 У Рады есть время для принятия нового избирательного кодекса, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев (обновлено)

Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Решение о роспуске парламента было ожидаемым. Сегодня главная загвоздка даже не в дате выборов, а в избирательном законодательстве. Я думаю, что парламент имеет время, чтобы принять новый избирательный кодекс, где не будет преступной мажоритарной системы", - сказал он.

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"Это решение все понимали, законных оснований не допустить роспуска Верховной Рады не было", - сказал он и отметил, что выход из несуществующей коалиции фракций накануне - это просто театр абсурда и неясно, для чего это делалось, пишет пресс-служба политсилы.

Политик также сообщил, что если указ о роспуске будет сегодня, то внеочередные выборы будут уже 14 июля.

На вопрос журналистов, какими будут первые шаги нового президента, Сергей Соболев спрогнозировал: "Первый шаг - достичь мира, путем победы. По другому - невозможно. Далее - вопрос реальной борьбы с коррупцией, вопрос возврата украинцев на родную землю".

"Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю он сделает все возможное. И у нас есть время, чтобы принять и новый Избирательный кодекс и новое законодательство на эти выборы. У меня есть надежда, что страна войдет во внеочередные выборы с новой избирательной системой, пропорциональной, с открытыми списками. Мы сделаем все возможное, чтобы это сделать", - сказал Соболев.