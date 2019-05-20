 Из речи Зеленского показалось, что мы не можем рассчитывать на преемственность украинской политики. Это не лучший сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом она сказала журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я хочу ошибаться, но мне из речи показалось, что мы не можем рассчитывать на наследственность и преемственность украинской политики. Это не самый лучший сигнал не только для украинского общества, но и для наших партнеров на Западе, которые нас все эти годы поддерживали и инвестировали свои усилия, деньги и капитал для помощи Украине в противостоянии агрессии РФ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Также-вице-премьер отметила, что поскольку Украина достойно провела выборы президента, соблюдая все демократические процедуры, то она рассчитывала на то, что "страна и дальше будет развиваться, и те основы государственности, которые были заложены на протяжении последних 5 лет, сохранятся".
"Этих сигналов я не услышала. Возможно, потому что речь президента не охватила все", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
По поводу перевыборов парламента, она отметила, что, скорее всего, депутаты не успеют сменить избирательную систему, а, соответственно, выборы пройдут по действующей смешанной системе.
Относительно предложения Зеленского Кабмину уйти в отставку Климпуш-Цинцадзе отметила, что правительство должно работать, чтобы обеспечить жизнедеятельность государства в переходной период.
Остальные кандидаты не были за ********* - это были не более чем соевые предвыборные байки.
В Качановку на 15 лет.
там своих нищебродов, лазящих по помойкам хватает
Уходящая власть Порошенко - это тотальная коррупция на фоне массового обнищания украинской нации и падение жизненного уровня, за которое всем им еще предстоит ответить.
- самая нищая страна в Европе
Готуйтесь! І тут не проблема в Зеленському, а у всіх тих хто сидів у залі, стояв під радою і дивився по телевізору з придуркуватим виразом обличчя..... Люди ви знаєте, що таке держава???! Бо щоб її будувати це потрібно знати! А якщо президент говорить, що за ради миру та полонених він готовий йти на все, що і потрібно ворогові, який завжди завойовував Україну та українців шляхом - принуждения к миру, а ви при цьому аплодуєте. В такому разі ви всі вже програли і ніякої Європи в головах ваших, ніколи не буде, а буде рюсский мир в якому кожен живе по понятіях та системі чим гірше іншим тим краще мені.....