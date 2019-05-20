EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  4460  21
Все про:Кабмин (10963) суд (22141) Приватбанк (472)

 Кабмин обжаловал отмену национализации "Приватбанка"

Кабмин обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации ПриватБанка.

Об этом говорится в перечне апелляционных жалоб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Жалоба подана через Окружной админсуд 16 мая.

Указано, что заявителем апелляционной инстанции является правительство.

Таким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.

Оно не вступит до вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решения судов относительно национализации ПриватБанка выгодны и Коломойскому, и Порошенко, - Данилюк

В то же время, пресс-служба Шестого апелляционного админсуда сообщила, что указанная апелляционная жалоба еще не передана в этот суд.

Таким образом, апелляция на данный момент находится в канцелярии Окружного админсуда.

Как сообщалось, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

Основаниями для принятия такого решения суд называет в том числе недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения Приватбанка к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, а также, собственно, нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денационализация "Приватбанка" приведет к прекращению сотрудничества с международными институтами, - Всемирный банк

НБУ намерен обжаловать это решение в апелляционной инстанции, в силу оно пока не вступило.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3127752
 
 
 Топ комментарии
 
А основания? Рошен что, забрал предоплаты от покупателей шоколада и вывел в оффшор на 95 квартал?
 показать весь комментарий
 
Даешь гривну по 100 уже осенью! Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка - Цензор.НЕТ 606
 показать весь комментарий
 
Серьезно? А не те кто обворовал Приватбанк?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
фейк уполномочен обжаловать Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка - Цензор.НЕТ 8124 Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка - Цензор.НЕТ 8124
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
шо. опять глумишься над своими мозгами? Кабмін оскаржив скасування націоналізації "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1961
 показать весь комментарий
 
Щас Беня и весь кабмин отправит в отставку (устами Зе)
 показать весь комментарий
 
 
- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!(с)
 показать весь комментарий
 
 
А основания? Рошен что, забрал предоплаты от покупателей шоколада и вывел в оффшор на 95 квартал?
 показать весь комментарий
 
 
задолбуться пилюку ковтати, їм ротшельди яйця відкрутять за своє імущество
 показать весь комментарий
 
 
Онищенко у вас уже стал гласом разума и порядочности? А Азиров и Ялынкович еще не?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, тогда еще можно не забирать деньги из Привата. А то я уже собирался их перегонять на другие счета.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Жалуйте, не жалуйте, а "национализаторы "Приватбанка"" пойдут в тюрьму.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Собственно как и "очистители" банковской системы и ворьё из Фонда гарантирования разворовывания... Сядете суки ВСЕ!
 показать весь комментарий
 
Кабмин обжаловал отмену национализации "Приватбанка"
а,у новоизбранного спросили или это в отместку за слова об добровольной отставке)))
 показать весь комментарий
 
Зебіли, останню мінімалку забрали з Привату?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин обжаловал отмену национализации "Приватбанка"
 
 
 
 
 
 вверх