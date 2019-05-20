 Зеленский сегодня соберет фракции для консультаций по вопросу роспуска Рады, - нардеп Карпунцов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил народный депутат Валерий Карпунцов.
По словам нардепа, указ может быть уже сегодня вечером
"Пока нет указа о роспуске Рады. Он еще не провел консультации с фракциями. Сегодня будет это проводить. Сейчас он приглашает. Он должен это сделать. Это норма конституции. Посмотрим, что будет в обосновании. На нарушение конституции он не пойдет. Вечером, я так понимаю будет указ", - заявил Карпунцов.
Напомним, во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва.
А еще я злые анекдоты сочиняю:
- Что там с инаугурацией?
- Плохо, Владимира Ссаныча прихлопнула крышка.
- Гроба?!
- Гораздо хуже - рояля!!!
- Чего это Ссаныч разорался?
- Диверсия! Порохоботы намазали клавиши рояля бальзамом "звездочка"!
P.S. "Звездочка" - то бальзам из Вьетнама, а так он называется ТИГРОВЫЙ бальзам, продается в аткеках. Зверская вешь, скажу я Вам.