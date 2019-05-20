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 Политика Украины
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Все про:ВР (22879) Загорий (16)

 Нардеп Загорий заявил, что уходит из политики в бизнес

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции БПП, владелец ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Глеб Загорий больше не будет баллотироваться в парламент и намерен вернуться в бизнес.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя роспуск парламента Президентом Владимиром Зеленским.

"Уже летом Украина получит новый состав парламента. Думаю, в него войдет немало депутатов из нынешнего созыва – но меня среди них не будет. Я ухожу из большой политики, чтобы вернуться в большой бизнес", - написал он.

Загорий подчеркнул, что считает успешной свою работу в парламентском комитете по делам ветеранов.

"Свою законотворческую миссию я выполнил: из 47 поданных мною законопроектов 20 стали законодательными актами. Из 65 предложенных мною поправок 55 были учтены парламентом", - сообщил он.

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Загорий уточнил, что речь идет в том числе о законах, обеспечивающих повышение уровня социальной защиты всех категорий участников АТО, в том числе волонтеров и добровольцев, а также семей погибших участников АТО. Кроме того, законодательные акты направлены на социальную реабилитацию ветеранов, а именно – на поддержку предпринимательской деятельности ветеранов и стимулирование трудоустройства участников АТО.

Также депутат подчеркнул, что реабилитацией воинов АТО продолжит заниматься Фонд семьи Загорий, который реализует несколько благотворительных программ в этом направлении.

Теперь Загорий намерен сосредоточиться на бизнес-деятельности, в частности, заняться интеграцией "Дарницы" в глобальный фармацевтический рынок. "Сейчас это одна из самых эффективных компаний Украины, а в будущем "Дарница" станет международной компанией", - написал владелец компании.

Как сообщалось, в понедельник, 20 мая, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва.

Загорий был избран народным депутатом в 2014 году по партийному списку Блока Петра Порошенко.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году "Дарница" увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.

В сентябре 2018 года председателем исполнительного совета управляющей компании ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" стал Дмитрий Шимкив, который до этого был заместителем главы Администрации Президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3127790
 
 
 Топ комментарии
 
Шоколадные крысы бегут от прокажённого мародёра
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Шоколадные крысы бегут от прокажённого мародёра
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дякую,що представився
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Виявляється в Україні ВЗАГАЛІ ніхто не регулює відпускні ціни фармфабрик. Регулюють теоретично лише націнки в аптеках. Тому збільшення прибутку на 31% зовсім не означає збільшення виробництва ліків. Палкий привіт Пєтру і нинішній ВР за нинішній АМКУ і антимонопольне законодавство.
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это было бы хорошим знаком.
когда в зраду шли шоб защитить свой бизнес.
хорошо бы, шоб это больше не надо было
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теперь все проще...теперь своего зеленого президента выбирают,шоб защитить свое право на распил бюджета.
все олигархи в доле и в экстазе.и ***** нравится. Нардеп Загорій заявив, що йде з політики в бізнес - Цензор.НЕТ 8978
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с твоим бредом смириться? Нардеп Загорій заявив, що йде з політики в бізнес - Цензор.НЕТ 573ты плохо Украину знаешь...это тебе не болотная плосчать
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Пьетя проходной список сокращает? или цену повысил???))))
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Просто БПП больше не будет партией власти - потому большому бизнесу там делать нечего.
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Шоколадні щурі побігли з тонучої лодки...
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Справятся с заданием все. В итоге будет две основных подгруппы: 25% умных и 73% сильных.
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на самом деле еще около 40% от всех избирателей -красивые.бо не ходили на выборы Нардеп Загорій заявив, що йде з політики в бізнес - Цензор.НЕТ 339
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Фотография порохобота после ухода шоколадного спонсора.
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хоть сейчас и глубокая весна, но это не мешает опричникам порошенко становится на лыжи полным ходом Нардеп Загорий заявил, что уходит из политики в бизнес - Цензор.НЕТ 9600
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а Динамо бежит, все бегут и трудовые резервы уже побежали.
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на меловом карьере будет таблетки от всех болезней вытачивать ))
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Не будет недоторканости - делать там больше нечего.
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вот они, "слуги" народные из бэпэпэ. неолигархи, с которыми так боролся главный неолигарх
деолигархизация, однако.
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На потоки садятся другие люди-делать в ВР нечего.
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Ой, и как жеш нам пережить такую невосполнимую утрату?
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Предприниматель, знающий экономику не по телевизору, реальный политик. Если это не пример того стандарта госдеятеля, к которому должна идти политика, то не знаю, каким тогда должен быть депутат Рады по мнению всей тут торжествующей вато-зелени. Нечему радоваться особо.ю
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Депутат следующего созыва дожен быть как лысый из Квартала - дебильный и накуреный Нардеп Загорій заявив, що йде з політики в бізнес - Цензор.НЕТ 3734
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Бизнесмен хвалится тем, что создал бизнес-преференции определённой части общества Нардеп Загорий заявил, что уходит из политики в бизнес - Цензор.НЕТ 4018
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Побольше этих "выходцев"из парламента для страны благо должны депутаты работать для народа а не на свою шкуру,не должно там быть предпринимателей хватит Порошенка ,и ему подобных
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Тепер для петькіних холопів в ВР "Юрїв день"?
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Шверк з БПП сьогодні сказав те ж саме - схоже щурі зрозуміли , що дійсно час тікати !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Загорий заявил, что уходит из политики в бизнес
 
 
 
 
 
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