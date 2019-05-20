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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Заявление Зеленского с трибуны не распускает парламент. Нужен указ президента, - нардеп от БПП Винник

Заявление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады не влечет за собой ее роспуска, поскольку для этого необходим указ главы государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал народный депутат из фракции БПП Иван Винник.

"Наверное, стране придется готовиться к выборам, при условии, что такой указ будет подписан и обнародован. Потому что само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов", - сказал Винник.

"Дискуссия относительно законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам, которые, наверное, могут состояться 14 июля", - добавил он. 

Напомним, во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127746
 
   
 Топ комментарии
 
разумков, собака, забыл об этом сказать зю Заявление Зеленского с трибуны не распускает парламент. Нужен указ президента, - нардеп от БПП Винник - Цензор.НЕТ 1591
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Блін... а в серіалі цього було достатньо...
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Спішить зеля. дуже спішить. Втрата рейтингу неминуча.
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Так отож, от не захоче хтось прийти на консультацію до 27 травня - і що тоді?
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как судят суды в делах где есть интерес Коломойского - мы уже видели. На суд надежды мало.
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Уявіть ситуацію: Парубій ображається на Зеленського за жарти в 95 кварталі і не приходить на консультацію з розпуску ВР. Чи голова БПП не приходить, чи Ляшко, наприклад (Ляшко в Раду за чинними рейтингами не проходить). Що тоді?
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Так зелік має бомажку юРРиста. Зараз здається навіть у "КулькУ" готують юРРистів.
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с началом нового цикла зрадоперемоги, господа Заява Зеленського з трибуни не розпускає парламент. Потрібен указ президента, - нардеп від БПП Вінник - Цензор.НЕТ 1560

Заява Зеленського з трибуни не розпускає парламент. Потрібен указ президента, - нардеп від БПП Вінник - Цензор.НЕТ 6431
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Президент дал парламенту два месяца до роспуска, попросив его за это время принять ряд неотложных законов.
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Естественно Указ будет! Избиратели очень довольны новым президентом!
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Особливо лахто-італійські двірники.
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Я вже знаю цю вашу лахтинську фішку. Вивчи хоч одну людську мову, мокша.
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ты само НИКОГДА не можешь писать певучею мовою, как здесь западенцi. Твой суржик, как у пэдрота, тяжёлый и грубый, пАганый! А настоящая мова - что трель соловья, что запах ландышей, что журчание ручья и шелест леса! Так что скройся там в свою дыру и иди служить сепарам! БарАхло!
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Ой, мордвин заспівав як соловей!
"шумбрат шумбрат мордовия
гайняк гайняк мордовия
шнарань тьмутаракань ерзямокшань
Морак морак мордовия
**як **як мордовия
нарань на** отвянь мокшаерзянь!"
(це твій гімн, убоге. Па-мардовски "гимнАнь"0
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Да ты разбираешься в мордве! А мы о ней и не думаем.
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*** ,винник как и здешние соевые аху авторитеты.
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А знаете что... Политтехнологи Зе сделали хороший ход. Зе сходу же настроил против себя ВР и теперь начнется противостояние типа Ющенко/Тимошенко. И пока это противостояние длится у Зе-манды всегда будет отмазки мы хотели много чего сделать, но ВР нам не давала! Короче "шоу начинается"...
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А глава государства аще об этом знает ? Черт наверно нет , ну да ладно , зато он клевый.
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ще не вірять паскуди..до останнього думають...а може все таки він пожартував)), може не буде ніякого розпуску.. може ще трохи "попрацюємо" з татком-кондитером..мммм такі смачні ж ці цукерки..)))))
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Популизм, популизм и ничего более. Кино продолжается. Ждем чехарды в правительстве (смены министров раз в месяц) и требования увеличить полномочия президента. Ему будет мешать все, и то о чем вы подумали.
Кино закончилось не очень хорошо.
Боже, бережи Украину!
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"... Пусть слепые
Веселятся
И глухие
Песнь поют -
В Небо им
Не достучаться
Когда срок
Часы пробьют..."
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Будет вам и указ. Главное, чтобы не смылись!
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Щас Зеленский снизит тарифы для населения, убрав коррупционную составляющую и рейтинг, на год точно, ему обеспечен просто акуенный. А так оно и будет.
Вы просрали, рошеновские свиньи и просрали с треском. Инаугурация - просто бомба!
Талантливый человек во всем талантлив. Браво, Владимир!
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Хотелось бы подробнее о самом механизме убирания коррупционной составляющей.
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Шляпу уже заготовил, которую жрать будешь? Заява Зеленського з трибуни не розпускає парламент. Потрібен указ президента, - нардеп від БПП Вінник - Цензор.НЕТ 6595
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Вообщем впечатляющее начало каденции. Да еще игнорирование, предусмотренных законом дебатов вызывало вопросы о уровне вменяемости и приверженности кандидата нормам закона, а сегодняшнее антиконституционное заявление - расставляет все точки над і. Собственно, в дальнейшем тенденция игнорировать законы будет только нарастать.
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Я сторонник исполнения законов. К сожалению, человек, занявший высший пост в государстве начал плевать на них еще во время избирательной кампании.
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Кіт Вчений‏ @TedTeddycat

Порушення Конституції кенгурованою шісткою є приводом для дострокового припинення його повноважень?
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Для этого БППшного тела, все печально - второй раз пролезть в Раду не получится, а должок в 300.000.000 отдавать таки придется...
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зРада все просрала, бо коаліції, всупереч Конституції, немає з часу виходу з коаліції "Батьківщини" і "Самопомочі", і діяльність зРади давно вже поза межами Закону. За це, до речі, хтось має відповісти, бумаю, це буде феесбешник Пагубій. І взагалі в зРаді є певна частина депутатів, що зберегли здоровий глузд і гідність, і виступають вже давно за розпуск зРади, не тримаючись за стутуси і посади. Це депутати "Батьківщини".
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сформировали другую коалицию без люли
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А народ-то с Зеленским. А это большая неприятность для соевых рошенок. Пару шагов в пользу народа и лучше не пападайтесь на его пути, сраные шоколадки.
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Правильно Веник, правильно
сказал о роспуске
а указ не подпишет
точно не подпишет
какие тупые уроды были у власти.
да и остаются
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Молодец Зеленский, хорошенько дал просраться всей прогнившей соевой камарилье во главе с шоколадным мародером, вором и военным преступником! Уверен, каждый из этой мразоты мысленно начал примерять тюремную робу!
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Ой, какие же вы наивные дураки зелюки. Просраться вашему карлику даст Рада.Это очевидно. Дурак уже нарушил закон.
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так порох уже на мальдивах должен быть. или планы меняются походу
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В частности, согласно статье 90 Конституции, Президент вправе досрочно прекратить ее полномочия, если:1) в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции;2) в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров не сформирован персональный состав Кабинета Министров Украины;3) в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.
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Эх! Приятно наблюдать визги поросятин Заява Зеленського з трибуни не розпускає парламент. Потрібен указ президента, - нардеп від БПП Вінник - Цензор.НЕТ 290
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Це, не побоюсь цього слова, нахабна кенгурація новообраного президента! Не розділяйте країну вимогою написати його щось на папірці, ніде в Конституції не написано, що президент мусить вміти писати!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление Зеленского с трибуны не распускает парламент. Нужен указ президента, - нардеп от БПП Винник
 
 
 
 
 
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