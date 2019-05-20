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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 БПП "Солидарность" готов как к плановым выборам в Раду, так и к досрочным, - заявление

Блок Петра Порошенко "Солидарность" готов к проведению парламентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявление партии.

"Главным источником власти в Украине согласно Конституции является народ, и партия БПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Верховную Раду, так и к досрочным выборам. Мы готовы к выборам организационно и содержательно", - говорится в заявление партии.

"С другой стороны, мы считаем, что право Президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должна реализовываться в полном согласовании с Конституцией Украины. Демократия - это процедуры, отсутствие процедуры - это авторитаризм. Моделью подобного механизма может служить юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году о роспуске Верховной Рады. Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право является небезусловным и должно происходить в полном согласовании с Конституцией", - отмечается в заявление.

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Партия готова защищать ценности и достижения, которые она отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, НЕ упомянул новоизбранный Президент Зеленский в своей инаугурационной речи.

Источник: https://censor.net.ua/n3127799
 
   
 Топ комментарии
 
Это точно: БПП всегда готов...БПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Раду, так и к досрочным, - заявление - Цензор.НЕТ 154
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Судя по тому,как выглядит петя,он опять врет. Барыги больше никому не нужны.Мародеры тем более.
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мародер и соратник пуйла по уничтожению Украины
БПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Раду, так и к досрочным, - заявление - Цензор.НЕТ 3163
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Платные элитные проститутки (БПП) готовы ко всему БПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Раду, так и к досрочным, - заявление - Цензор.НЕТ 5326
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Т.е. Тимохе и остальной гопкампании делать нечего? Все их сторонники будут за Зелебобу? БПП "Солідарність" готова як до планових виборів у Раду, так і до дострокових, - заява - Цензор.НЕТ 6744
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потрошенковцы и ригиналы в одной весовой категории.
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готовьтесь к походам в пркуратуру с последующей посадкой
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Ух ты какааяяяяяяяяяя, как губки свои раскатала. Тебе такой гаджет точно необходим

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Судя по тому,как выглядит петя,он опять врет. Барыги больше никому не нужны.Мародеры тем более.
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не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах.
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мародер и соратник пуйла по уничтожению Украины

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Им легко говорить - у них пока иммунитет есть. А вот "патрону" не повезло...
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Все слова на б и на п сюда одинаково подходят .
Потому как депутаты этого блока беспрестанно продавали себя и Украину за деньги
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Всё правильно. БПП по мажоритарке человек 50 заведёт, и по спискам человек 50 ...Гы-гы...А Обкакашвили сосет пенис дикого кабана...
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По партійним спискам?Чи за гречку по мажОрітарці?
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И за гречку мы нормально наберём, и по спискам. Всё ОК!
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Так само,як і ваш Пеця,тільки вже без адмінресурса,та фальсіфікацій,то буде 3%))
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Главным источником власти в Украине согласно Конституции является народ и партия БПП "Солидарность"Источник: https://censor.net.ua/n3127799
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Какая нахер солидарность, с кем, с сокамерниками?
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надо понимать уроненная ксива зе именно а парламенте очень символична,как с овощем в десятом с дверями и и потом с веночком,говорит что просидит вовка с булавой еще меньше, ей по башке своей и получит, первый заявленный указ и тот противозаконный!олень что тут сказать,не верь после этого в приметы))
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Позволю себе напомнить, что 35% избирателей Зели "против вступления в НАТО".
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Если певец ртом не затащил фракцию в Раду, то БПП не на что надеятся
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Певец ротом говорите? БПП "Солідарність" готова як до планових виборів у Раду, так і до дострокових, - заява - Цензор.НЕТ 6443 Да поболее наверное затащит в Раду, чем игрок членом.
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що можуть політичні банкрути нового запропонувати українському народові?
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Удивитесь, но свои 20 процентов он возьмёт.
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1, 5....в лучшем случае. Но это вряд-ли. Их разгонят , а пэцю посдют.
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Дать чертёж губозакаточной машинки или карандашом обойдёшься?
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Сегодня он больше возьмёт.Эдак 40 точно
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Нет, у каждой из партий есть свой устоявшийся электорат. Вот Слуге народа мало что светить будет. Вата снова потянется голосовать на выборах в Раду за своих Бойко и остальную шоблу. Молодёжь уйдёт к Вакарчуку. Юля заберет свои порядка 8 - 10 процентов, ну и остальные тоже свои обычные голоса. Самопомочь только пролетит скорее всего на выборах.
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Да в принципе всегда было понятно, что на трезвую голову, такого как у тебя не сочинить.
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Во первых я не пью 13 лет,Во вторых,шо пэтя не опрокинет за свой "упокой"? Я думаю "пол кило",как минимум вкинет
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Наверное потому, что никакого упокоя нет и не будет, даже если Зе-беня изойдёт на пену.
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Прийняти нормальний виборчий закон, провести дочасні вибори ВР, і щоб накінець то закінчився цей дурдом з пєбілами і зєбілами. Розпочати жити.
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Легким движением руки
Брюки превращаются в єлегантніе шорті
Т е из 25% получат 2.5%
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Оооо, Как Лахту от Пороха пучит, аж зенки рогом лезут!
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За зе голосували якісь дивні істоти. Самі придумують, що він їм пообіцяє покращити, самі вирішують куди він їх поведе кого в Європу, кого в мордор. "Знають", що відчувають, про що думають, що планують інші люди. Як це психічне захворювання називається?
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Угу. Ага. Усігда готові. Геть чисто, як піонєри.
Тьфу, гидота! Їм би зайнятися першочерговим. Наприклад, сухарі сушити. Або (тим, хто ще не вміє) вчитися "ботать па фєнє"...
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