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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Перри передал Зеленскому послание от Трампа: США с нетерпением ожидают начала совместной работы с новым Президентом и новой Радой

Глава американской делегации на инаугурации Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри заявил, что уполномочен передать украинскому народу слова президента США Дональда Трампа о том, что он надеется на тесное сотрудничество с новым Президентом Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам.

Перри отметил, что если бы в запасе было еще несколько дней, то американская делегация была бы более многочисленной, поскольку США поддерживают украинский народ.

"Речь президента Зеленского была впечатляющей и очень мощной в том, какая визия для будущего Украины там представлена. Суть в том, что выборы были для народа Украины, а не для него", - сказал он.

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Кроме того, Перри подчеркнул, что США будут и дальше поддерживать Украину.

"Президент США просил передать, что США вместе с народом Украины, с нетерпением ожидаем совместной работы с новым Президентом и, надеюсь, с новым парламентом, чтобы увидеть более светлые дни в будущем", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3127758
 
 
 Топ комментарии
 
"Перри отметил, что если бы в запасе было ещё несколько дней, то американская делегация была бы более многочисленной"

Теперь ясно как ВР гадил Зеленскому?
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Підривами соєвих пуканів задоволений.....
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А порохоботы говорят и говорили что все международные партнеры будут иметь дело только с президентом-порошенко. Так кто же врет и врал Перри или порохоферма ?
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"Перри отметил, что если бы в запасе было ещё несколько дней, то американская делегация была бы более многочисленной"

Теперь ясно как ВР гадил Зеленскому?
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скорее проституция чем конституция,за эти 5 лет народ только беднее стал,повторю Народ,а не прихвостни и взяточники
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И отметил ,что с новой Радой.
Америкосы получается прекрасно знают, какой ныне там змеёвник.
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плохому танцору... постепенно свыкаюсь с мыслью, что, возможно, придётся лет пять слушать сплошные разговоры про яйца...
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А шо ЗЕ слелала плохого Рада, что он ее так быстро распустил? Инавгурацию на 20 вместо 19 назначила? 😀😀😀😀
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Закон про украинский язык приняла? Я по его комменту в Раде поняла, что жто его очень обозлило
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лечись...хотя лекарств от твоей болезни нет..)
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100%%%! зрада загнобила не лично Зе, а украинцев, которых сейчас представляет новый президент Украины!
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"С нетерпением ждем совместной работы с новым Президентом" - точніше кажучи: нової серії серіалу США вместе с народом Украины. С нетерпением ждем совместной работы с новым Президентом и, надеюсь, с новой ВР, - Перри - Цензор.НЕТ 9823
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да. именно так, мятый пиджак, драные носки, больная печень, ымперское стойло и остаточне пращевай потихоньку уходят в прошлое
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шо ты там бормочешь, вошь подплинтусная, порохоботная?
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Винторогая кацапотварь,вам,говноедам,не обьясняли,что у нас больше двух кандидатов? НЕ?
Ну и нюхай шнягу любимого ишака какдыркина. А то извинятся заставят
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не мучай свой мозг и себя, если любишь кадырку - объяснись ему в любви и отдай свою девственность США разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі - Цензор.НЕТ 5090
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Че,винторогое,ты обьяснилося и тебе понравилось?
Вам вместо башлей сейчас пассивный секс с чеченами в оплату дают?
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Джулиани и его личное мнение о том, что типа коломойша им мешает, пороховня может засунуть в дупу хряку-мародеру, вот же для порошенко незадача, оказывается не заменимых президентов нет
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Перри,та харэ тебе ещё прикалываться... США разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі - Цензор.НЕТ 2178 США разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі - Цензор.НЕТ 2178 США разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі - Цензор.НЕТ 2178
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А порохоботы говорят и говорили что все международные партнеры будут иметь дело только с президентом-порошенко. Так кто же врет и врал Перри или порохоферма ?
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Не сложно догадаться с первого раза. Естественно - любители конфеток.
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а как же порошенковское "Я - це Україна"....? Что неужели Украина сможет существовать и жить без порошенко?!
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прохосрань если все так дальше будет продолжатся пролетит ваш и с парламентскими .
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официальный представитель США заявил, что надеется на сотрудничество с новой Радой...
То есть официальная позиция США - с народом Украины и против старой воровской Рады.
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теперь-то уж совместная работа кааак закипит! Главно дело - не ошпариться.
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В переводе с дипломатического - "США поддерживает разгон прогнившей и коррумпированной Рады".
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какая визия - яке бачення. Це перекладаю з перекладацької на українську. США разом з народом України. З нетерпінням чекаємо спільної роботи з новим Президентом і, сподіваюся, з новою ВР, - Перрі - Цензор.НЕТ 256
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оружие, ядерніе сборки, сП-2, санкции-работаем дальше!
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Вечером Зе собирает фракции.Команда Зе будет разъяснять Депутанам их права.А Завтра Рада будет ходить в Зале по шнурку.Голосования за того парня не пройдут.Рада не может игнорировать.законы,внесенные Президентом.И КС и ЦИК тоже.А Гройсман уже под колпаком..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПерри передал Зеленскому послание от Трампа: США с нетерпением ожидают начала совместной работы с новым Президентом и новой Радой
 
 
 
 
 
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