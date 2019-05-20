 "Работаем дальше", - Супрун заявила, что не будет подавать в отставку

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в комментарии "Укринформу".
"Работаем дальше. Решение об отставке правительства остается в компетенции премьер-министра. Трансформация здравоохранения продолжается, изменения уже начались и они успешные ", - отметила Супрун.
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи в сессионном зале Верховной Рады 20 мая заявил, что те, кто не готовы работать на благо будущих поколений, должны самостоятельно освободиться из правительства.
Им реформы Супрун - как серпом...
Супрун - одна з небагатьох, хто слова підкріплює справою. І хоч є зміни в медицині, які можна було б реалізовувати інакше і, можливо, ефективніше, вона заслуговує поваги.
Отета паварот!
Очень, говорят, способствует просветвлению в мозгах, прямая, пишут связь между башкой и трубами.
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