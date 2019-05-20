 Перри передал Зеленскому послание от Трампа: США с нетерпением ожидают начала совместной работы с новым Президентом и новой Радой

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам.

Перри отметил, что если бы в запасе было еще несколько дней, то американская делегация была бы более многочисленной, поскольку США поддерживают украинский народ.

"Речь президента Зеленского была впечатляющей и очень мощной в том, какая визия для будущего Украины там представлена. Суть в том, что выборы были для народа Украины, а не для него", - сказал он.

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Кроме того, Перри подчеркнул, что США будут и дальше поддерживать Украину.

"Президент США просил передать, что США вместе с народом Украины, с нетерпением ожидаем совместной работы с новым Президентом и, надеюсь, с новым парламентом, чтобы увидеть более светлые дни в будущем", - сказал он.