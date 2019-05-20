 Ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала Бернацкая журналистам после инаугурации президента Украины.
"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады, - Ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - отметила секретарь ЦИК.
Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.
Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды будет прекращение огня на Донбассе.
Хороший знак! У Порошенко падали в обморок солдаты, а у Зеленского нардепы-мародеры - Реакция сетей на то, что нардепа БПП Паламарчука, сразу после завершения торжественной части Инаугурации Президента Украины Зеленского, забрали на автомобиле "скорой" помощи.
Вот у президента нет никаких оснований для роспуска Рады, а он указ издает. И все равно - будут выборы?
на фига тогда законы писать?
Идем далее, возможно что коалиции не было, как сейчас нам рассказывают сторонники Зерро. "Какие, Ваши, доказательства?". Мало объявить о выходе из коалиции. Согласно регламенту ВР, при выходе из коалиции теряются места в комиссиях ВР. Т.е Вышел из коалиции подтверждается выходом и из комиссий. Если этого не было, то можно считать заявление о выходе фракции из коалиции пустым сотрясанием воздуха.
Далее. Попробуйте сформировать любое правительство не имеяя достаточного числа голосов. Таким образом созданием ситуативных союзов (согласно классификации регламента ВР), вполне можно управлять парламентом (в смысле принимать законы, которые требуют конституционного большинства.) То есть коалиция фракций есть ничто иное как инструмент для принятия решений - причем совсем не обязательный.
Коалиции нет уже два месяца.
Это известно всем.
А то, что парубий не хотел об этом объявлять, то это его проблема как избежать УД.
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
Це фракції «Народний фронт», «БПП», «Об`єднання Самопоміч», «РП Олега Ляшка», «ВО Батьківщина». З текста Угоди:
п.7. Припинення Коаліції.
7.1. Коаліція припиняється у разі:
7.1.1. припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання;
7.1.2. зменшення чисельного складу Коаліції до кількості народних депутатів, меншої, ніж визначено Конституцією України;
7.1.3. прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності.
7.2. Зміни у складі Коаліції, у тому числі у зв`язку з виходом із Коаліції однієї чи кількох депутатських фракцій, ЯКЩО при цьому кількісний склад Коаліції не стає меншим, ніж визначено Конституцією України, не є підставою для припинення Коаліції.Згідно Конституції та цієї Угоди, Коаліція Ради 8 скликання «Європейська Україна» припинила своє існування 29.03. 2016 р., оскільки на цей час з даної Коаліції вийшла третя фракція - «РП Олега Ляшка». Загальна чисельність депутатів діючої Коаліції (в якій залишилося 2 фракції - НФ та БПП) зменшилася до 215 осіб, що є меншим, ніж визначено Конституцією.2) Конституція України, ст. 83: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
«У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.»
«Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.Таким чином, з 29.03.2016 р. в Раді була припинена (Згідно підписаної Угоди та Конституції) дія Коаліції «Європейська Україна», і протягом 30 днів мала бути сформована нова Коаліція з фракцій, та підписана нова офіційна «Угода про Коаліцію». Це не відбулося.3) Угода про Коаліцію, Преамбула: «Ми, народні депутати, підписали цю коаліційну угоду у Верховній Раді восьмого скликання, об`єдналися та утворили парламентську більшість…»
Таким чином, в Угоді мали бути підписи не тільки голів 5 фракцій, а й поїменні підписи кожного з депутатів 5 фракцій Коаліції.Приклад: Угода про Коаліцію ВР 5-го скликання від 22.06.2006 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002001-06
Ця угода (на відміну від Угоди ВР 8-го скликання) підписана правильно, тому що в ній є підписи не тільки голів фракцій Коаліції, а й персональні підписи кожного з депутатів Коаліції, як того вимагає Регламент.4) Не дивлячись на те, що у складі ВР 8 скликання лише 423 депутати http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions , згідно Конституції «Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.» (ст. 76 КУ), тому Коаліція фракцій обов`язково повинна складати не менш 226 народних депутатів. Жоден прийнятий Закон України не має порушувати статті Конституції (в т.ч. ст. 76) , тому не має жодного закону, де Конституційним складом ВР України були б визнані 423 депутати.5) Порядок утворення Коаліції ВР за діючим Регламентом ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-17
Стаття 61.3. «За результатами проведених консультацій за особистими підписами голів відповідних депутатських фракцій або за рішенням депутатської фракції одним із заступників голови депутатської фракції укладається Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді (далі - коаліційна угода)… До Коаліційної Угоди додається список народних депутатів, які сформували коаліцію, з особистими підписами народних депутатів. Такий список є НЕВІД`ЄМНОЮ складовою коаліційної угоди.» Ст. 61.4. «Коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданих до Апарату Верховної Ради документів, передбачених частиною третьою цієї статті.» Ст. 61.5. «Повідомлення про сформування коаліції, коаліційна Угода та ПЕРСОНАЛЬНИЙ склад коаліції не пізніше ніж через чотири дні після офіційного оголошення на пленарному засіданні про її сформування публікуються в газеті «Голос України». За Конституцією, Коаліція має бути сформована обов`язково з депутатських фракцій, а не з ситуативної більшості будь-яких позафракційних депутатів, які вирішили приєднатися до деяких фракцій. Конституція чітко вказує на об`єднання саме депутатських фракцій, і жоден Закон не має суперечити статтям Конституції.
На чисельні офіційні запити депутатів ВР та журналістів, А. Парубій відмовлявся оприлюднити нову «Угоду про Коаліцію» з особистими підписами депутатів фракцій Коаліції, як того вимагає Конституція та діючий Регламент ВР. Це є порушенням діючих законів з ознаками узурпації влади діючим складом ВР 8 скликання з 2016 року.На цих (щонайменш) 5-х законних підставах, ВР 8-го скликання має бути розпущена Президентом України Зеленським В. О.
Ті (в тому числі, депутати), хто стверджує, що у Президента немає законних підстав для розпуску Ради 8-го скликання - на жаль, відверто брешуть.
И коалиция не была распущена. С 2016 года были изменения в Конституцию, которые принимаются конституционным большинством (как пример Изменения о ЕС и НАТО).
ЗАКОН, ЧТО ДЫШЛО - Куда повернешь туда и вышло.
Хороший знак
ну и насмешила она беню)
А вот интересно, если Рада откажется самораспускаться, и пошлёт бенину шайку на__й ?