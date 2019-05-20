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 С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - Минобороны

По состоянию на 12:00 сегодняшнего дня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три вражеских обстрела на Донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник.

"Под вражеский огонь уже сегодня попадали опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку от Гнутово, Водяного и Старогнатовки. Во время этих обстрелов российско-оккупационные войска применяли противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Противник вел огонь с направления н.п. Пикузы, Новоласпа и Ужовка", - сказал он.

В одном из случаев, по словам Мотузяника, украинские защитники вынуждены были применить в ответ стрелковое оружие, чтобы заставить врага прекратить огонь.

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"По предварительной информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сообщил он.

Мотузяник добавил, что сейчас ситуация на фронте контролируемая.

Источник: https://censor.net.ua/n3127783
 
 
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ну если ты в окопе, то для тебя еще долго быдет
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Все как сказал вазелин - война стоп, раз-два?
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Адекватный ответ новому президенту на

его "мирные" предложения.
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Вибачте друзі, моїх матеріалів на подібних темах більш не буде.
Адмін вважає це флудом.
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10 лет мак не родил и голода не было ))) и без тебя проживем, давайдасвидания
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А чому вони стріляють? Їм же всім було сказано не стріляти. А це вже сказав президент, а не кандидат. Може їм сказати ще донецькою мовою, хоча вона не далеко відійшла від криворіжської.
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Так вазелін ще не домовився з "повстанцями" про дамбасянську автономію у складі України і про виплату зарплати "повстанцям".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - Минобороны
 
 
 
 
 
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