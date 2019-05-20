 Ни одно решение суда не может остановить процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала Бернацкая журналистам после инаугурации президента Украины.
"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады, - Ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - отметила секретарь ЦИК.
Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.
Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды - прекращение огня на Донбассе.
И потому, всё что происходит в стране Украина, для тебя удивительно!!)))
Тут можно много языком щелкать про незаконность роспуска. Юристы гребанные собрались. Можете быть уверены, что у Зеленского законность этого вопроса проработана во всех деталях и они готовы к любым судебным тяжбам. К тому же по оценочным прогнозам такие дела длятся не менее полугода. Тогда уже и рада будет другая и прежних гопников во власти уже сместят.
Доречі явно злочинні накази не підлягають виконанню. А виконання злочинних наказів саме є злочином.