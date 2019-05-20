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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 У Рады есть время для принятия нового избирательного кодекса, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев (обновлено)

Сергей Соболев выразил уверенность в том, что парламент может успеть изменить избирательное законодательство.

Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Решение о роспуске парламента было ожидаемым. Сегодня главная загвоздка даже не в дате выборов, а в избирательном законодательстве. Я думаю, что парламент имеет время, чтобы принять новый избирательный кодекс, где не будет преступной мажоритарной системы", - сказал он.

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"Это решение все понимали, законных оснований не допустить роспуска Верховной Рады не было", - сказал он и отметил, что выход из несуществующей коалиции фракций накануне - это просто театр абсурда и неясно, для чего это делалось, пишет пресс-служба политсилы. 

Политик также сообщил, что если указ о роспуске будет сегодня, то внеочередные выборы будут уже 14 июля.

На вопрос журналистов, какими будут первые шаги нового президента, Сергей Соболев спрогнозировал: "Первый шаг - достичь мира, путем победы. По другому - невозможно. Далее - вопрос реальной борьбы с коррупцией, вопрос возврата украинцев на родную землю".

"Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю он сделает все возможное. И у нас есть время, чтобы принять и новый Избирательный кодекс и новое законодательство на эти выборы. У меня есть надежда, что страна войдет во внеочередные выборы с новой избирательной системой, пропорциональной, с открытыми списками. Мы сделаем все возможное, чтобы это сделать", - сказал Соболев.

Источник: https://censor.net.ua/n3127751
 
   
 Топ комментарии
 
Это обещали прямо на политом кровью Майдане. Прошло 5 лет, а воз и поныне там. Какие "революционеры" такие и выполнения обещаний. ( Новое избирательное законодательство с отменой мажоритарки. Индивидуальное голосование , либо лишение мандата и уголовное дело. Обязательная явка на работу, на все заседания Рады и работа там, а не переписка с любовницами . Отмена неприкосновенности с депутатов, судей и президента. Независимая и реформированная судебная и правовая система.)
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а как же этот мажопоритарный хлам? Рада имеет время, чтобы принять новый избирательный кодекс, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев - Цензор.НЕТ 8224 Столько пиявок от бюджета сразу отлипнет, такие брюха себе насосали, что пора уже всех в аптеку сдавать, как средство по кровопусканию всех желающих повесить их себе на тело Рада имеет время, чтобы принять новый избирательный кодекс, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев - Цензор.НЕТ 4988
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весь народный фронт и ляшко думают теперь по другому хахахахаха
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весь народный фронт и ляшко думают теперь по другому хахахахаха
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И не только они,мало похоже не покажется никому... Рада имеет время, чтобы принять новый избирательный кодекс, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев - Цензор.НЕТ 1050
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менять лыжи после взлета с трамплина - занятие не для плинтусных умов
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а как же этот мажопоритарный хлам? Рада имеет время, чтобы принять новый избирательный кодекс, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев - Цензор.НЕТ 8224 Столько пиявок от бюджета сразу отлипнет, такие брюха себе насосали, что пора уже всех в аптеку сдавать, как средство по кровопусканию всех желающих повесить их себе на тело Рада имеет время, чтобы принять новый избирательный кодекс, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев - Цензор.НЕТ 4988
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Соратник Юли в первую очередь должен думать про закон про импичмент! Это же Юлина фишка, всем объявлять импичмент)
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А як це? Від початку дії указу ***********, починаються виборчі перегони.
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дык... нет указа! есть быдляцкий пук. ждём рост уровня хамства во всех гос. учреждениях Рада має час, щоб ухвалити новий Виборчий кодекс, де не буде мажоритарки, - "бютівець" Соболєв - Цензор.НЕТ 8842
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Уже переобулся в ввоздухе ! Бездельники нихера не делали! Недоторканість Закон про збагачення! Нафиг вам всім !
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якщо не буде мажоритарки, отже мають бути відкриті списки
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Это просто месть депутатам в виде испорченного летнего отдыха-ха-ха. Высокие отношения!
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Порохоботы, свято триває, осенью будут местные перевыборы не расстраивайтесь.
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Это обещали прямо на политом кровью Майдане. Прошло 5 лет, а воз и поныне там. Какие "революционеры" такие и выполнения обещаний. ( Новое избирательное законодательство с отменой мажоритарки. Индивидуальное голосование , либо лишение мандата и уголовное дело. Обязательная явка на работу, на все заседания Рады и работа там, а не переписка с любовницами . Отмена неприкосновенности с депутатов, судей и президента. Независимая и реформированная судебная и правовая система.)
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Да здесь похоже " картельный сговор". Всем похер,что выборы раньше октября незаконны априори. На волне своих рейтингов все хотят проскочить. Ну,если все массово и не в первый раз положили на Закон с прибором,то понятно что выборы и завтра могут быть.
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Це посил депутатам, чекаємо в апараті шоблою на договорняки. Остап Бендер чистої води- в клієнта треба посилити паніку, а ніщо так не сіє паніку, як не порозуміння. Я даю вам два місяці на прийняття законів і після -я розпускаю раду. Класичне - "Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы" в новій, ******** інтепретації.
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Он дурак? Если Раду Зеля действительно распустит, то выборы назначат по старому закону. А новый закон - свисток. Нельзя выбирать по закону, который КОГДА-НИБУДЬ МОЖЕТ БЫТЬ БУДЕТ принят
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Где то в Украине заплакал один Грановский
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наївні. ви думаєте мажоритарники,які прикормили округи, потратили лаве візьмуть і просто так віддадуть???
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Зря Петя на межоритарку надеется,они уже ищут нового хозяина.Горе побежденным.. Рада має час, щоб ухвалити новий Виборчий кодекс, де не буде мажоритарки, - "бютівець" Соболєв - Цензор.НЕТ 9121
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у победителя много друзей и новых и старых,но только у побеждённого друзья настоящие
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порохоригівська і антинароднофронтівська кліка ясна річ проти відкритих списків. Мальдівсько-сліпотрастовий ще у 2014 обіцяв новий виборчий закон, але свідомо збрехав, що є цілком природним для нього
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Проект Виборчого кодексу України

Номер, дата реєстрації:3112-1 від 02.10.2015

Ініціатор(и) законопроекту: Парубій Андрій Володимирович (VIII скликання)Черненко Олександр Миколайович (VIII скликання)Ємець Леонід Олександрович (VIII скликання)

07.11.2017 Прийнято в першому читанні

Включено до порядку денного: 2679-VIII від 07.02.2019
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У Рады есть время для принятия нового избирательного кодекса, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев (обновлено)
вам в этом помогут портнов и лозинский,как ни как юлькины протеже)
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сырожа, а шо случилось? кто мешал сделать это без "клоуна" дай угадаю с одной ноты))) ... тогда бы не было в закрытых списках бют ни жеваго, ни хорошковского, ни васадзе и т д с которыми так успешно обещает всё время бороться ювт)))
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теперь выбирать будут паравозом по сто человек, кого в партию впишут. типа избиратель знает всех поименно. очень удобно
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Жизнь она гораздо более сложная штука, чем многие думают. Может так оказаться, что лучше иметь у власти людей,которые что-то контролируют в этой стране,чем тех,кто ничего не контролирует.
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Миль пардон, а за какой срок до выборов избирательное законодательство не может быть изменено?
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За полгода, если мне память не изменяет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Рады есть время для принятия нового избирательного кодекса, где не будет мажоритарки, - "бютовец" Соболев (обновлено)
 
 
 
 
 
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