 Заявление Зеленского с трибуны не распускает парламент. Нужен указ президента, - нардеп от БПП Винник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал народный депутат из фракции БПП Иван Винник.
"Наверное, стране придется готовиться к выборам, при условии, что такой указ будет подписан и обнародован. Потому что само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов", - сказал Винник.
"Дискуссия относительно законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам, которые, наверное, могут состояться 14 июля", - добавил он.
Напомним, во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва.
"шумбрат шумбрат мордовия
гайняк гайняк мордовия
шнарань тьмутаракань ерзямокшань
Морак морак мордовия
**як **як мордовия
нарань на** отвянь мокшаерзянь!"
(це твій гімн, убоге. Па-мардовски "гимнАнь"0
Кино закончилось не очень хорошо.
Боже, бережи Украину!
Веселятся
И глухие
Песнь поют -
В Небо им
Не достучаться
Когда срок
Часы пробьют..."
Вы просрали, рошеновские свиньи и просрали с треском. Инаугурация - просто бомба!
Талантливый человек во всем талантлив. Браво, Владимир!
Порушення Конституції кенгурованою шісткою є приводом для дострокового припинення його повноважень?
Если это жюлино кодло
сказал о роспуске
а указ не подпишет
точно не подпишет
какие тупые уроды были у власти.
да и остаются