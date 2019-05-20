 В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы вы не плакали, - Зеленский

Об этом заявил во время своего обращения к народу в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"И напоследок, очень коротко. Дорогой народ, в течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я так чувствовал сердцем. Это была не только моя работа, правда - это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо", - пообещал Зеленский.

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