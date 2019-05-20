 Из речи Зеленского показалось, что мы не можем рассчитывать на преемственность украинской политики. Это не лучший сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом она сказала журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я хочу ошибаться, но мне из речи показалось, что мы не можем рассчитывать на наследственность и преемственность украинской политики. Это не самый лучший сигнал не только для украинского общества, но и для наших партнеров на Западе, которые нас все эти годы поддерживали и инвестировали свои усилия, деньги и капитал для помощи Украине в противостоянии агрессии РФ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Также-вице-премьер отметила, что поскольку Украина достойно провела выборы президента, соблюдая все демократические процедуры, то она рассчитывала на то, что "страна и дальше будет развиваться, и те основы государственности, которые были заложены на протяжении последних 5 лет, сохранятся".

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"Этих сигналов я не услышала. Возможно, потому что речь президента не охватила все", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

По поводу перевыборов парламента, она отметила, что, скорее всего, депутаты не успеют сменить избирательную систему, а, соответственно, выборы пройдут по действующей смешанной системе.

Относительно предложения Зеленского Кабмину уйти в отставку Климпуш-Цинцадзе отметила, что правительство должно работать, чтобы обеспечить жизнедеятельность государства в переходной период.

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