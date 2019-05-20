 В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы вы не плакали, - Зеленский

Об этом заявил во время своего обращения к народу в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"И напоследок, очень коротко. Дорогой народ, в течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я так чувствовал сердцем. Это была не только моя работа, правда - это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо", - пообещал Зеленский.
Смешного мало
Ого скілки трольні понабігло. І це понеділок, будній день.
За тобой никто не заплачет!
Где список высоколобых честных очкариков, которые преобразуют страну?
- Мои подданные слишком хорошо живут! Они веселы и довольны, значит у них много денег, а у меня в казне мало. Увеличьте налоги.
После увеличения налогов, он отправил чиновников проверить обстановку на улицах.
- Что делают на улицах мои подданные? - спросил у министров император.
- Они сетуют и причитают, государь, - ответили чиновники.
- Значит у них еще много денег. Увеличьте налоги.
Налоги снова увеличились.
- Что теперь делают мои подданные? - спросил император.
- Они причитают, плачут горькими слезами и умоляют пощадить, государь.
- Значит у них еще есть деньги! Увеличьте налоги!
- А что сейчас делают мои подданные? - спросил император.
- Они рыдают, клянут судьбу и рвут на себе волосы.
- Значит у них еще что-то осталось. Увеличьте налоги!
И снова чиновники вышли на улицы посмотреть.
- Ну а теперь, теперь что делают мои подданные?
- Ваши подданные почему-то смеются и пляшут, государь.
- Вот. - сказал китайский император. - Вот теперь у них действительно ничего не осталось.
Ну, выбрали табуретку в президенты... Куклу с рукой в жопе..
Но у нас сейчас другая ситуация.
У нас в стране война. У нас есть откровенный агрессор, который желает убить каждого из нас.
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Не, котаны, я вообще напрочь нихрена не понимаю.
Что вообще происходит, а?
На Цензоре кацапов как-бы мало, все свои вроде.
Камрады, кто голосовал за зе - вот нахрена вы подставили под удар мою семью, а?
Будет большая война.
И я не знаю, как доверять вам свою спину.
А Зе хто та що покаже час. Але може бути "многахадовачка" петя пішов - прийшов Зе - тепер роби що забажаєш та списуй на Зе і агент "лоліта" не розкрита і справу зроблено. Тільки час покаже, нажаль, хто є хто. Наперед знати нам не дано.
Чекаю.
Мне легче СНОВА пойти воевать, хоть партизаном, хоть добровольцем, чем жить с внутренней оккупацией воров !!!
Поэтому проголосовал за клона. Так как что будет при нём и как - еще не известно. Но что было бы при порохе - известно и я этого больше не хочу !!!!
Посмотрим, что будет при новом президенте...
Может все буде хорошо...
Я голосовал за НАДЕЖДУ которая, я надеюсь, осуществиться !
А с вором, трепачём порохом - все было ясно !
Он воровал весь свой срок и позволял воровать своим дружкам... Он не сажал врагов,, но сажал патриотов. Поэтому пошёл он на.ер !
А Вы?
Ладно, допускаю, какие то умения есть, по лесам повошкаемся некоторое время.
А дальше?
А что дальше?
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Вы, *****, выбрали не зеленского. Не коломойского.
Вы выбрали абсолютный и беспросветный ******, который придет прямо к вам домой.
Думай - те!
Если бы я прикрывался семьёй- я так бы и сидел бы дома прячась за юбку жены, как поступили многие - а не пошёл ы добровольцем воевать в 14м!
Время не то, что вы за юбку держаться... ! Будь мужиком - прими правильное решение!
Это м@дакам типа тебя п@здец.
Вот тогда все cработает сразу.
Иначе никак.
Вот потому то мы с тобой сейчас голосовали за разное - потому что ты услужливый сцыкун !
Чудны дела твои, Господи.
1) Наличие русского языка было очень хорошо дозировано. Не слишком много, чтобы быть пророссийским политиком, но достаточно, чтобы завоевать симпатии восточных украинцев и в Крыму.
2) "Жертва" - "я готов пожертвовать рейтингом и постом". - хороший популистический ход, он работает. Он стоял там где надо, не был лицемерным и пафосно-пошлым.
3) Саспенс. "Я готов на все, чтобы был мир...... (шок).... не отдавая территории". Отличный пример использования саспенса, но не такой в упор, как в шоу ("Вынужден сказать... но вы проходите дальше"), намного более текучий и работающий. Отличная находка.
4) Усилие речи от начала к концу и использование якорей. Тот, кто занимался этой речью, проанализировал как минимум Черчилля и "У меня есть мечта" Лютера Кинга. "Идея" и "единство" - отличные якоря, они сработали.
Гимн Украины подпевался Зеленским сначала еле двигая губами, и после речи = намного сильнее. Это чтобы он ощущался перед речью более собранным и сконцентрированным, а в конце - патриотично. Тоже касалось и тона голоса и фраз - усиление было от начала к концу.
5) Момент импровизации - спасибо Ляшко. Конечно же, они подготовили и это. Ляшко помог "якорям" еще больше укрепиться.
6) Разрядка в конце - роспуск Рады, - это акт силы воли и кульминация. Если бы не было этого - конечно же провала не было бы, но было бы " ну такое".
Полный юридический ноль, призвать Раду уволить тех, кто на тот момент уже уволился у Порошенко и тут же распустить Раду, не имея на то оснований, из-за созданных накануне условий Зеля просто "говорящая голова" - что ему сказали сказать, то он и сказал
https://t.co/bdBg9j2HON
Не нравился, потому что это коммерческие проекты, рассчитанные на самого невзыскательного потребителя.
Теперь будут улыбаться улыбкой идиота.