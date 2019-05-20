 Ни одно решение суда не может остановить избирательный процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала Бернацкая журналистам после инаугурации президента Украины.

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады, - Ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - отметила секретарь ЦИК.

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Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды будет прекращение огня на Донбассе.

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