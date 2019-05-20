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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 "Принял присягу": Зеленский опубликовал в Facebook фотографию с булавой. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с булавой, сделанную во время его инаугурации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее фото обнародовано в Facebook Зеленского.

"Принял присягу", - отметил президент.

Принял присягу: Зеленский опубликовал в Facebook фотографию с булавой 01

Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы вы не плакали, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3127755
 
   
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Нельзя отдавать то ,чего человек не имеет .
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понятное дело, что с клоунас с его пошлыми репризами взять.
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НУ что СОЕВЫЕ на поверку оказалось, что Петруха дутый пузырь а не политический Гигант. Так-что соевые меньше брызгайте слюной, а то уже весь интернет заплевали.
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а звідки у грицака "честь"? Він її досі шукає через прилад ночного бачення...
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Откуда у Зеленского честь? Теперь он сутенер актрисы немецкого фильма для взрослых.
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сутенер вовсе не он. он так, перша серед рівних.. типа мамки
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Грицак - один из главных претендентов на тюремную шконку, с Луньовым предстоит разобраться
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Упавшее удостоверение это прям как знак, что зелю снесут раньше срока 👍😂
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Ну ось я ж казав що буде якийсь знак згори.
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ой, та про це може тільки корова не казала, та й то шо Ляшко їй телевізора не поставив перед мордою) без знаків неможливо(читає заклинання, прикладається до мощей))
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чим закінчилося падіння хлопчини з почесної варти при педро ми знаємо - це тисячі полеглих воїнів під керування педро зі своїми горе генералами...
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А упавший солдат при инаугурации Порошенко что означал?
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Ну теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Всё будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее. (с)
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Петя уже тогда была седая, но 15% визжат что это она так "служила" стране..... "Склав присягу": Зеленський опублікував у Facebook фотографію з булавою - Цензор.НЕТ 2998

Тут была Петина декларация.......Я х.з. хватит ли 1.5ч. чтобы прочитать. "служил" ага)
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Бістренько зворганили. Мені подобається.
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Ручка булави з секретом. Там захований кинджал.
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Цирковое представление началось...оркестр играет ТУШ...😀
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Что-бы не похоронный марш для Украины с такими идиотами.
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Этот вариант к сожалению не исключен...но подивем увидим...надеюсь найдутся силы которые не допустят этого...
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Вспомнился анекдот, про козака и мушкетёра на дуэли. Когда секундант мушкетёра подошёл к козаку и поставил мелом на груди крестик. - А це що таке? - спросил козак. - Именно в этом месте вы будете проткнуты шпагой! - Тю! А ну дай менi мою булаву, та посип його крейдою!
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Юра Луценко, выходи в отставку!Все ребята уже вышли, ждут во дворе!
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Мрія...булава ,булава ...була б ще у нього ГОЛОВА ,ГОЛОВА !!! Тепер не смішити народ,а йти за народ УКРАЇНИ !!!
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Чим бы дитя не тешилось, лишь бы не обосралось.
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До этого - недолго...В инаугурационной речи - УЖЕ... Ждём продолжения...
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А в той "булаве", которую ему вручили, случайно, шарики не перекатываются?...
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Знаешь, я-то, выживу, даже на "ботве" - просто я из тех людей, про которых говорят - "Дайте ему нож, пачку соли, и коробок спичек, и он с голоду, на природе, не сдохнет...". А вот что будет с остальной "ботвой", которая за ЭТО голосовала?...
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пля, ты только из комы? пять лет назад напал.
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Тепер ті, хто не міг намазати мову, віру і армію на хліб, можуть на вибір намазати йух зєлєнського, коломойского або портнова.
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ну теперь можно - когда война закончиться - конкретно - число ,время - дальше - когда упадут минимум в два раза ,платежки за ЖКХ - число,время - третье - когда повысятся зарплаты и пенсии (закончиться эпоха бедности) - уже должна была закончиться - я не наблюдаю,но может мне из машины не вино ,сегодня делаю эксперимент - потом напишу - жаль не смогу видио выложить - но все впереди)))))))) а и это для начала))
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Какой-то цвет лица у него нездоровый...
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Ну у нас всем понравилось, как выступал Зеленский президент, убедительно, главное теперь свершения. Если не сбрешет, то народ за ним пойдет.
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Не гони беса, все украинцы и патриоты.
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А ты можешь назвать время, место, и предмет, где он не брехал?...
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От як знайдеш, тоді й лізь сюди, на форум, зі своїми "висновками"... Однак, боюсь, що я заждусь...І "жданки" поїм...".
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Не кепешуй, я тебе говорю как у нас отреагировали, а не брешу... И ещё я не зебот.
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Мені тобі "морден" вручить? За "геройство"? Запросто... Тільки з "закруткою" на спині...
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Ну все, тепер то точно епоха бідності закінчилась. Куди йти за зарплатами, соцдопомогою та пенсіями як в Германії?
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Я теж на це звернув увагу. Може цьому є якесь пояснення, крім неповаги до новообранного?
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Нет. Именно неуважение и ещё обида за неизбежное увольнение с риском криминального преследования.
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Когда порохоботам платить уже перестанут. Уйдите из интеренета, вонючки!
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Сегодня в детском садике под названием " 95 квартал " будет пати. Детишки с булавой поиграются, наделают селфи, поиграют в прятки, Кошевой украдёт булаву и вернёт её за вознаграждение и должность премьера. Потом все дружно сядут на горшок и дневной сон. Завтра будет новый день и новые хлопоты.
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В Кривом Роге военком аж прослезился.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Принял присягу": Зеленский опубликовал в Facebook фотографию с булавой. ФОТО
 
 
 
 
 
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