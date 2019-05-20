 "Принял присягу": Зеленский опубликовал в Facebook фотографию с булавой. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее фото обнародовано в Facebook Зеленского.
"Принял присягу", - отметил президент.
Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее фото обнародовано в Facebook Зеленского.
"Принял присягу", - отметил президент.
Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.
Тут была Петина декларация.......Я х.з. хватит ли 1.5ч. чтобы прочитать. "служил" ага)
скабеева пожелала удачи зе.. @OSKabeeva малоросы всех стран объединяйетсь))
Віталій Барабаненко @baraban088 51 мин.51 минуту назад
Гарне фото.