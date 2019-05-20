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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1295) Кабмин (10963) Минздрав (1922) Супрун Ульяна (496)

 "Работаем дальше", - Супрун заявила, что не будет подавать в отставку

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не будет подавать в отставку с должности и.о. главы Минздрава, а реформирование медицинской отрасли будет продолжаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в комментарии "Укринформу".

"Работаем дальше. Решение об отставке правительства остается в компетенции премьер-министра. Трансформация здравоохранения продолжается, изменения уже начались и они успешные ", - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку: "Вы можете взять листок, взять ручку и освободить свои места". ВИДЕО

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи в сессионном зале Верховной Рады 20 мая заявил, что те, кто не готовы работать на благо будущих поколений, должны самостоятельно освободиться из правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3127766
 
   
 Топ комментарии
 
Может просто ей не безразлично то, чем она занимается?
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у нас еще лучший спец есть работать ртом и стучать по роялю "Работаем дальше", - Супрун заявила, что не будет подавать в отставку - Цензор.НЕТ 9638
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Коломойський же сказав, що Авваков повинен залишитися, то він і не метушиться.
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Наглая тетя.
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Может просто ей не безразлично то, чем она занимается?
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гробить украинцев??????
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Некоторым мазохистам это по вкусу.
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А доктор Менгеле, не памятаю працівник якого табору, також подавав у відставку, скажіть нам пані Супрун?
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Скорее просто некуда идти, не вернется же она опять работать санитаркой в американской больнице.
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если ей реально не безразлично то почему бы не провести опрос что думаю сами Украинцы о успешности ее реформы! или может ты думаешь что кореспенденты врут когда говорят что для Украинцев после реформы ничего не поменялось или даже стало хуже! Ну хотя бы известная жалоба всех о том что ни врачи ни скорые теперь не должны ездить на вызовы!!
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Но как, я понимаю, она ведь не отказывается продолжать начатую работу, (в т,ч. исправлять недочеты). Не ошибается тот кто ничего не делает.
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любая работа определяется результатом! я не видел результата для себя, следовательно для меня, как для того кто должен пользоваться результатами реформы РАБОТЫ НИКАКОЙ НЕ БЫЛО! а то что они там у себя по новому денежные потоки попилили так каким каком это меня касается!!
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А может они просто кое-кого отсекли от денежных потоков?
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Хорошо они кого то отсекли, а мне как потребителю государственных медуслуг что с того что они кого то отсекли а кому то передали?! реформа же должна делаться не для того чтобы кого то отсечь а кому то отсыпать! реформа должна делаться чтобы людям (в том числе и мне) стало бы проще и качественнее получать медобслуживание!!
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недовольных - ПОЛНО: те кто сидел на потоках денег из бюджета - в медицину. все эти бехтеревы и оптовики с высокими ценами на препараты, взяточки-врачи и тп...
Им реформы Супрун - как серпом...
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я тоже не доволен и я на потоках не сидел! что дальше бушь писать?!!
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Только на цены в Аптеках посмотри! Гнать Супрун однозначно с И.О- Исполняющей Обязанности!
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да? а какой по-твоему зю? застенчивый и робкий? "Работаем дальше", - Супрун заявила, что не будет подавать в отставку - Цензор.НЕТ 8904
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Она хотя бы на своем месте и компетентна, а не шут гороховый)
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Ну да, с образованием лаборанта и вечной должностью И.О., она компетентна как и Луценко в должности генпрокурора.
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у нас еще лучший спец есть работать ртом и стучать по роялю
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А разве после разгрома гитлера Освенцим продолжал работать а его комендант продолжал им руководить ... "Работаем дальше", - Супрун заявила, что не будет подавать в отставку - Цензор.НЕТ 1076
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Странно, а будущий советник Владимира Александровича, тот который Комаровский, поддерживает реформы команды Супрун...
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наверное потому, что оба - профессионалы в своём деле, а не пустозвоны и пустотрепы...
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У Комаровского есть свои замечания, но он не скрывает, что эта команда сделала для реформирования больше всех предыдущих....
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ви про кого пишете?-гітлерпутін же в кремлі.....Вьі попутали берега
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Придеццо ее уйти...
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Даєш кожному українцеві безкоштовну аутопсію!
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Молодец Ульяна, тебе никто мшеть не будет.
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Была страна Украина с Порохом, а стала контора рога и копыта Усраиль с еврейчиком фигляром во главе. Тяжелое похмелье будет.﻿
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Вальцман був у нас щирим україіньцем, та хлопець хоть куди казак!
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эхе-хе)) а свин со товарищи, все были истинные арийцы
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Я досі не можу отримати відповідь від її симпатиків на просте питання - в чому полягає "реформа" для українців? Тож, як можна виміряти "успішність" хрін зна чого?
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А ти спробуй, я можу підібратися поближче до тебе
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І як це стосується реформи Супруніхи? Чи для ЬІлітки питання суті її реформи занадто складне?
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Коли ми говоримо "Реформи", ми не повинні забути, що більшість змін є болісними.
Супрун - одна з небагатьох, хто слова підкріплює справою. І хоч є зміни в медицині, які можна було б реалізовувати інакше і, можливо, ефективніше, вона заслуговує поваги.
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да, именно так бехтерева и орёт - у неё денежные потоки в медицину - из бюджета перекрыли... совсем грабить не может.
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А чого у цієї яги ніколи не виникало питання до гросі та парламенту про своє тимчасове виконання обовязків,а тут ти диви,хто ти така,ти приставка
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Так шо, тепер Засцика буде винуватий у "тисячах людей, що не отримали медичної допомоги"?
Отета паварот!
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Супрун и Аваков должны остаться, остальные на выход
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Как раз Аваков должен первым и уйти
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стойкая оловянная ульянка почище касторки и виагры будет...
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А касторки ЗЕбилам бы не помешало.
Очень, говорят, способствует просветвлению в мозгах, прямая, пишут связь между башкой и трубами.
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Да уберите вы эту кислую морду лица! Или в Украине нет молодых и перспективный, и врачей, а не рентген лаборантов, и граждан страны.
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а ну, нагадай: з якого переляку ти вирішив, що можеш тут командувати, або поради роздавати?
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Його аптека хоче і далі наркоту продавати.
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це мені каже казна-що під фашиським прапором?
ги
смішні ви, кацапи
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Ой сойя! Ваши методички уже в печке сгорели!
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Ульяна, одна надія на вас. Тільки ви до осені здатні 73% перетворити на 37%
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Ну, с "исполняющими обязанности" проще всего.
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Одного министра уже выносили из кабинета. Так, что опыт есть. Гоу хом!
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давай до свиданья, баба яга
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Супрун нагнула фармацевтичну мафію тому повинна залишитись на посаді.
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С Супрун вместе должны уйти-Виктор Ляшко,Владислав Онищенко и другие бандиты! Ці люди створили схеми з Фармацевтичним лобі...!
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жаль что эта тварь слиняет в сша,и не будет сидеть..
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Очень жаль!! Сколько украинцев умерло из-за этих показушных реформ и дальше ещё хуже!
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даремно Супрун сперечається з самИм Володимиром Олександровичем Сонцесяйним - у нього на на туалетному папері зазначено кілька прикольних знахарів та повитух..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Работаем дальше", - Супрун заявила, что не будет подавать в отставку
 
 
 
 
 
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