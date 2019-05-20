 Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский

Об этом заявил во время своего обращения к народу в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый из нас – президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев – это не моя, это наша общая победа, и это наш общий шанс, за который мы несем общую ответственность. И только что не только я принимал присягу, каждый из нас положил руку на Конституцию, и каждый из нас присягнул на верность Украине. Представьте себе громкие заголовки: "Президент не платит налоги", "Выпивший президент промчал на красный свет", "Президент потихоньку ворует, потому что все так делают". Вы согласны, что это позор. Вот, что я имею в виду, когда говорю, что каждый из нас президент", - сказал он.

В этом контексте он добавил: "С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем своим детям. Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития Украины".

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"Европейская страна начинается с каждого", – добавил Зеленский.

"Мы избрали путь в Европу. Но Европа не где-то там, Европа он здесь (показывает на голову. – Ред.). И когда Европа будет вот здесь (показывает на голову. – Ред.), она будет в Украине. И это наша общая мечта. Но у нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. Каждый из нас переселенец и те, кто потерял собственный дом и те, кто открыли двери своего дома, разделив эту боль. Каждый из нас заробитчанен. Но мы все это преодолеем, потому что каждый из нас украинец. Мы все украинцы", - заявил Зеленский.

Зеленский также озвучил свое видение национальной идеи. "Все это поможет нам начать новую эпоху. Скептики скажут, что это фантастика, это не возможно. А может это и есть наша национальная идея – объединившись сделать невозможное вопреки всему. Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик бились и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами – в обороне родной земли, японцами – в технологиях, швейцарцами – в умении счастливо жить друг с другом, несмотря на какие-либо расхождения", - резюмировал он.

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