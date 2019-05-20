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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1478) Зеленский (1295) сайт (243) Елена Зеленская (13)

 Сайт Администрации Президента обновил информацию под нового Главу государства

Официальный сайт Президента Украины начали обновлять под нового Главу государства - Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время там уже имеется информация о провозглашении присяги новым президентом, а также биография Владимира Зеленского.

Также читайте: "Принял присягу": Зеленский опубликовал в Facebook фотографию с булавой. ФОТО

Сайт Администрации Президента обновил информацию под нового Главу государства 01
Сайт Администрации Президента обновил информацию под нового Главу государства 02

Информации о первой леди - Елене Зеленской - пока нет.

Также читайте: Первая леди дала совет Елене Зеленской: Делайте, как душа побуждает, а не политтехнологи

Сайт Администрации Президента обновил информацию под нового Главу государства 03

Ссылки на официальные аккаунты президента Украины уже не ведут на профили Петра Порошенко в Facebook и Twitter, по ним можно попасть на странички Администрации Президента.

Отметим, что после прихода к власти пятого президента Украины Петра Порошенко, старая версия сайта Администраци Президента была полностью заменена.

Источник: https://censor.net.ua/n3127759
 
   
 Топ комментарии
 
Якої тільки фрікоти не знайдеш в інтернеті. Особливо серед порохоботів.
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Лучше на лбу , так виднее и более классно . Утверждаю , как эксперт ( работаю в психбольнице)
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судя по прически снизу - Пьетя пишет???)))))
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Якої тільки фрікоти не знайдеш в інтернеті. Особливо серед порохоботів.
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Как хорошо что долбо@обов искать не нужно. Они везде. Их 73%.
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Таки да!Каков народ зеляботы (73%) - такие и клоуны у руля державы!Он никому ничего не должен!Ох и натерпимся,но переживем!Зека пережили,переживем и Зелю!
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в общем - знаки однозначные:
перед Порохом был упавший солдат... Порох помог ВСТАТЬ солдату.. Армии. ЗНАК символичный.

Падение удостоверения вазелина - к ИМПИЧМЕНТУ... тоже знак))
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соевые,хватит скулить )))
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да, это ваш удел)
мы теперь будем ржать с вас, зебилы.. наблюдая как вы скулите о "нас обманули" Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави - Цензор.НЕТ 9414
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#ЯВАМНИЧЕГОНЕДОЛЖЕН.
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Точно,ввічливо та небайдуже сказано!Підтримано! Але мені не поки не віриться,бо чоловік не на своєму місці,переоцінив свої здібності!Хоча трохи подивимось...
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Он слуга Народа, а не конкретно одного человека. Решение народа выбирается вполне известными механизмами (мнение большинства на каждом уровне принятия решений), которые никак не связаны с хотелками отдельных персонажей. Это демократия, а не анархия.
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Не постить глупощі. Перше завдання - економіка.
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как же все таки гне хватает нам щас сольвья щеголки. он за раз мог бы краснобайно разъяснить шо так, а шо не так с главой государства
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Щоб не забували і знали,хто такі порохоботи
Сайт Администрации Президента обновил информацию под нового Главу государства - Цензор.НЕТ 2109
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А я не знав що гарри потер живе в Україні
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Я порохобот,что дальше？Еще много утебя ЗЕбильных картинок？
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-Но позвольте, как же он служил в очистке?
-Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию. Если я не ошибаюсь.(с)
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ПеПо сам породив Зєліка. Своєю корупцією, договорняками з ригами, своєю армією ботів, яка зробила неможливе - заїбала кожного українця від Харкова до Львова.
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Більше ботів Петре Олексійовичу і на наступних виборах у вас буде не 25% а 2,5%
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ні, зєліка породило бидло, яке хоче сидячи на дивані перед тілівізіром, і ні пуя для України не роблячи, жити як у казці. Інакше б у другий тур не вийшов би і не баріга і не клоун.
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Звісно для своїх ботенят святий ПеПо завжди правий бо вам платить гроші. Але народ так не думає, тому й послав ПеПо нах.
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Для особливо упоротих ЬІлітиков: влада п'ять років "клала" на громадян України, як на "бидло" - тепер суспільство на правах "бидлоїа" "поклало" на владу.
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Вєсті з -за порєбріка.
Удівлєніє.
«Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. Инаугурация прошла в Верховной раде, куда избранный глава государства пришел пешком. По пути он жал руки собравшимся людям и делал селфи.

Трусливый, злобный кремлевский пигмей ехал на свою инаугурацию в черном кортеже под вой сирен, по пустынному, безлюдному, зачищенному от прохожих и автомобилей центру Москвы. Никому не пожал руки, никому не улыбнулся. Поехал сразу во дворец, принимать раболепные поклоны от царедворцев. Омерзительное было зрелище.» (с)
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Мародёр - олигофрен в трансе... оторвали от корыта
Сайт Адміністрації Президента оновив інформацію під нового главу держави - Цензор.НЕТ 5399
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-Мы - новое домоуправление нашего дома. Я - Швондер, она - Вяземская. Товарищ Пеструхин и товарищ Жаровкин.
-Скажите, это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
-Нас.
-Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением?
-Вы издеваетесь, профессор?
-Да какое там из... (с)
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коля, на шашлик ідеш?
там будуть па-рюзгє разґаварівать
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Этот у.е.б.о.к Зе говорит Ляшку, что вы разделяете людей. Ну точно зедибил. Да ты сам начал разделять людей перейдя на русский. Тебе Ляшко все правильно сказал, что они украинский понимают. С.у.к.а ненавижу этого Зе. Ну шо с.у.к.а 73% наивных д.о.л.б.а..е.б.о.в. Хотели Беню в презики получите. Беня не защищал Украину в Днепре, он защищал свои бабки а на Украину ему насрать. Для бени нет войны против рашки, это по его словам гражданский конфликт. Нате жрите свое дерьмо. Скоро будут эти 73% орать и кричать как он з.а.е.б.а.л этот Зе (Беня).
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Хто не в силі перейти.
«Менора» - уникальное сооружение и крупнейший в мире еврейский комплекс, аналогов которому нет в мире. Данный проект отображает прошлое, настоящее и будущее еврейской жизни Днепра.
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Врачи госпитализировали
депутата Верховной Рады
Николая Паламарчука (фракция
"Блок Петра Порошенко").
Об этом сообщает
корреспондент Українських Новин
с места событий.
Его вывезли на коляске с бокового
входа здания парламента и
поместили в карету скорой
помощи.
По предварительным данным, у
него случился гипертонический
криз.
Напомним, 20 мая в здании
Верховной Рады прошла
инаугурация Президента
Владимира Зеленского, во время
которой он объявил, что распустит
Раду.
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Соя, один одного фотожабте, без ваЗеліну)) Гниди кацапські.
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Порохобот...жрать захочеш бери упса, у Потроха кормушка застегнулась...
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Прес-конференція буде, чи знову Разумков все розкаже?
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Версія Офіційного Сайту Президента України державною мовою Російської Федерації є порушенням Закону України про Мову.
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Тепер подасть у відставку, бо порушив закон))))
навіть шашлику не встиг попоїсти...
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Этот выбор,похоже,разделил Украину! Надежда только на Верховную Раду! На то она и Верховная веть власти!Не даст Зеле повернуть страну "вспять"!
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Правильно! Тільки мультімілйонери з Ради зможуть врятувати майно відхапане такою важкою працею!
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Якийсь оксюморон. Шо кацапи шо порохоботи в один голос устроііли істєріку по поводу іннагураціі Зеленського. Порохоботи кричать в слід ПОПі - "накавожтижнаспакінул" а кацапи голосять "Зєлєнскійвсьоразваліт" і одночасно -"питроаликсеічлучшийвибордлястрани"
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Налаштовуйся брехати постійно, бо засцика не дасть тобі шансів бути на стороні правди.
Мої вітання!
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Петро Порошенко все таки підписав закон №8449-д, який скасовує "зелені" тарифи для власників сонячних електростанцій, проте зберігає їх для олігархів.
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Терпите . Там где правят юде , страны живут хорошо. В школах учат детей ананировать. Обучают мальчиков как стать девочками..
Ну и сто раз так далее .
Юде вас научат как растворится в мире ,
Зато у гоев буде социалка , а шо еще надо рагулю ,сало и чарка )))
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