 88,5 млн грн. В декларации указано, что вилла зарегистрировано на зарубежное юридическое лицо - San Tommaso S.R.L.
С 2008 года Зеленский владеет домом в 353 кв. м с земельным участком 1200 кв. м в селе Иванковичи. Это небольшой населенный пункт всего в 30 км от Киева.
Елена Зеленская, супруга и коллега президента, в 2013-м приобрела квартиру в Ливадии (Ялта). Апартаменты площадью в 130 квадратов достались им всего за 1,3 млн грн. Квартира находится в ЖК "Император".
В декларации указаны два автомобиля: RANGE ROVER 2016 г. в. за 4,6 млн грн и MERCEDES-BENZ 2014 г. в. за 1,8 млн грн.
Кроме того, Зеленский вместе с супругой дали в долг государству 51,6 тыс. грн. Именно на эту сумму они купили облигации внутреннего госдолга.
Также в собственности президента ряд оффшоров: акции Меджиритано ЛТД (Виргинские острова), акции Vilhar Holdings Limited (Кипр), акции Aldorante Limited (Кипр).
Кроме того, он владеет украинскими компаниями: ООО "Киновартал", ООО "Студия Квартал-95", "Зелари Фиш", ООО "Лига Смиху", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт" "Инвест Анима" и др.
В ПриватБанке президент хранит $400 тыс. Еще $190 и 45 тыс. евро - наличкой. В собственности часы Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer.
Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.
Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды будет прекращение огня на Донбассе.
Именно Зеленский набивал карманы за счет бюджета страны!
Какой то странный президент
ну ты хоть тупи как то иначе. совсем уже дно... я чисто из жалости не стану тебя стебать после этих слов.. а мог бы
Рыговская банда прёт во власть - вот где беда.
Зеленський заробив свої гроші інтелектом та тим, що розважав людей, щоби не було суцільного депресняку. То ж має право.
Теж має право на Мальдіви
или по-вашему демократичненько шашлічки жарить в Турции
інших обсирав, при цьому маючи це все,
по-моему, вполне, если учесть еще и закопанное в офшорах.
ну что, зебени,
поменяли шило на мыло
"хай гірше, але інше"
Из тех что Беня у народа Украины украл.
А с Зеленским?
Это и раньше было недешевое удовольствие... Особенно в баню...
Просто интересно.
А варианоы для сравнения будут опубликованы. желающих проверить будет туча. Не надо балаболить как в верховной раде--ни о чем.
Поздравляю , Вы лохи.
Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку."
Владение коммерческими предприятиями - это предпринимательская деятельность. Чем же он от пети отличается?Зебилы?
Все претензии - к составителям.
Ну дик і чим тоді нова влада краща за стару?