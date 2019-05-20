 Меркель поздравляет Зеленского, встреча лидеров состоится "в скором времени", - представитель правительства ФРГ Фиц

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила журналистам в Берлине в понедельник.
"Канцлер поздравляет господина Зеленского с инаугурацией. Он вступает в должность в соответствии с демократическим мандатом", - сказала Фиц
Она подчеркнула, что отношения Германии и Украины "остаются тесными", и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.
Даты предстоящей встречи Меркель и Зеленского она, однако, назвать не смогла.
По ее словам, встреча состоится "в скором времени".
"Точной даты я пока назвать не могу", - сказала Фиц
вєрь, товаріщь!
Ребята похоже уже очередь на встречу к нашему президенту стоит .
Что не может не радовать