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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Зеленский сегодня соберет фракции для консультаций по вопросу роспуска Рады, - нардеп Карпунцов

Президент Владимир Зеленский собирается сегодня вечером, 20 мая, провести консультации с фракциями по роспуску Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил народный депутат Валерий Карпунцов.

По словам нардепа, указ может быть уже сегодня вечером

"Пока нет указа о роспуске Рады. Он еще не провел консультации с фракциями. Сегодня будет это проводить. Сейчас он приглашает. Он должен это сделать. Это норма конституции. Посмотрим, что будет в обосновании. На нарушение конституции он не пойдет. Вечером, я так понимаю будет указ", - заявил Карпунцов.

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Напомним, во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва.

Источник: https://censor.net.ua/n3127770
 
 
 Топ комментарии
 
Дать можно только то что у тебя есть. Зеленский сегодня соберет фракции для консультаций по вопросу роспуска Рады, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 8541 У вовочки давалка не отрасла еще Зеленский сегодня соберет фракции для консультаций по вопросу роспуска Рады, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 5279
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И Зеленскому интересно. А то он как раз эту тму пропустил, когда на юриста учился. И остальные тоже пропустил. Зато он смотрел много немецких фильмов для взрослых. На них он учился любви к Родине.
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конституция, статья 90, основания для роспуска
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Президент дал парламенту два месяца до роспуска, попросив его за это время принять ряд неотложных законов.
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Дать можно только то что у тебя есть. Зеленский сегодня соберет фракции для консультаций по вопросу роспуска Рады, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 8541 У вовочки давалка не отрасла еще Зеленский сегодня соберет фракции для консультаций по вопросу роспуска Рады, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 5279
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Недавно, в первый раз за последние 10 лет, на хоздворе Кремля, покрасили ритуальный оружейный лафет. Совпадение. Да, совпадение﻿
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"Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль." (Хармс) Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 5048
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потому как знает что по мажоритарке позалетает опять- дедов нихера не делающих... а накуя ему баласт в ВР
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Голова ЦВК заявила, що зупинити вибори неможливо.
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нахрена останавливать выборы... главное что бы народу было понятно каким образом туда попадают а не голосуют за одних а партия лепит кого надо
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Основний, Конституція України називається, розділ IV. Дятел! оно вже і не дивує, типовий ЗЕ-біл
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поросвыня, твой божок петька херил Конституцию и ничего, потобные вам молчали. Теперь повылазили как тараканы.
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а у него память короткая как они Югика в плокулолы назначали...и ничё...пока ничё...
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1.Коалиции нет 3 года.2.Указ президента не может быть обжалован в суде по конституции
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а у свыней может. Ибо еслинепорохтокто?
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Как ты мило ушками дёргаешь, это у тебя закончилась эпоха бедности и ***** не напал?
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І шо клоун їм запропонує порушити закон? Знайшов дурнів. Вовка,Вовка тобі ще вчитись і вчитись "пацанва вы зелёная"

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Можно подумать, что от этих кнопкодавов пользы дохера... Кстати, а какой закон он нарушает? Прям интересно стало
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конституция, статья 90, основания для роспуска
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Минздрав скока лет ИО.Правительство коалицией не сформировано.До свидания!
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И Зеленскому интересно. А то он как раз эту тму пропустил, когда на юриста учился. И остальные тоже пропустил. Зато он смотрел много немецких фильмов для взрослых. На них он учился любви к Родине.
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Да, я такой. Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 3790
А еще я злые анекдоты сочиняю:

- Что там с инаугурацией?
- Плохо, Владимира Ссаныча прихлопнула крышка.
- Гроба?!
- Гораздо хуже - рояля!!!
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Вот еще:
- Чего это Ссаныч разорался?
- Диверсия! Порохоботы намазали клавиши рояля бальзамом "звездочка"!
Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 6152
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Это жестоко, там же ментол!

P.S. "Звездочка" - то бальзам из Вьетнама, а так он называется ТИГРОВЫЙ Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 722 бальзам, продается в аткеках. Зверская вешь, скажу я Вам. Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 722
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Основний, Конституція України називається, розділ IV. Дятел! оно вже і не дивує, типовий ЗЕ-біл
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А теперь, умка, подробней. После выхода из коалиции нф, эта самая коалиция перестала существовать. Давай, дурачок, расскажи мне что переформатируются депутатики. А я попробую поверит. Наверное, для этого и развалили коалицию. Но тебе, дебилу, это понять тяжело. Ты ж Конституцию только по 5-м каналу "читаешь"
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Згідно Конституції та цієї Угоди, Коаліція Ради 8 скликання «Європейська Україна» припинила своє існування 29.03. 2016 р., оскільки на цей час з даної Коаліції вийшла третя фракція - «РП Олега Ляшка». Загальна чисельність депутатів діючої Коаліції (в якій залишилося 2 фракції - НФ та БПП) зменшилася до 215 осіб, що є меншим, ніж визначено
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Коаліція де-юре існує доки в ній є хоча б дві політичні сили. НФ вийшов з коаліції минулого тижня. Ось з минулого тижня коаліції не існує.
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люди забухать хотели, а тут нежданчик))))
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скоро простым движением пера фракции превратятся в простые молекулы или атомы Зеленский сегодня соберет фракции для консультаций по вопросу роспуска Рады, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 5763
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оснований прописанных в конституции нет. зеля начал карьеру с муток в стиле коломоя - хочет через суды и мутки разные власть захватить. не даром главного рейдера вызвали
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Вадим, так это Беня и хочет распустить Раду и разогнать Кабмин. А говорящая голова просто озвучила Бенину хотелку.
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Короче, клоун, сначала трынданул, а теперь фракции под свой трындеж собирает. Ну дает. Вот она - последовательная политика в действии.
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Указ-то заготовлен, да. Еще в пятницу его версия в прессе всплывала. А консультации?
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ну так щас проведут и сразу склепают, они ж уже узду закусили - подпишет полюбому, только через суд можно отменить
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**********! А ведь в Конституции наоборот! Сначала консультации а потом роспуск!
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по твоему роспуск уже случился? или по твоему, роспуск считается начавшимся если об этом президент сказал вслух, а не издал указ? А быть может, ты воспринимаешь слова президента за официальный указ?
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А чего он тогда молол с трибуны на всю страну?
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ты не различаешь прямую речь от официального документа? Что мешает президенту анонсировать свои будущие действия? Чужая глупость и дебилизм не является достаточной помехой.
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По-моему перед тем как отрывать рот с высокой трибуны недоюрист должен Конституцию хотя бы прочитать. Пороху вы, ватные придурки, ни одной оговорки не прощали.
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с каких пор заявления с трибуны стали официальным документом с подписью?
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на каком основании ты приплетаешь суда ватных придурков? Итак, ты по своей глупости не различаешь анонсирование от действий, а всему виной "ватные придурки"?
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Он в своей речи озвучил чаяния измученного народа.
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Кого он собирать будет? Все уже распущены! Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 4832 Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 2017
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Для него вся жизнь - кино, сняли, пересняли, вырезали, вклеили....
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Пускай вносит предложение в регламентный комитет о консультациях. Когда утвердят такой регламент работы ВР - тогда и будут консультироваться.
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ай-я-яй...надежды винников и цензуровских порохоботов рушатся на глазах - сопливые размазывают слёзы и рыдая шепчут "он не может с нами так поступать"))))))))))))))))))))))))))
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Ой, ой, ой, где ж мы будем харчеваться!? Пришел ваЗЕлин, великий и ужасный!!!
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А он не мог провести такие консультации ДО того, как 314здеть с трибуны на весь мир?
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Бойка прокунсультує...з остатком ригів союз склепає...
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Не учите Зе делать дела!За миг провернул дело 3лет.Выборы -в конце июля.В очередной и дай Бог не последний подержусь за горло проворовавшихся.ВРУ должна работать отведенные ей 2 месяца на Украину и будущих депутатов.Мало кто пройдёт выборное сито.Зе постарается.
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Выборы Президент не назначает, вы не знали?
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Коли у тебе "вкрали" країну, яку ти вже вважав своєю власністю

Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, - нардеп Карпунцов - Цензор.НЕТ 4713
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Смотря на него хочется заплакать. ТАК ОПУСТИТЬ.
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Дурик ты, Глебушка. Это у тебя украли страну, не у Петра. У Петра все в шоколаде. Ну, немного не сложилось со вторым сроком, переживет. Запас жира большой.
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я би, на місті фракцій, не прийшов... сказав би, що зайняті - багато роботи...
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Закон об импичменте пусть примут первым, если Зе начал каденцию с нарушения Конституции.
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Сейчас начнется горячая пора для политологов, экспертов, консультантов. , что тем лесникам перед Новым годом. Кому выгодны, кому нет досрочные выборы. Кстати не факт что они будут. Зеленскому что тот , что иной вариант в бонус пойдет, такая вот беспроигрышная позиция. Ну а так конечно досрочные выгодны Порошенко, иначе можно дождаться когда самоорганизуются Кличко, Гройсман, Аваков, Яценюк,Вакарчук, еврооптимисты, перебежчики и тогда от липовых 25% может остаться 5-6 %. Еще выгодны досрочные команде "За життя" ( Медведчук - Бойко - Рабинович- Шуфрич- Королевская), для того что бы не дать сгруппироваться группе Вилкула - Новинского - Колесникова - Мураева - Добкина. И забрать весь про кремлевский фланг под себя . Вот пожалуй основные приобретатели в этой ситуации. Зеленский при любом раскладе свое наберет ( при досрочных не успеет растерять свои рейтинги, в случае если роспуска не будет, то будет говорить напрямую народу, что мол не дают вражины работать) Остается еще одна основная полит сила, это Тимошенко, но так как 1 я Конная всегда готова к бою. А вот для остальных партий и объединений досрочные выборы не особенно выгодны. Но будем посмотреть, как дальше все пойдет Как минимум "будет весело" как сказал Парубий
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский сегодня соберет фракции для консультаций по вопросу роспуска Рады, - нардеп Карпунцов
 
 
 
 
 
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