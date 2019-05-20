EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  9003  69
Все про:ВР (22879) Садовый (425) Самопомич (892)

 Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый

Верховная Рада должна немедленно собраться на внеочередное заседание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый написал на странице в Facebook.

"Спикер парламента Андрей Парубий обязан сегодня, пока депутаты в Киеве, созвать внеочередное заседание Рады и рассмотреть немедленно: изменение избирательного закона, снятие депутатской неприкосновенности, восстановление наказания за незаконное обогащение", – написал Садовой.

"Затягивание с этими решениями, на которых все время настаивала "Самопомич", а сейчас взял на вооружение новый президент, закапывает остатки авторитета Рады", – добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. ВИДЕО

Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Рады есть время для принятия нового избирательного кодекса, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3127775
 
 
 Топ комментарии
 
А пошёл ты мусор убирать, голова садовая! Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый - Цензор.НЕТ 6171
 показать весь комментарий
 
Зачем торопиться...надо подождать указа от клована...посмотреть...проанализировать какие статьи Конституции он нарушает...а потом уже собираться и обтявлять импичмент...😀
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А пошёл ты мусор убирать, голова садовая! Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый - Цензор.НЕТ 6171
 показать весь комментарий
 
 
предсказывать фортели любителей переобуваться в воздухе - дело неблагодарное.
 показать весь комментарий
 
никому ничего он не обязан. пока клоун будет пожирать шашлыки со своими корешами, Парубий будет ишачить на рейтинг "слуги того самого народа"?
 показать весь комментарий
 
 
Не ишачить, а выполнять то, что твой шоколадный ишак, который обещал новую избирательную систему и депнеприкосновенность еще с осени 2014 запустить, так и не сделал. За базар отвечать нужно, а не надеяться, что проконает, и буду еще 5 лет обещать.
 показать весь комментарий
 
нахер ты мне это все написал?шоколадный ишак такой же мой как и твой.я за него не голосовал даже в 14 году в отличии от тебя
 показать весь комментарий
 
Так нормальні вже обсадилися. Вони манни небесної від Зєлі не чекають. Вони знають, що щоб щось мати, потрібно не язиком працювати, а руками. А Зєля - мастак тільки у них декларації вимагати.
 показать весь комментарий
 
 
Посадок нет,непорядок у Бени? Кто же всё таки судить будет вместо Юры?
 показать весь комментарий
 
Все верно !!!!!! Видно достойный человек не держится за корыто и не боится выборов
 показать весь комментарий
 
 
Не уйдут, тысячь сто под верховной Радой помогут им ускориться
 показать весь комментарий
 
 
Тисяч 100 - надто оптимістично. Коли у нас після Євромайдану хоча б 30 тис. хто збирав?
 показать весь комментарий
 
 
депутатьська недоторканість має бути, але у стінах Верховної ради
 показать весь комментарий
 
Ни кто ни кому ни чего не должен. Особенно меру города заваленного мусором.
 показать весь комментарий
 
 
Я дивлюсь, Савушкіна 55 димиться, аж в Миколаєві видко...
 показать весь комментарий
 
 
Молодец, что сдал своих ольгинцев, работающих на мародёра
 показать весь комментарий
 
 
Шо, зараз теж сидиш серед цих кібєрпропагандонів?

 показать весь комментарий
 
 
Зачем торопиться...надо подождать указа от клована...посмотреть...проанализировать какие статьи Конституции он нарушает...а потом уже собираться и обтявлять импичмент...😀
 показать весь комментарий
 
 
********** попередні пестощі перед "сексом"? Бо суспільство може просто виперти 424 зрадівські "лярви" копняками і залишитесь взагалі без сексу.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем ты озвучиваешь свои влажные мечты...мне они не итересны...
 показать весь комментарий
 
 
А коли це думка "потенційної жертви" когось цікавила?

Попереджений - означає озброєний. Думай-те
 показать весь комментарий
 
 
Семок поешь...озброенный ты наш...тебя и попустит...
 показать весь комментарий
 
 
На собі перевіряв? Бо щось тебе не пропустили досі
 показать весь комментарий
 
 
Подскажите, пожалуйста, сколько теперь (после выборов) стоит заказать на корпоратив/день рождения/свадьбу/в сауну 95 квартал?
А с Зеленским?
Это и раньше было недешевое удовольствие... Особенно в баню...
Просто интересно.
 показать весь комментарий
 
Зараз це все ще проще стало
Збираєтеся з пацанами в бані та телефонуєте в СБУ, робите замовлення і отримуєте усі випуски 95 квартала з інтерактивними рольовими іграми.
Вражень нахапаєтеся на все життя
 показать весь комментарий
 
А то шо?Зелебоба начнёт орать: ПУТЭНВВЕДИВАЙСКА? Парубій зобов'язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради, - Садовий - Цензор.НЕТ 7294
 показать весь комментарий
 
Ща, они соберутся, а окажется, что он их уже распустил. Какой нах авторитет?
 показать весь комментарий
 
 
ВЫ ПРАВЫ. Но распустил он их для того, чтобы депутаты НЕ УСПЕЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ОТКРЫТЫЕ СПИСКИ. Им тепрь жто делать нет резона 😀😀😳-жто как бить гол в свои ворота
 показать весь комментарий
 
 
Здесь даже не вопрос времени. Из принципа они не должны делать ничего из того, к чему клоун призывает. Ты нас распускаешь - в ответ "получи фашист гранату".
 показать весь комментарий
 
Если бы де хотел добиться решения вопросов , он бы поставил условие -даю вам два месяца и т д
Но он сделал все с точностью наоборот. Модет текст перепутал? 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
Садовому пообещали премьерское кресло?
Болтун во Львове не смог решить вопрос со строительством мусорозавода, теперь не сможет и для Украины решить эти вопросы
 показать весь комментарий
 
 
Садовой себя ещё покажет,ведь недаром Петя его так Щучил Мусором???
 показать весь комментарий
 
 
А кому он эти обязан? Правильно, твоему сывочолому брехлу (болтун в кубе)
 показать весь комментарий
 
парубию очень плохо,он не знает что его ждёт, нары в зоне или койка в дурке ... Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый - Цензор.НЕТ 6199
 показать весь комментарий
 
 
Парубий пущай возьмет консультацию у Рабиновича,тот везде побывал,но вначале в дурке..
 показать весь комментарий
 
 
а что ожидает таких дебилов как ты?
 показать весь комментарий
 
Про який авторитет мова? 90 % мають исдіти не в Раді а в тюрмі.
 показать весь комментарий
 
 
Чего Самонемочь так выслуживается? Все еще надеются на должность премьера для Садового? Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый - Цензор.НЕТ 3762
 показать весь комментарий
 
 
Самонемощь создали, чтобы отобрать голоса у националистов в западной Украине. Думаю , что без агентов хремля не обошлось . Вот теперь они начали светиться
 показать весь комментарий
 
 
Если западная Украина голосует за Самонемочь, то их правильно топит... Парубій зобов'язаний сьогодні скликати позачергове засідання Ради, - Садовий - Цензор.НЕТ 4956
 показать весь комментарий
 
Садовый, ты уже не интересен. Как флюгер ржавый.
 показать весь комментарий
 
 
Гниды засуетились, задницы надо отдирать от кресел.
 показать весь комментарий
 
 
не до этого ему, какое там заседание. у него веселье сегодня.
 показать весь комментарий
 
 
Если эти ублюдки не выполнят требования Президента,то можно обратится к народу,и вынести этих мразей прямо в СИЗО, и там разбираться ...
 показать весь комментарий
 
 
Подскажите, пожалуйста, сколько теперь (после выборов) стоит заказать на корпоратив/день рождения/свадьбу/в сауну 95 квартал?
А с Зеленским?
Это и раньше было недешевое удовольствие... Особенно в баню...
Просто интересно.
 показать весь комментарий
 
Порадовало выступление Парубия, которым он закрывал заседание Рады. То самое где он сказал : "Було весело!". Весь свой завершающий спич Парубий сказал вполне понятно- медленно, внятно , членораздельно. Такого не было никогда. Исцелился во время инаугурации Зеленского! Чудо! Прошлый раз на инаугурации солдат падал в обморок, сейчас Парубий заговорил! Вот это знамение!
 показать весь комментарий
 
 
забирай вже цього підсвинка до себе в Львів
 показать весь комментарий
 
 
Садовый Умница,хотя конечного результата от него дождаться тяжело?
 показать весь комментарий
 
То порохоботи пять років загажували все і вся , тепер схоже троляки повара Путлєра , перейняли естафету.
 показать весь комментарий
 
 
Мусорной свалкой смердит от этого Садового.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый
 
 
 
 
 
 вверх