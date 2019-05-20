 Сайт Администрации Президента обновил информацию под нового Главу государства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В настоящее время там уже имеется информация о провозглашении присяги новым президентом, а также биография Владимира Зеленского.
Информации о первой леди - Елене Зеленской - пока нет.
Ссылки на официальные аккаунты президента Украины уже не ведут на профили Петра Порошенко в Facebook и Twitter, по ним можно попасть на странички Администрации Президента.
Отметим, что после прихода к власти пятого президента Украины Петра Порошенко, старая версия сайта Администраци Президента была полностью заменена.
перед Порохом был упавший солдат... Порох помог ВСТАТЬ солдату.. Армии. ЗНАК символичный.
Падение удостоверения вазелина - к ИМПИЧМЕНТУ... тоже знак))
мы теперь будем ржать с вас, зебилы.. наблюдая как вы скулите о "нас обманули"
-Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию. Если я не ошибаюсь.(с)
Удівлєніє.
«Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. Инаугурация прошла в Верховной раде, куда избранный глава государства пришел пешком. По пути он жал руки собравшимся людям и делал селфи.
Трусливый, злобный кремлевский пигмей ехал на свою инаугурацию в черном кортеже под вой сирен, по пустынному, безлюдному, зачищенному от прохожих и автомобилей центру Москвы. Никому не пожал руки, никому не улыбнулся. Поехал сразу во дворец, принимать раболепные поклоны от царедворцев. Омерзительное было зрелище.» (с)
-Скажите, это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
-Нас.
-Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением?
-Вы издеваетесь, профессор?
-Да какое там из... (с)
там будуть па-рюзгє разґаварівать
«Менора» - уникальное сооружение и крупнейший в мире еврейский комплекс, аналогов которому нет в мире. Данный проект отображает прошлое, настоящее и будущее еврейской жизни Днепра.
депутата Верховной Рады
Николая Паламарчука (фракция
"Блок Петра Порошенко").
Об этом сообщает
корреспондент Українських Новин
с места событий.
Его вывезли на коляске с бокового
входа здания парламента и
поместили в карету скорой
помощи.
По предварительным данным, у
него случился гипертонический
криз.
Напомним, 20 мая в здании
Верховной Рады прошла
инаугурация Президента
Владимира Зеленского, во время
которой он объявил, что распустит
Раду.
навіть шашлику не встиг попоїсти...
Мої вітання!
Ну и сто раз так далее .
Юде вас научат как растворится в мире ,
Зато у гоев буде социалка , а шо еще надо рагулю ,сало и чарка )))