EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3546  84
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (1295) инаугурация (343)

 В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы вы не плакали, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ранее старался делать все, чтобы украинцы улыбались, а теперь - сделает все, чтобы не плакали.

Об этом заявил во время своего обращения к народу в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"И напоследок, очень коротко. Дорогой народ, в течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я так чувствовал сердцем. Это была не только моя работа, правда - это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо", - пообещал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3127753
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы сейчас был 2004 год.. Или 2010-й, я бы не так переживал.
Ну, выбрали табуретку в президенты... Куклу с рукой в жопе..
Но у нас сейчас другая ситуация.
У нас в стране война. У нас есть откровенный агрессор, который желает убить каждого из нас.
===========
Не, котаны, я вообще напрочь нихрена не понимаю.
Что вообще происходит, а?
На Цензоре кацапов как-бы мало, все свои вроде.
Камрады, кто голосовал за зе - вот нахрена вы подставили под удар мою семью, а?
Будет большая война.
И я не знаю, как доверять вам свою спину.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Думаю, что сегдня много инсультов в Свынарнике станется!
 показать весь комментарий
 
Це він так сказав. А подумав: " А тепер 5 років буду брати гроші за те, що смішив". Але у мене після цього шоу і дурних бздурів та дій я більш ніж впевнений - 5 років ЦЕ тривати не може. А країна вступила у часи турбулентності.
 показать весь комментарий
 
 
опять заговаривается, то у него улыбаются, то плачут
 показать весь комментарий
 
 
И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.(с)
 показать весь комментарий
 
 
76242 посетителя онлайн

Ого скілки трольні понабігло. І це понеділок, будній день.
 показать весь комментарий
 
 
Вова, спок!
За тобой никто не заплачет! В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы вы не плакали, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9240
 показать весь комментарий
 
 
сделай себе импичмент, все будут довольны и ржать
 показать весь комментарий
 
 
Наверно плакать будем так, как 70 лет не плакали.
 показать весь комментарий
 
 
Рано йому на президента, перш в Раду треба було спробувати, усім знайомим зелоботам це говорив. Нічого доброго судячи з початку президентства очікувати не слід.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, а команде где?
Где список высоколобых честных очкариков, которые преобразуют страну?
 показать весь комментарий
 
 
они сейчас все возле Мариинского стоят в километровой очереди.
 показать весь комментарий
 
Осьдечки Упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1044 "Надеюсь, мой брат займет главную должность, - соучредитель "95 квартала" Борис Шефир" Персональні свинарчуки- бізнеспартнери Зеленського !!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, это вряд ли получится. Плач по старому президенту еще долго будет омывать страницы Цензора.
 показать весь комментарий
 
 
как-то не особо убедительно он сыграл - не верю, мог бы хотя бы без оговорок по Фрейду речь толкать
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Хорошо,что мы помножили барыгу на ноль,очень хорошо..
 показать весь комментарий
 
 
Через святкування, нові методички не підвезли, працює за старою
 показать весь комментарий
 
Молодые и сильные будут заботиться. Хуже не будет. Вам понравится. (с)
 показать весь комментарий
 
Володя сделай так, или команда, чтобы тебя поддерживал народ, пикетируя Раду для принятия народных законов.
 показать весь комментарий
 
 
Да, про "эбонитовые палочки" было смешно...наверное...
 показать весь комментарий
 
 
Жадный китайский император сказал своим чиновникам:
- Мои подданные слишком хорошо живут! Они веселы и довольны, значит у них много денег, а у меня в казне мало. Увеличьте налоги.
После увеличения налогов, он отправил чиновников проверить обстановку на улицах.
- Что делают на улицах мои подданные? - спросил у министров император.
- Они сетуют и причитают, государь, - ответили чиновники.
- Значит у них еще много денег. Увеличьте налоги.
Налоги снова увеличились.
- Что теперь делают мои подданные? - спросил император.
- Они причитают, плачут горькими слезами и умоляют пощадить, государь.
- Значит у них еще есть деньги! Увеличьте налоги!
- А что сейчас делают мои подданные? - спросил император.
- Они рыдают, клянут судьбу и рвут на себе волосы.
- Значит у них еще что-то осталось. Увеличьте налоги!
И снова чиновники вышли на улицы посмотреть.
- Ну а теперь, теперь что делают мои подданные?
- Ваши подданные почему-то смеются и пляшут, государь.
- Вот. - сказал китайский император. - Вот теперь у них действительно ничего не осталось.
 показать весь комментарий
 
 
Обалденный человек наш президент! У меня муж точно такой джентлмэн - самые серьёзные проблемы решает с улыбкой и лёгкостью. С Богом - удачи!
 показать весь комментарий
 
 
То есть продолжит смешить украинцев,но теперь в качестве президента
 показать весь комментарий
 
 
та ладно. Не переймайся. Не мы одни имеем президента стендапера.
 показать весь комментарий
 
Чомусь мене такі обіцянки аж зовсім не радують. Так все гарно починалось: кінець епохи бідності, ще купа всяких нафталінових болванок а в результаті "за 5 років зроблю все, щоб ви не плакали". Так і при Пороху ніхто не плакав.
 показать весь комментарий
 
 
Ага роділи при петі усі. Особливо ті в кого пенсія у селі 1800грн., а за газ в зимку 600-800грн., далі живи радій реформам на 1000, "жируй". Чи ті в кого з/п 4500 у місті а за квартплату вітдай 2500-2800 і жируй на 1200-2000 на місяць, при цінах як у ЄС а іноді й більше. Усі раділи при "петі" тільки чомусь набрпв він 24% не 25 як знову брешуть пепесектанти.
 показать весь комментарий
 
 
Ну зараз то заживемо. Пенсії коли мають підніматись? Зарплати, соцпакет? Щось новообраний словом не обмовився зате сказав, що має розпустити парламент і просить уряд писати заяви на звільнення. А хто має працювати для збільшення пенсій? 95 квартал чи беня- ТБ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как приятно читать сопли порохососов,прямь праздник...
 показать весь комментарий
 
 
Если бы сейчас был 2004 год.. Или 2010-й, я бы не так переживал.
Ну, выбрали табуретку в президенты... Куклу с рукой в жопе..
Но у нас сейчас другая ситуация.
У нас в стране война. У нас есть откровенный агрессор, который желает убить каждого из нас.
===========
Не, котаны, я вообще напрочь нихрена не понимаю.
Что вообще происходит, а?
На Цензоре кацапов как-бы мало, все свои вроде.
Камрады, кто голосовал за зе - вот нахрена вы подставили под удар мою семью, а?
Будет большая война.
И я не знаю, как доверять вам свою спину.
 показать весь комментарий
 
 
Ви гадаєте петя зупинив путлера??? Не смішіть.
А Зе хто та що покаже час. Але може бути "многахадовачка" петя пішов - прийшов Зе - тепер роби що забажаєш та списуй на Зе і агент "лоліта" не розкрита і справу зроблено. Тільки час покаже, нажаль, хто є хто. Наперед знати нам не дано.
 показать весь комментарий
 
Вас, з тією конспірологією, давно з дурки виписали?
 показать весь комментарий
 
 
Та ні на дурку треба тим хто вважає що усе так просто, прямо та відчинено робиться.
 показать весь комментарий
 
Добре. Поясніть. Але, дуже бажано, з документальними підтверженнями.
Чекаю.
 показать весь комментарий
 
 
Объясню...
Мне легче СНОВА пойти воевать, хоть партизаном, хоть добровольцем, чем жить с внутренней оккупацией воров !!!
Поэтому проголосовал за клона. Так как что будет при нём и как - еще не известно. Но что было бы при порохе - известно и я этого больше не хочу !!!!

Посмотрим, что будет при новом президенте...
Может все буде хорошо...
Я голосовал за НАДЕЖДУ которая, я надеюсь, осуществиться !
А с вором, трепачём порохом - все было ясно !
Он воровал весь свой срок и позволял воровать своим дружкам... Он не сажал врагов,, но сажал патриотов. Поэтому пошёл он на.ер !
 показать весь комментарий
 
 
А семья у Вас есть? Куда ее? А запасы?
А Вы?
Ладно, допускаю, какие то умения есть, по лесам повошкаемся некоторое время.
А дальше?
А что дальше?
=================
Вы, *****, выбрали не зеленского. Не коломойского.
Вы выбрали абсолютный и беспросветный ******, который придет прямо к вам домой.
Думай - те!
 показать весь комментарий
 
 
Семья есть ! Но "волков бояться - в лес не ходить !". Вы что, не видите что война не окончена ? ВЫ понимает, что ваше "лучше порох"... не гарнирует обострения на фронте !? и насколько я понмю, он только и пер "**** нападёт"... Я не желаю жить среди воров ! И хочу гнать их поганой метлой так же как и кацапезолов ! И я не могу в данном вопросе поставить "семью" выше всего... ! УВЫ !!!

Если бы я прикрывался семьёй- я так бы и сидел бы дома прячась за юбку жены, как поступили многие - а не пошёл ы добровольцем воевать в 14м!
Время не то, что вы за юбку держаться... ! Будь мужиком - прими правильное решение!
 показать весь комментарий
 
Жаль, что нет дизлайка.
Это м@дакам типа тебя п@здец.
 показать весь комментарий
 
В моем, прямом как перпендикуляр, понимании, пинать новую власть - это собраться слаженным вооруженным коллективом штыков этак в пару тысяч. С болтовиками .50BMG на крышах, с .308 по флангам и на длинных высотках, с АКМами, арками и дробовиками в первых сотнях.
Вот тогда все cработает сразу.
Иначе никак.
 показать весь комментарий
 
Ну правильно... Если бы мы били как ты и ждали в 14м пока появится то о чем пишишь ты "собраться слаженным вооруженным коллективом штыков этак в пару тысяч. " - Украину уже просрали бы уже окончательно !!!
Вот потому то мы с тобой сейчас голосовали за разное - потому что ты услужливый сцыкун !
 показать весь комментарий
 
А о ворах Вы услышали, конечно же, из российской пропаганды.
 показать весь комментарий
 
Нет не из пропаганды... А из того, что показывали и перли порохоботы, а в армии при этом нихера так и не было... Как нас заставляли принимать неработающюю технику - как 100% новую ! По тому, как они нам постоянно врали, и при Иловайске и при Дебальцевом. Тебе свинарчуков мало !?
 показать весь комментарий
 
Угу,смешил народ Украины а смеялись кацапы.
Чудны дела твои, Господи.
 показать весь комментарий
 
 
а вот петя почему то делал все.шобы украинцы плакали. но глядя на него, украинцы пачему то смеялись...
 показать весь комментарий
 
Небольшой анализ речи Зеленского. Наверное, одна из лучших и продуманных инаугурационных речей в истории Украины. И безусловно, это командная работа, всем понятно, что Зеленский сам это не придумал. И анализы речи еще будет.

1) Наличие русского языка было очень хорошо дозировано. Не слишком много, чтобы быть пророссийским политиком, но достаточно, чтобы завоевать симпатии восточных украинцев и в Крыму.

2) "Жертва" - "я готов пожертвовать рейтингом и постом". - хороший популистический ход, он работает. Он стоял там где надо, не был лицемерным и пафосно-пошлым.

3) Саспенс. "Я готов на все, чтобы был мир...... (шок).... не отдавая территории". Отличный пример использования саспенса, но не такой в упор, как в шоу ("Вынужден сказать... но вы проходите дальше"), намного более текучий и работающий. Отличная находка.

4) Усилие речи от начала к концу и использование якорей. Тот, кто занимался этой речью, проанализировал как минимум Черчилля и "У меня есть мечта" Лютера Кинга. "Идея" и "единство" - отличные якоря, они сработали.
Гимн Украины подпевался Зеленским сначала еле двигая губами, и после речи = намного сильнее. Это чтобы он ощущался перед речью более собранным и сконцентрированным, а в конце - патриотично. Тоже касалось и тона голоса и фраз - усиление было от начала к концу.

5) Момент импровизации - спасибо Ляшко. Конечно же, они подготовили и это. Ляшко помог "якорям" еще больше укрепиться.

6) Разрядка в конце - роспуск Рады, - это акт силы воли и кульминация. Если бы не было этого - конечно же провала не было бы, но было бы " ну такое".
 показать весь комментарий
 
 
Жуткая, ужасная, убивающая все надежды речь. Сплошное пустословие и демагогия - хорошо видно, что у человека вообще нет ничего за душой.
 показать весь комментарий
 
 
Упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9414Злой Одессит‏ @zloy_odessit 12 мин.12 минут назад
Полный юридический ноль, призвать Раду уволить тех, кто на тот момент уже уволился у Порошенко и тут же распустить Раду, не имея на то оснований, из-за созданных накануне условий Зеля просто "говорящая голова" - что ему сказали сказать, то он и сказал

https://t.co/bdBg9j2HON

Упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9897
 показать весь комментарий
 
 
Украина теперь не смеятся будет а стонать . Этот арлекин к хорошему не приведёт .
 показать весь комментарий
 
 
ну он же называл Украину порноактрисой, так что стонать и кричать...
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня утром, в автобусе,наблюдал зе избирателя,кондуктор, рассказывала своей подруге, басом,на весь автобус,что инаугурация Зе -это событие мирового масштаба и что ей очень нравится,гениальное предложение Зе, о написании его программы,его избирателем) Парень сидевший за ней, от этих слов,так громко изобразил фейспалм,что пол автобуса пассажиров, засмеялись
 показать весь комментарий
 
 
Чувство юмора у всех субъективное. Никогда не нравился ни КВН, ни Сваты, ни прочее.
 показать весь комментарий
 
 
+
Не нравился, потому что это коммерческие проекты, рассчитанные на самого невзыскательного потребителя.
 показать весь комментарий
 
 
Остаточне прощавай барига мальдівський.



 показать весь комментарий
 
 
Переведено з зебільного - всім приготовитись.
 показать весь комментарий
 
 
Та да...цирковое представление началось...а в цирке не плачут..в цирке смеются..
 показать весь комментарий
 
 
Только не те кого для смеха остальных дерьмом обкидывают.
 показать весь комментарий
 
Кто наблюдал эту инаугурацию, тот в цирке не засмеётся.
 показать весь комментарий
 
" Это была моя миссия"- смешить лоботомированных дебилов.
Теперь будут улыбаться улыбкой идиота.
 показать весь комментарий
 
от этой ***** не плакать будут а взвоют(((((((((((((((
 показать весь комментарий
 
А почему фанаты зели все их айпи с рашки
 показать весь комментарий
 
 
Интересно Зеленскому трибуну подпилили или ящик подставили ?
 показать весь комментарий
 
ти, падлюко, робив все, щоби принизити Україну й українців... зараз продовжуєш це робити... і зібрав вже в Україну всіх ворогів, які п'ять років ховались на маашквє...
 показать весь комментарий
 
Як що **** зелена я заплачу, я тебе ублюдок знищу!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы вы не плакали, - Зеленский
 
 
 
 
 
 вверх