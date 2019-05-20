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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 БПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Раду, так и к досрочным, - заявление

БПП "Солидарность" готова к проведению парламентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявление партии.

"Главным источником власти в Украине согласно Конституции является народ, и партия БПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Верховную Раду, так и к досрочным выборам. Мы готовы к выборам организационно и содержательно", - говорится в заявление партии.

"С другой стороны, мы считаем, что право Президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должна реализовываться в полном согласовании с Конституцией Украины. Демократия - это процедуры, отсутствие процедуры - это авторитаризм. Моделью подобного механизма может служить юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году о роспуске Верховной Рады. Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право является небезусловным и должно происходить в полном согласовании с Конституцией", - отмечается в заявление.

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Партия готова защищать ценности и достижения, которые она отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, НЕ упомянул новоизбранный Президент Зеленский в своей инаугурационной речи.

Источник: https://censor.net.ua/n3127799
 
 
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Платные элитные проститутки (БПП) готовы ко всему БПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Раду, так и к досрочным, - заявление - Цензор.НЕТ 5326
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потрошенковцы и ригиналы в одной весовой категории.
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готовьтесь к походам в пркуратуру с последующей посадкой
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Ух ты какааяяяяяяяяяя, как губки свои раскатала. Тебе такой гаджет точно необходим

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Судя по тому,как выглядит петя,он опять врет. Барыги больше никому не нужны.Мародеры тем более.
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не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах.
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мародер и соратник пуйла по уничтожению Украины

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Им легко говорить - у них пока иммунитет есть. А вот "патрону" не повезло...
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Все слова на б и на п сюда одинаково подходят .
Потому как депутаты этого блока беспрестанно продавали себя и Украину за деньги
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Всё правильно. БПП по мажоритарке человек 50 заведёт, и по спискам человек 50 ...Гы-гы...А Обкакашвили сосет пенис дикого кабана...
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По партійним спискам?Чи за гречку по мажОрітарці?
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И за гречку мы нормально наберём, и по спискам. Всё ОК!
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Так само,як і ваш Пеця,тільки вже без адмінресурса,та фальсіфікацій,то буде 3%))
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Главным источником власти в Украине согласно Конституции является народ и партия БПП "Солидарность"Источник: https://censor.net.ua/n3127799
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Какая нахер солидарность, с кем, с сокамерниками?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Раду, так и к досрочным, - заявление
 
 
 
 
 
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