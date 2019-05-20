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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Ни одно решение суда не может остановить процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая

Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая заявила, что после начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала Бернацкая журналистам после инаугурации президента Украины.

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады, - Ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - отметила секретарь ЦИК.

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Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды - прекращение огня на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127777
 
   
 Топ комментарии
 
Все на выборы ,всех бывших на нары ! Ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая - Цензор.НЕТ 8366
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Ray‏ @Ray_net_ua 36 мин.36 минут назад

Хороший знак! У Порошенко падали в обморок солдаты, а у Зеленского нардепы-мародеры - Реакция сетей на то, что нардепа БПП Паламарчука, сразу после завершения торжественной части Инаугурации Президента Украины Зеленского, забрали на автомобиле "скорой" помощи.Ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая - Цензор.НЕТ 1728
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"В 2008 году окончила «Одесскую юридическую академию», в 2011 году окончила аспирантуру под руководством Сергея Кивалова" - усё понятно Ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая - Цензор.НЕТ 3147
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Олежка, ты живёшь не в стране а в кондитерской лавочке "РОШЕН" )))

И потому, всё что происходит в стране Украина, для тебя удивительно!!)))
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Привыйкате, теперь во главе угла ЗЕкон.
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Кому не нравится подавайте в суд. В самый демократический и независимый, какой у нас образовался после офуенных, 142-х рформ, проведенных петей, в том числе и судебной. А как же иначе понимать громогласные заявления бодуина пети. Неужели наврал?

Тут можно много языком щелкать про незаконность роспуска. Юристы гребанные собрались. Можете быть уверены, что у Зеленского законность этого вопроса проработана во всех деталях и они готовы к любым судебным тяжбам. К тому же по оценочным прогнозам такие дела длятся не менее полугода. Тогда уже и рада будет другая и прежних гопников во власти уже сместят.
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Бреше й брехнею поганяє.
Доречі явно злочинні накази не підлягають виконанню. А виконання злочинних наказів саме є злочином.
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Правильно сказав Парубій, що буде весело. А чого? Бо "квартал" на Банкову перебирається.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНи одно решение суда не может остановить процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая
 
 
 
 
 
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