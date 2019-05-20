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Все про:Китай (990) промышленность (224) торговля (817)

 Украина и Китай договариваются о развитии легкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате. ФОТО

15-16 мая делегация в составе 29 представителей национальной федерации всех текстильных отраслей промышленности Китая, China National Textile & Apparel Council (CNTAC), по приглашению Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine и ТЦ "Барабашово" посетила Украину с целью укрепления торговых связей в легпроме между странами.

В рамках программы пребывания китайских бизнесменов в Украине представители делегаций познакомились с состоянием развития легпрома в Китае и Украине. Состоялась дискуссия между китайскими и украинскими бизнесменами о потенциале сотрудничества между странами. Также состоялась встреча с Бюджетным комитетом Верховной Рады и Парламентской ассамблеи Украина-Киев, пишут Украинские новости.

Представители группы компаний АВЭК познакомили китайскую делегацию с ТЦ "Барабашово", вторым по величине оптово-розничным рынком в Восточной Европе, поделились планами по развитию Индустриального парка в Барабашово и современного технологического центра легкой промышленности Fashion hub, в котором будут представлены иностранные производители текстиля, материалов, фурнитуры, оборудования, а также инновационные технологии и обучающий центр. В Fashion hub планируется совместно с международными партнерами развивать взаимовыгодные проекты, укреплять торговые возможности компаний-партнеров и влиять на развитие экономики стран-участников.

Украина и Китай договариваются о развитии легкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате 01

Эксперты из китайской делегации рассказали о состоянии и развитии текстильной промышленности Китая и об успешном опыте в развитии китайской текстильной промышленности в мире.

Голда Виноградская, глава Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine, советник министра образования и науки Украины, считает, что потенциальным международным партнерам нужно открывать страну, привозить знакомиться, делиться лучшими отраслевыми кейсами и практиками внедрения новых технологий, организовывать международные отраслевые проекты. Одним из таких проектов в легпроме Украины, привлекающих внимание многих международных компаний, в том числе и китайской делегации, является Fashion hub - совместный проект Fashion Globus Ukraine и ТЦ "Барабашово".

Украина и Китай договариваются о развитии легкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате 02

Стороны планируют, что результатом визита делегации China National Textile & Apparel Council станут совместные инвестиционные проекты Украины и Китая, которые будут развивать текстильную промышленность обеих стран.

Украина и Китай договариваются о развитии легкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате 03

Источник: https://censor.net.ua/n3127781
 
 
 Топ комментарии
 
Шас Фельдман опять ОБУЕТ украинцев😀😀😀
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)) договаривались бы сразу и о торговле в совместной приграничной зоне
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ну ты задачу задал с переводом! Пришлось, как кацапские тролли, гугл транслейт включить Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі - Цензор.НЕТ 3425
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Шас Фельдман опять ОБУЕТ украинцев😀😀😀
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)) договаривались бы сразу и о торговле в совместной приграничной зоне
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Українсько-китайський кордон? Ідея подобається. В такому випадку можна буде й віддати шану новому преЗЕдентові... у вигляді вивіски, наприклад... ЗЕлений такий огірок з вухами Украина и Китай договариваются о развитии легкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате - Цензор.НЕТ 2544

Украина и Китай договариваются о развитии легкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате - Цензор.НЕТ 4967
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О разделе рашки надо договариваться! Какая еще коммерческая недвижимость? Украина и Китай договариваются о развитии легкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате - Цензор.НЕТ 6383
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就个人而言，从乌拉尔山脉建立共同边界的角度来看，乌克兰与中国之间的大规模合作让我印象深刻
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ну ты задачу задал с переводом! Пришлось, как кацапские тролли, гугл транслейт включить Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі - Цензор.НЕТ 3425
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Причому в оригіналі фраза була такою - "Лично мне больше импонирует идея более масштабного украинско-китайского сотрудничества в перспективе установления общей границы по Уральскому хребту..."
Переклад в зворотньому напрямку дещо відрізняється. Хоча... не настільки, як в цьому меню - якась фантасмагорична картина жахів: "заполненное шримсом облако вареника заглатывает лапши" Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі - Цензор.НЕТ 1343

Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі - Цензор.НЕТ 9170
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уссаться можно
єто четкий показатель какими будут отношения вісшей расі с рабами
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Ваша правда - сите й задоволене "облако вареника" (= Україна) буде поглинати "лапші" (себто кацапські ресурси) Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі - Цензор.НЕТ 2753
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я би за але хй
китайці і коцапів поглинуть а нас вопще проковтнуть
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У Фельдмана куча фабрик.Однако местные цеховики не в восторга от китайцев.Но китайский товар стал дорог и цеховики могут воспрянуть!Особенно,если контрабанда -стоп!Народ обнищал и цеховики вянут..Китайцев надо приглашать дороги делать в Украине ,платные.Как авто,так и жд.
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кто в своем уме будет пакупать шото в укр магазинах
купленное в два раза дешевле в берлине еще и носится в три раза дольше
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китайці нашли дешевіх рабов
в СССР за такое засмеяли бі
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Украина и Китай договариваются о демаркации украино-китайской границы
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Китайцы продвигают свои товары на украинском рынке, вот это новость, не ожидал такого поворота.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Китай договариваются о развитии легкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате. ФОТО
 
 
 
 
 
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