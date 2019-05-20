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 Политика Украины
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 Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский

Каждый украинец несет ответственность за страну.

Об этом заявил во время своего обращения к народу в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый из нас – президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев – это не моя, это наша общая победа, и это наш общий шанс, за который мы несем общую ответственность. И только что не только я принимал присягу, каждый из нас положил руку на Конституцию, и каждый из нас присягнул на верность Украине. Представьте себе громкие заголовки: "Президент не платит налоги", "Выпивший президент промчал на красный свет", "Президент потихоньку ворует, потому что все так делают". Вы согласны, что это позор. Вот, что я имею в виду, когда говорю, что каждый из нас президент", - сказал он.

В этом контексте он добавил: "С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем своим детям. Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития Украины".

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"Европейская страна начинается с каждого", – добавил Зеленский. 

"Мы избрали путь в Европу. Но Европа не где-то там, Европа он здесь (показывает на голову. – Ред.). И когда Европа будет вот здесь (показывает на голову. – Ред.), она будет в Украине. И это наша общая мечта. Но у нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. Каждый из нас переселенец и те, кто потерял собственный дом и те, кто открыли двери своего дома, разделив эту боль. Каждый из нас заробитчанен. Но мы все это преодолеем, потому что каждый из нас украинец. Мы все украинцы", - заявил Зеленский.

Зеленский также озвучил свое видение национальной идеи. "Все это поможет нам начать новую эпоху. Скептики скажут, что это фантастика, это не возможно. А может это и есть наша национальная идея – объединившись сделать невозможное вопреки всему. Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик бились и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами – в обороне родной земли, японцами – в технологиях, швейцарцами – в умении счастливо жить друг с другом, несмотря на какие-либо расхождения", - резюмировал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127749
 
   
 Топ комментарии
 
Типа: "Уйню творить буду Я, а отвечать - всем"? Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8262
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А я тебе Зеленский ничего не должен. И я тебе не присягал. И ответственности за твои действия не несу. Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6482
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Но красиво говорит, но вот интересно с кем бы он сравнил кацапов????)))
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Та ты шо он не смогёт ведь бизнес завязан на раху а сюда ещё и бедросович мостики наводить собирается Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8236
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дурень глава конституционного суда четко сказала нет бизнеса ничего нет что помешает занять пост президента . посмотри видео трансляцию придурок .
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вазелин и здесь ОТМАЗАЛСЯ... " Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2123 не я, а все вы несете ответственность".
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Но ведь тут он реально правду сказал, 73% должны не забывать, что любая лажа которая произойдет с этого момента, это реалььно вина тех 73% голосунов
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Меня это реально умиляет, то есть, до иннагурации президент был виновен во ВСЕМ, теперь КАЖДЫЙ несет ответственность, шо это за нах..?
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Це все, що треба знати про казкових свідків 24 відсотків.
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Злой ты, так и я не голосовал, так что засунь себе ***** сам знаешь куда...
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Хотелось бы чтобы так было на самом деле...
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Типа: "Уйню творить буду Я, а отвечать - всем"? Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8262
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вы тоже иногда используете фразу*начинай строить Европу с себя*Не?
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нет. я никогда такой бредятины не говорю.
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а как ты хочешь строить Европу?будешь ждать *строителей*
немного сделал порох,немного сделает зеля.там вакарчук на подходе....
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а что там "сделал зеля" - ну кроме "проститутки" и игры уем на рояле?
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ты ДЭбил?
скажи сразу чтоб я не тратил свое время.
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я в отпуске. буду теперь сидеть, жевать попкорн, и ждать, пока зелебобы принесут Европу мне на блюдечке с голубой каёмочкой. а то гляди на них - пять лет якорем висели, палки в колёса тыкали на пути в Европу, а щас на нас жалобно смотрят, и скулят "помогите". нит. сами-сами.
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Дави їх Володимире, я про депутатів та колишнього гаранта із підсвинками. Бо ми до твоїх колись доберемося))
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Нет. Каждый из нас не только президент, но и депутат. Ведь Раду избрали те же самые граждане. Что же это получается? Я как Президент должен удавить в себе депутата? Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4773
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А я тебе Зеленский ничего не должен. И я тебе не присягал. И ответственности за твои действия не несу. Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6482
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пошел нах ,ты мне не президент, как янукович !!!
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Иван Петрович Сидоров принял Военную присягу Украине .Главнокомандующего ВСУ четырежды уклонившегося от призыва и с спонсором гражданином страны военной союзницы РФ он воспринимает как издевательство над собой. Поэтому Иван Петрович Сидоров переходит к жанру протеста, критики и жалоб на власть Зеленского -Коломойского.Просмотр комментов под статьями о прошлой власти показал следующее. Больше всего лайков собирали комменты под забугорными флажками :Эту шоблу расстрелять / пару сот виселец на Крещатики под бурное ликование народа /. А во вторник уже снимут со столбов? / на столпе его и повесить, как заслуженного рифарматара /Барыг необходимо мочить/ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕШЕН //Надо не начинать а стрелять/ Вешать надо их всех без разбора/ розвішати соєвих рехворматорів по стовбах /Валите себе в никуда пока народ еще не размотал веревки и их не намылил/вырежем ворьё проклятое мальдивско-сейшельское скальпы мальдивсо-сейшельские буду собирать /Липецкий барыга должен быть казнен за измену. /Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров . Выхода больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия
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нехер перекладывать ответственность на других. Получил булаву - иди работай!
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Это Порошенко за всё отвечал и должен был быть тремя ветвями власти, а зелекторат начал читать - что президент Зеленский обязан, а что нет...
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Зерада, теперь порохоботами и другими "доказательствами" не отделаетесь, ваш сказал вам, что необходимо обсуждать, чтобы придти к согласию.
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А ***** как дров !! Тебе "вибрали" ти і відповідай!
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Э нет товарищ, в президентское кресло ломился Ты , вот и ответственность неси сам!
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сумімасен, але я пас. я за таких дебілоїдів відповідати не хочу. тож успіхів. тепер наша черга зрадойобити Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6438
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Хрен тебе, теперь ты сам поднимаешь зарплаты, снижаешь комуналку и ссышь в каждом подъезде тоже исключительно ты. А то ты смотри мы с ним уже ответственность несем
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Вот это гешефт. Ненене керуй друже не примазывай к ответственности всех вокруг.
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Теперь ты отвечаешь за все - от зассаных подъездов до Минска
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Несмотря на то, что украинский парламент распущен Зеленским исключительно на словах в рамках шоу-программы, БПП готов и к досрочным парламентским выборам сейчас, и к очередным осенью. Возможно к вечеру и появится такой указ, он будет сразу обжаловано в суде парламентом.
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В частности, согласно статье 90 Конституции, Президент вправе досрочно прекратить ее полномочия, если:1) в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции;2) в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров не сформирован персональный состав Кабинета Министров Украины;3) в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.
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надо дать месяц на формирование коалиции
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ооо уже понеслось, молодой евгей переложил ответственность на всех
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я за тебя дибила не голосовал, так шо пшел нах
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я принимал военную присягу,
а что там принимал сегодня Вова, я не знаю, я его не выбирал и ответственности за него не несу.

не забывайте: "Мы свободные люди свободной страны"
не знаешь как действовать - действуй по совести
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так не пойдет! Булава одна и тебе придется отгребать физически по лицу, а 73% - опосредовано. Ишь, какой хитрый-хитрый е..й
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Да не, терь както уж сам, 73 тоже поразбегаются как токо увидят, что марадёр не сидит Не только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6187
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Началось. Отмазка готова - Это не я, это хреновый народец во всем виноват.
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Вот это закидоны. Т.е. когда все завалиться, буду виноват я, а не Президент Зеленский?!
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Rhodesian - ага....

Скажет - вот нужно было начинать с себя каждому..., а вы не не захотели... - поэтому не смагла я... Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4195
Иди подъезд помой у себя дома, а если живешь в частном доме - дорогу подмети...
Как сделаешь - возвращайся на Цензор...
Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1751
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Итак, судя по комментариям дякул, на Украину им насрать. Скорбят лишь об ушедшем "незаменимом и солнцеликом".
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вас 73%. в..********. а мы вас пинать будем.
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Нормальные люди и будут "в..*******" (используя Вашу терминологию). Вот только вопрос - зачем такие, как Вы, нужны Украине, если Украина Вам не нужна?
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73%-м Украина 5 лет была не нужна. дайте отдохнуть. подсрачников вам надавать, чтобы поршнями шевелили.
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Ага, в кресло сел вместе с Коломойшей, а ответственность за страну - на народ Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3508
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коллективная ответственность, стал быть...А как насчет ништяков (президент там, почет, уважуха, материально опять же)? Неужели и это вот прям на всех?! А если кому не хватит?
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прохосрань вы обратили внимание на лица грицака луценко на личеко вашего бывшего гаранта . если нет посмотрите в повторе полезное зрелище . зависть ненависть перемешаны с трусостью и растерянностью . а петя убожество понял рейтинг то тю тю . Зеленский молодец нет после его выступления теперь так Зеленский Владимир Александрович молодец . смотрим как бывший клоун и шут становится президентом и делает бывшего клоуном и шутом.
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Ти мене, урод, з собою не порівнюй, в мене присяга Україні записана в військовому квитку (між іншим ще радянського зразка).
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Та нє. Присягу прийняв саме ти, і тобі з цього моменту відповідати за все, ане мені. Я за це непідпи сувався.
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ПНХ. Хотел власть - получил. Вместе с ответственностью, она индивидуальная и лично твоя. За каждую дурь, за которую даже ты и не отвечаешь, придется отдуваться тебе и коллективной ответственностью тут не прикрыться. Это тот подход, который ты использовал на выборах. Это то, с чем столкнешься сам. Все ведь возвращается. Мне не веришь, прочитай булаву, там написано. Правда на латыни, но юзик в помощь, он переведет.
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Красота! Еще толком не сел на трон,а лыжи уже направил в кусты! Я как-то уже писал,что настоящим генералиссимусам катастрофически не везет с народом! Интересно,первый указ будет о срочном увеличении количества строящихся тюрем? А их,ой как много надо,-для всех 73% аплодирующих! Не лише я склав присягу - кожен з нас присягнув Україні, кожен несе відповідальність за країну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9757
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А ось тут скоморох йде лісом. Я на цю шмарклю непідписувався.
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Гуняве створіння з булавою,не вказуй, що мені робити.З якого переляку я маю нести відповідальність за твою дурну голову?Я тобі нічого не обіцяла,тебе не вибирала,і вважаю,що зараз в країні нема президента,як було при Овочу.
Так що йди до біса з своїми "ізрєчєніямі"
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не, зеля, ты меня к своим махинациям не примазывай, сам будешь отвечать и 73% билов.
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Что там с товпрооборот с паРашей...уже упал? Или торговля на крови продолжается?
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Забыл!
ЗАБЫЛ!!!!!!!!!!!!!!
Разаблачить ещё и отравленные прививки!!!!!
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Не-не-не, не спрыгивай. И отвественность не перекладывай.
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Зеленский не понял, что власть это не столько право, но в первую очередь ответственность. Распускать Раду будет он, а отвечать все мы?
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Если будет плохо , будут виноваты все , но не он !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе только я принял присягу - каждый из нас присягнул Украине, каждый несет ответственность за страну, - Зеленский
 
 
 
 
 
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