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Все про:суд (22141) Янукович (30506)

 Суд рассмотрит апелляцию на приговор Януковичу 13 июня

Процесс рассмотрения дела начнется в 10:00.

Об этом говорится в расписании рассмотрения дел на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

Киевский апелляционный суд назначил рассмотрение апелляции на приговор бывшему президенту Виктору Януковичу на 10:00 13 июня. 

Апелляция на приговор будет рассмотрена коллегией судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.

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Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

Также читайте: Уголовное производство против Януковича возвращено в Оболонский райсуд для исправления описок и разъяснения приговора

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

20 марта Оболонский суд отказал защите Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора по делу о госизмене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Также суд отказал адвокатам в исправлении описок в приговоре по этому делу.

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Кроме того, суд призвал защиту Януковича не подавать необоснованных заявлений и не препятствовать этим рассмотрению приговора в апелляционном суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3127786
 
 
 Топ комментарии
 
Сподіваюсь,відхилять.Хоча,після повернення портнова все може бути
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Ты "быдлота" про папередников забывай. Теперь все это ваше, вернее Бенино.
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Сподіваюсь,відхилять.Хоча,після повернення портнова все може бути
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да ну оправдают и восстановят и за вынужденный прогул заплатят..не зря Путин послал Зеленскому проздравления..
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С петеной рехвормой судов все выглядит печально
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Ток надо, шоб окружной киевский. Он принимает только "правильные" решения.

О каком реванше сепаров вы говорите...
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Коломойский, портнов, янек ...
Премьер - Азаров?
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це та, з вини якої десятки хлопців загинули? а вона сама здалася москалям? ну ви і даєте, українці...
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то так, спочатку бранка рф, потім депутатка від Батьківщини, потім орденоноска герой України, потім визволення бранки, депутат ВР, звинувачення нею у бездіяльності ВР, потім звинуватили її у зраді і бажанні підірвати ВР, майже рік просиділа і перед виборами вийшла чи під заставу, чи термін закінчився. Так ми і живемо, гойдаючись
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А почему без пулемета? - типа радников погонять
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Ща будет виноват ЗеляПрокуратура,суд,сбу,кабмин-всё петино.Но "элитные" мыслят альтернативно.Как в том анекдоте:"хто всравсь-невістка"
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Ты "быдлота" про папередников забывай. Теперь все это ваше, вернее Бенино.
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ЭлитныйКроме хамства ничего нет?За пять лет "папередники" ВООБЩЕ НИКОГО не посадили.Убийцы Майдана,сепары,коллаборанты,коррупционеры-ВСЁ У них ЗАЕ№ИСЬ!Слава Петру!
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Вот видите Вы уже правильно начали писать , без кавычек. С этим я согласен, поэтому со слова быдлота тоже кавычки уберу. Посмотрим как the Беню посадит.
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Мне плевать,что ты там уберёшь.Ты обозвал украинцев быдлотой.И посмотрим,кто сейчас кого посадит.
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не петино,а андрійкове.Портнов їх висунув
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А раньше Тимошенко была во всем виновата, уже переназначили на Зе. А Пе вообще не причем )
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Суды прогибаются подвласть.
Под какую власть прогнулся сегодня киевский аппеляционный?
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Суды у нас отреформированы.Смотри прямую речь Петра на ютубе.Претензии все к нему(нефиг было языком трепать)
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Отреформировано только верхнее звено. Нижние звенья еще нет.
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Ну,верхнее звено главнее нижнего?Значит,всё нормально.Логично?
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Но это решение принимало нижнее.
А вообще - пофиг.
Все, что происходит при действующем президенте на ответственности действующего президента. Так было, по крайней мере, до вчерашнего дня.
Что-то изменилось?
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Ну вот какой комментарий под такой новостью может быть............ кроме могучего кацапского матерного........ Это Портнов только вчера вернулся. Суд розгляне апеляцію на вирок Януковичу на 13 червня - Цензор.НЕТ 8903
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Если цензурно, тогда: " Астанавите Витю!"
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Да в суде сидят одни двадцатипятипроцентные упыри))
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Походу вове нужно напрячься... витя, если следовать логике портновских судей, все еще легитимный...
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Уже и билеты наверное на самолетик купил
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В сравнении с поросем, Янукович так, мелкий хулиган...
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у Вектора Фсьодрыща большие надежды на Владимира Александровича Легитимного
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Зек - Легитимный наверное уже вынашивает новые планы, в Рашке наверное уже шапок не осталось, пора в Украину возвращаться
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Суд рассмотрит апелляцию на приговор Януковичу 13 июня
можно не удивляться если оправдают((
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Вот зачем портнов вернулся, его овощ прислал пробить обстановку и подготовить почву для своего возвращения. Щас всех судей купленных подымут.
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Судя по зеленному шабашу оправдают и вернут "легитимного".
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Я это так понял, что при Зеле Хам снова рулит...
Суд розгляне апеляцію на вирок Януковичу на 13 червня - Цензор.НЕТ 3592
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд рассмотрит апелляцию на приговор Януковичу 13 июня
 
 
 
 
 
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