 Сходил на "инаугурационное шоу". Желаю Зеленскому не искать новых соглашений с РФ и не бояться украинского языка, - Кириленко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Сходил на инаугурационное шоу. И в день, когда избранный Президент в зените славы, хочу пожелать ему три вещи: не искать новые "Харьковские соглашения" с Россией, не подписывать новых кабальных договоров с "Газпромом" и не бояться украинского языка. А наоборот, любить его и поддерживать" - написал Кириленко.
Что касается наживы Юли, Юща и прочих на трубе, так именно в этом суверенитет Державы заключается, когда свой народ грабят свои воры, а не иностранные.
Европа и сейчас, и тем более в 2010 не собирается и не собиралась воевать с Россией, она потихоньку готовила и приготовила эту роль для нас, ее задача - наживаться на конфликтах папуасов, а не тратить деньги на поддержку какой либо из сторон более, чем 10% от предполагаемого дохода в ближайший год.
Что касается интереса народа Украины, то трубу нужно было давно отдать России в обмен на фиксированный объем бесплатного газа для Украины ежегодно, дабы у нее был стимул трубу модернизировать и не строить обходных путей, равно, как и воевать, рискуя существенно нагадить собственному бизнесу.
З заходами "Останньої Барикади" не порівняти!
До речі остання за спонсорські кошти.
Значним досягненням В.Кириленка на посаді віце-прем'єра стала Постанова 16 січня 2006 року № 20 «Деякі питання порядку розповсюдження і демонстрування фільмів», яка зобов'язує дистриб'юторів дублювати, озвучувати чи субтитрувати фільми українською мовою. Попри критичне сприйняття постанови окремими дистриб'юторами, вона вступила в дію і дала поштовх для розвитку кількох студій українського дубляжу, які відповідають всім світовим стандартам, а український варіант перекладів неодноразово визнавався найкращим на міжнародному рівні, а кількість глядачів за 2009 рік порівняно з 2008-м зросла на 15 %.