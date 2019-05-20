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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Из речи Зеленского показалось, что мы не можем рассчитывать на преемственность украинской политики. Это не лучший сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о том, что она не услышала в инаугурационной речи президента Владимира Зеленского гарантий того, что сохранится преемственность и курс украинской политики и это тревожный знак для западных партнеров Украины.

Об этом она сказала журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я хочу ошибаться, но мне из речи показалось, что мы не можем рассчитывать на наследственность и преемственность украинской политики. Это не самый лучший сигнал не только для украинского общества, но и для наших партнеров на Западе, которые нас все эти годы поддерживали и инвестировали свои усилия, деньги и капитал для помощи Украине в противостоянии агрессии РФ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Также-вице-премьер отметила, что поскольку Украина достойно провела выборы президента, соблюдая все демократические процедуры, то она рассчитывала на то, что "страна и дальше будет развиваться, и те основы государственности, которые были заложены на протяжении последних 5 лет, сохранятся".

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"Этих сигналов я не услышала. Возможно, потому что речь президента не охватила все", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

По поводу перевыборов парламента, она отметила, что, скорее всего, депутаты не успеют сменить избирательную систему, а, соответственно, выборы пройдут по действующей смешанной системе.

Относительно предложения Зеленского Кабмину уйти в отставку Климпуш-Цинцадзе отметила, что правительство должно работать, чтобы обеспечить жизнедеятельность государства в переходной период.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127769
 
   
 Топ комментарии
 
Дійсно, прєємствєнності грабунку України - основного занняття українських політиків останніх 25 років - напевно не буде.
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А ей не показалось, что ей самой уже давно пора на помойку истории? Из речи Зеленского показалось, что мы не можем рассчитывать на преемственность украинской политики. Это не лучший сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4643
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Приемственность в воровстве? Та идите вы нахуй!
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Кому що, а їй партнери... Одна біда, що з цими партнерами Українці завжди були у пасивній позі...ції.
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а ты заметила, как вазелин ехидно скривился, когда произнесли "на благо Украины"...
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Дійсно, прєємствєнності грабунку України - основного занняття українських політиків останніх 25 років - напевно не буде.
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100 % , лично я просто уверен . Глядя на честные лица новой команды , жаль ник у тебя подстать этим чеснягам.
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гросман бэня и тд по какому принципу общее и палестинцам понятно
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Николай че то я , ничего не понял. Ты либо мысль сформулируй , либо выругайся , но не пиши набор букв.
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Хотілося б, щоб це справдилося, але навряд чи...
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А ей не показалось, что ей самой уже давно пора на помойку истории?
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Ви всім будете показувать свое хамсво хто не за Зеленського?
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пэдрина команда продолжает гадить, выискивая то, чего не было и распространяя собственные домыслы и сплетни, которые по факту вредят не только Зеленскому, но и Украине в целом. Впрочем, когда эти упыри об Украине думали?
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С чего вдруг? Или вы уже решили, что с Евроинтеграцией у нас покончено и мы назад в совок? И не мечтайте - выбрали не Бойко, его лохторат как был 11%, так и остался, большинство украинцев - за движение в Европу.
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Партнеры уже устли от одних сигналов, ждут от нас результатов.
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Бери лопату и копай! З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8319 От тебя ждут результатов! З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2916
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и хто ж теперь партнеры у энтой климакс-цыцнадзе? Из речи Зеленского показалось, что мы не можем рассчитывать на преемственность украинской политики. Это не лучший сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4902
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Зеленський красава, карти спутав їм нехіло)) аж приємно наблюдати за цею грою престолів)
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Як казав Оспап Бендер: "страховий поліс також не дає гарантій")))))))))))))) Из речи Зеленского показалось, что мы не можем рассчитывать на преемственность украинской политики. Это не лучший сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5225
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видимо,страна на грани грандиозного шухера)))
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Это он подает сигнал своему патрону Янукану и Азирову с Захарченко???????
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Когда "кажется" нужно как минимум креститься. Ну и на всяк случай кинуть принимать сильнодействующие таблетки.
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из речи Зеленского показалось, что украинский народ может рассчитывать только на себя, президент здесь не при чем
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Но это достаточно правильная позиция, американская. Прагматизм и критическое отношение к государству - это все очень даже хорошо.
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Согласен. Но зачем идти в президенты на обещаниях, а потом - "я тут ні до чого"? З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 965
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А Зеленский ничего не обещал, и ничего не должен. А Во Пєця Так и не выполнил обещания.
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то, что никому и ничего не должен - это факт. Обещания - шо ж у вас, зебеняботов, такая память короткая З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 55 А как же моя пенсия в 500 евро и зп учительницы с 4 этажа моей парадной в 4000 долларов? З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1726
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А где он говорил "я тут ні до чого"? То, что он разделяет ответственность вместе с каждым украинцем - это обычная риторическая фигура, призванная поднять значимость каждого украинца в своих собственных глазах.
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Пріємствєнность у путіна,там все відомо наперед,а тут плять наче не чула,що курс проєвропейський,а не такий як у петра.Говорить ЕС та НАТО і тут же ми йдемо своїм шляхом до путіна
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Только сей час дошло ? 75% хотят обратно в ********* и это их право , демократия . Кто не хочет удрали еще в 90е , когда нарот проголосовал за кучмо я понял , что надо рвать когти.
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Но ты то уже на доисторической родине, твое какое дело?
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А твое , какое ? Судя по дебильному нику ты или троль или дебил.
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Не болтай ерундой. Тебе таки і сейчас не дошло
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За 5 лет мы от ********* не отошли ни на метр. ЕС и НАТО так и остались только в лозунгах и обещаниях, надо всего лишь немножко потерпеть. Казнокрады так и живут припеваючи, вон скупают себе феррари. Может это и есть ЕС - покупать себе феррари на украденные у государства деньги, нет? Или это уже НАТО?
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В ********* хотели только 11%, проголосовавших за Бойко.
Остальные кандидаты не были за ********* - это были не более чем соевые предвыборные байки.
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Приемственность в воровстве? Та идите вы *****!
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Климпуш сожалеет что Зеленский не будет воровать как порохобанда и не даст им воровать, иностранные подельники тоже расстроены.
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всех министров оптом на 15 лет с конфискацией саме то что наработали
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Конечно, тебе воровка рассчитывать надо только на камеру в СИЗО посветлее....
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Вона мала на увазі спадкоємність на тотальну корупцію і безкарність чиновників?
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На то, что свинарчук-мл. сменит свинарчука-ст. на государственном посту. Неофеодализм.
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Клоун в своей сегодняшней речи ни слова не сказал про НАТО.Это уже звоночек.
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а кто ж тебя, оборванца с дырявыми карманами в Европу и НАТО возмет?
там своих нищебродов, лазящих по помойкам хватает
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Ты из Лахты или реально дебил?
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Если б ты выколупал шыкалад из своих ушей, то услышал.
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Та ну... А папєрєднього разу вони кому сигналили? З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 947
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Нет никакой украинской, китайской, американской или немецкой политики - есть национальние интереси, которые, прежде всего, направлены на создание достойной жизни гражданам своей страны. Тогда и граждане будут платить государству и власти взаимностью и поддержкой.
Уходящая власть Порошенко - это тотальная коррупция на фоне массового обнищания украинской нации и падение жизненного уровня, за которое всем им еще предстоит ответить.
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Из речи Зеленского вам ничего не показалось.Вы действительно скоро будее на помойке
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на помойке и ниже плинтуса мы уже - благодаря деструктивной и антинародной деятельности величайшего шоколадного реформатора
- самая нищая страна в Европе
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Cміх крізь сльози, або щоб не плакать, я сміюся.......... Кожен так званий президент здавав та торгував державними інтересами в геометричній прогресії. Від кульки сніжки до снігової лавини.
Готуйтесь! І тут не проблема в Зеленському, а у всіх тих хто сидів у залі, стояв під радою і дивився по телевізору з придуркуватим виразом обличчя..... Люди ви знаєте, що таке держава???! Бо щоб її будувати це потрібно знати! А якщо президент говорить, що за ради миру та полонених він готовий йти на все, що і потрібно ворогові, який завжди завойовував Україну та українців шляхом - принуждения к миру, а ви при цьому аплодуєте. В такому разі ви всі вже програли і ніякої Європи в головах ваших, ніколи не буде, а буде рюсский мир в якому кожен живе по понятіях та системі чим гірше іншим тим краще мені.....
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Тише, на другом полушарии люди спят...им не зачем знать о твоём горе
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Хватит думать о партнерах, о народе нужно думать! Мародеры, вор на воре... и Порох перед самой инаугурацией спешит подписать закон, чтобы не дай Бог ни один украинец у кого стоят солнечные панели не получил с земли бапки по зеленому тарифу за ЭЭ. Потому что Ахметов построил целые поля и гребёт бапки с бюджета в одно рыло. Нищий народ в богатой стране... с вещами на выход и анналы истории.
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Нет уж дорогуша, 3/4 населения страны сказали в морг, значит в морг!))
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Цыца, шла бы ты....на панель, стаж дорабатывать и преемственность соблюдать...
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Так його і обрали,щоб тієї "спадкоємности влади" не було...Хай ото спадкове курвевство залишиться позаду...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз речи Зеленского показалось, что мы не можем рассчитывать на преемственность украинской политики. Это не лучший сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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