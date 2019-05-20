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 Политика Украины
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 Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в урегулировании ситуации на Донбассе, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит президента Украины Владимира Зеленского с первыми успехами в урегулирования ситуации на оккупированном РФ Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом Песков заявил журналистам в ответ на вопрос, будет ли российский лидер поздравлять Зеленского с инаугурацией.

При этом представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией.

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - заявил он.

Песков не стал конкретизировать, в чем могут заключаться эти "первые успехи".

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"Но первые успехи (в восстановлении отношений Москвы и Киева, - Ред) будут очевидны... Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", - отметил пресс-секретарь Путина.

Песков отметил, что Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским.

"Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал он.

Кремль рассчитывает, что переговоры с Киевом об обмене удерживаемыми лицами продолжатся и при новом президенте Украины.

"Эта тема активно обсуждалась в рамках имеющихся каналов, в рамках контактной группы, поэтому мы надеемся, что эти обсуждения продолжатся. Россия неоднократно говорила о своей заинтересованности в этом", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, останется ли глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук тем человеком, через которого ведутся переговоры по вопросу обмена, пресс-секретарь сказал, что "он остается таким, это человек, у которого есть контакт с Владимиром Путиным, этот контакт в любом случае будет продолжаться".

"Если Медведчук сможет с украинской стороны свои гуманитарные инициативы эффективно реализовывать, то, безусловно, можно сказать, что эта его работа будет продолжаться", - добавил он.

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Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды будет прекращение огня на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3127774
 
 
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перестанут стрелять и распустят Армию. а зачем она - если "новые лица" уже договорились всё сдать...
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Приберіть зі своїх сторінок українські прапори,калину,вінки, вишиванки, цитати з Ліни Костенко,Степана Бандери,Тараса Шевченка. Не тому що доведеться,можливо, невдовзі їх ховати у скриню, а тому що ви їх недостойні. Приберіть портрети Небесної Сотні, що на стендах коло церков і в школах по наших селах, відверніться від символічних могил січових стрільців і справжніх могил українських повстанців, не тому,можливо, що все це буде стерте з лиця землі невдовзі. Бо ви їх недостойні. Не дивіться в обличчя молодих удів, дітей, матерів загиблих у російсько-українській війні - ви НЕ на їх боці, а на боці їх убивць. Ви їх недостойні,бо плюнули в обличчя Великій Матері,обравши проросійського фіґляра. Лицемірство - непрощенний гріх.
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Ще один ясновидець, не вспів присягу прийняти а вже зрадник...таке враження що то Зеленський керував 5 років. Що за люди, дайте людині сісти за робочий стіл а потім критикуйте роботу а не бла бла бла
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Не вам, порохоботам, варнякать про Лину Костенко, швырнувшую орден в харю циничного сывочолого мародера, и уж тем более не трогать своими грязнымы лапами Героев Небесной Сотни, на панихиде по которым Свыня скалилась в улыбке
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Владимир Александрович, хватит бегать по концертах - пора заняться военнопленными... Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в урегулировании ситуации на Донбассе, - Песков - Цензор.НЕТ 2659
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О как.
На низком старте запоребриком стоят.
Вывинчивайте сами унитазы, ЗЕбилы, обдроченцам нужны новые тубзики, в ЛДНР дефицит.
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Кремляди в ожидании. Журнашлюхи на кацапских гавноканалах ждут приказов-обсерать или восхвалять.
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а вот петр ни за что бы не предал интересов украины, он бы перевел их в свой слепой оффшор Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в урегулировании ситуации на Донбассе, - Песков - Цензор.НЕТ 3801
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как вазелин - на Кипр и не платить налоги, но получать субсидии?)
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Толя., міняй стару методичку і ганцірку триколорну начепи, не соромся. Всі й так розуміють, що ти кацап
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Лохи 73 , что за клоуна вы себе выбрали , что он живёт вашей стране 41 год и не может выточить государственный язык?
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в историю могло бы быть навсегда отлито в граните имя того, кто увидел бы ***** вооружённым глазом и не промахнулся.
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Пусть засунет свои поздравления в тухес
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Кого вообще в Украине волнует что-там говорит какое-то *****?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в урегулировании ситуации на Донбассе, - Песков
 
 
 
 
 
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