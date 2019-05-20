 Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый написал на странице в Facebook.
"Спикер парламента Андрей Парубий обязан сегодня, пока депутаты в Киеве, созвать внеочередное заседание Рады и рассмотреть немедленно: изменение избирательного закона, снятие депутатской неприкосновенности, восстановление наказания за незаконное обогащение", – написал Садовой.
"Затягивание с этими решениями, на которых все время настаивала "Самопомич", а сейчас взял на вооружение новый президент, закапывает остатки авторитета Рады", – добавил он.
Попереджений - означає озброєний. Думай-те
А с Зеленским?
Это и раньше было недешевое удовольствие... Особенно в баню...
Просто интересно.
Збираєтеся з пацанами в бані та телефонуєте в СБУ, робите замовлення і отримуєте усі випуски 95 квартала з інтерактивними рольовими іграми.
Вражень нахапаєтеся на все життя
Но он сделал все с точностью наоборот. Модет текст перепутал? 😀😀😀
Болтун во Львове не смог решить вопрос со строительством мусорозавода, теперь не сможет и для Украины решить эти вопросы
А с Зеленским?
Это и раньше было недешевое удовольствие... Особенно в баню...
Просто интересно.