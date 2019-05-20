EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  604  26
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (1295) инаугурация (343) Меркель (1648)

 Меркель поздравляет Зеленского, встреча лидеров состоится "в скором времени", - представитель правительства ФРГ Фиц

Представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравляет президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила журналистам в Берлине в понедельник.

"Канцлер поздравляет господина Зеленского с инаугурацией. Он вступает в должность в соответствии с демократическим мандатом", - сказала Фиц 

Она подчеркнула, что отношения Германии и Украины "остаются тесными", и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вместе с народом Украины. С нетерпением ждем совместной работы с новым Президентом и, надеюсь, с новой ВР, - Перри

Даты предстоящей встречи Меркель и Зеленского она, однако, назвать не смогла.

По ее словам, встреча состоится "в скором времени".

"Точной даты я пока назвать не могу", - сказала Фиц

Источник: https://censor.net.ua/n3127773
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко уже освоил и будет продолжать осваивать это на зоне.
 показать весь комментарий
 
Шоколадного мародёра уже развели немцы, строя северный поток - 2 в угоду пуйлу и возвращая рашистов в ПАСЕ.
 показать весь комментарий
 
Не проходило і місяця,а інколи й тижня,щоб ми не читали новину,порошенко поговорив з меркель по телефону.Тепер уже складається таке враження,що він її вмовляв не заважати будівництву північного потоку і йому це вдалося
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
она просто ещё не освоила игру на раяли, но у неё все впереди)))
 показать весь комментарий
 
 
Я сначала подумал, что ей нечем играть. А потом, что все таки есть ))))
 показать весь комментарий
 
"Тощний дата я сказайт нихт магу" - сказала Фриц
 показать весь комментарий
 
Вот бы еще подарок сделали, заморозка св2. До прихода адеквата к власти. А то все равно, как давать сумасшедшему веревку с петлей на свой шее - повесит или не повесит?
 показать весь комментарий
 
Какая заморозка СП-2? Они и существующие санкции скоро отменят, так как у нас пришло руководство под лозунгом "перестать стрелять". А им этого и надо.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
у фрау скоро будет новый молоденький мальчик вместо старого пузатого дядечки с запахом шоколада изо рта и драными носками
 показать весь комментарий
 
 
Разведут зелёного лошка на трех пальцах. "Даунбасская автономия" в составе Украины приобретает все более реальные черты. Пахнет жареным.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что теперь? Обниматься с чепушилиным?
 показать весь комментарий
 
ето самиє жаркіє об'ятія, коториє я відєл, товаріщь!
 показать весь комментарий
 
такова мудрава і опитнава прізідєнта, как засцика, нікто нє абманєт!
вєрь, товаріщь!
 показать весь комментарий
 
Не проходило і місяця,а інколи й тижня,щоб ми не читали новину,порошенко поговорив з меркель по телефону.Тепер уже складається таке враження,що він її вмовляв не заважати будівництву північного потоку і йому це вдалося
 показать весь комментарий
 
 
Ждёт чтоб перестали носом тыкать в подлость СевПотока-2?
 показать весь комментарий
 
 
Вот это хорошо. А для укрепления личных контактов пусть скажет ей, что является давним фанатом немецких фильмов для взрослых
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та с ним никто не будет встречаться хрюкали из ботофермы !!!!!
Ребята похоже уже очередь на встречу к нашему президенту стоит .
Что не может не радовать
 показать весь комментарий
 
Меркель очень рада, что мудрый украинский народ выбрал клоуна, которому они ничего не должны и вопрос санкций и прочих обязательств можно считать закрытым.
 показать весь комментарий
 
 
не має сенсу розмовляти із тою старою лєзьбою!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеркель поздравляет Зеленского, встреча лидеров состоится "в скором времени", - представитель правительства ФРГ Фиц
 
 
 
 
 
 вверх