 Сходил на "инаугурационное шоу". Желаю Зеленскому не искать новых соглашений с РФ и не бояться украинского языка, - Кириленко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сходил на инаугурационное шоу. И в день, когда избранный Президент в зените славы, хочу пожелать ему три вещи: не искать новые "Харьковские соглашения" с Россией, не подписывать новых кабальных договоров с "Газпромом" и не бояться украинского языка. А наоборот, любить его и поддерживать" - написал Кириленко.

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