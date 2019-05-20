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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Бойко (816) Зеленский (1295) роспуск (162)

 Бойко: "Мы рады, что есть объявление о роспуске Рады"

В партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" и одноименной парламентской фракции довольны заявлением президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил основатель "Оппозиционной платформа – за жизнь", народный депутат Юрий Бойко журналистам в кулуарах Рады в понедельник.

"Сегодня мы рады, что есть объявление о роспуске Верховной Рады, потому что не может парламент с уровнем доверия населения 4% делать законодательные акты, руководить страной", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. ВИДЕО

Политик напомнил, что его фракция была готова идти на досрочные выборы еще два года назад, когда, по его мнению, распалась парламентская коалиция.

Источник: https://censor.net.ua/n3127745
 
   
 Топ комментарии
 
а вот и главный патриот голос подал
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«Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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«Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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интересно и чему так радуется Орппажолпа полагают что гречкой они купят голоса в Раду ой ли...
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Они знают что купят, они радуются ЗЕбилам...
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Гречку дорого. Можно снять мультик и прокрутить по тв. 73% схавают.
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главный в ростов сбежал в 14, это его команда голос подает Бойко: "Ми раді, що є оголошення про розпуск Ради" - Цензор.НЕТ 1306
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первоочередная задача законтаченных в Раду не пропустить.
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Пусть не радуеться, больше чем есть, голосов не наберет.
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ну то что бойкин ретранслирует мацковские тезисы - это старая новость... Бойко: "Мы рады, что есть объявление о роспуске Рады" - Цензор.НЕТ 3673
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глядя на его харю, а не в паспорт, понятно--"одного поля ягодки". шалом.
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Там разные сорта бывают: выродки и бильярдисты хасиды, выкресты, полукровки...
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Sergii Ustim - ВР мешает окончательному реваншу...

Много про-украинских сил туда вошло на волне патриотизма 2014-го года...
Бойко: "Ми раді, що є оголошення про розпуск Ради" - Цензор.НЕТ 7420
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Да небудет никакого реванша, хотя ЗЕ начал свою деятельность с голимого популизма, как и отсроченного на два месяца роспуска ВР не будет, просто этой кучерявой гниде нужно поднимать градус социального накала, работа у него такая...
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шоколадные заморозки сменяются зеленым туманом
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Если учесть, что Рабинович обещал после перевыборов в Раду, сразу же реализовывать договоренности Бойко и Медведева, так как уверен в пропаРашкинской коалиции в будущей Раде, то ....
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Трижды судимый со справкой из дурки что-то обещал? И вы послушали?
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У него свой обширный электорат, который верит...к сожалению..
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Но вы, я надеюсь, не верите? И тиражируете его бред.
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Рабик активно поддерживает рейтинг среди своего ипропаРашкинского электората, чтобы сейчас пройти в Раду, а там как получится....я об этом...
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Ну так пусть это зло остановится на вас: вы же не его парашкинский электорат, не повторяйте за сволочью его тезисы, нет такого человека и все.
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ПОРОХОБОТЫ, ВАС УВОЛИЛИ)))))) ЗЕЛЕНСКИЙ - ПРЕЗИДЕНТ ОТ НАРОДА УКРАИНЫ!!! Бойко: "Ми раді, що є оголошення про розпуск Ради" - Цензор.НЕТ 3831Бойко: "Ми раді, що є оголошення про розпуск Ради" - Цензор.НЕТ 3831Бойко: "Ми раді, що є оголошення про розпуск Ради" - Цензор.НЕТ 3831
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Вот то-то и оно,что лишь объявление. Своё ЧСВ потешил Зе,и не более. А визги всяких боек до задницы.
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Що добре для цього мурла, не добре для України
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«-Папа, а ты президент? Значит и я президент? И мама и бабуля Римма ?

- Да сынок мы все президенты. » (с)

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Я так понял, что мы все президенты, все убитые, раненные, переселенцы - мы все. Только не все Коломойские и Фирташи.
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Бойко и Зеленский - навеки вместе. Да, Самопомич?
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ПОРОХОБОТЫ, ВАС УВОЛИЛИ)))))) ЗЕЛЕНСКИЙ - ПРЕЗИДЕНТ ОТ НАРОДА УКРАИНЫ!!!
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Ждем, когда Зеля расстреляет, а потом посадит Бойко.
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а как радо бы было многими воспринят указ о посажении бойка на кол. первым. потом его последышей )))
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На перший погляд, схожий на контуженого бобра
Бойко: "Ми раді, що є оголошення про розпуск Ради" - Цензор.НЕТ 6247
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этого то я и боялся реванша, жопоблока, дя печаль
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А цей клятих рих мошкальський не просто так радіє, ой не просто. Ща ще Медведчук під'єднається до компанії...
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новое лицо уже уровень доверия замерил
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а ведь эти легко возьмут процентов 15, и вилкул еще 10-12.
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Регионалы разворовавшие в 2014 году Украину в восторге от зеленского,может зебилы, ботинки бойко почистите.
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Юля і регіони знову будуть на коні, ( точку невозвоата пройдено)
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одна из будущих партий в коалиции со Слугой Урода.
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Вопрос простой - какой процент ваты в 75% Зеленского?
Там вроде как "против НАТО" - 35%.....
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Да *****. Рыгам уже все равно нихера не светит. В утиль, суки...
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Лишнее подтверждение тому,что все действия новоизбранного, выгодны только врагам Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБойко: "Мы рады, что есть объявление о роспуске Рады"
 
 
 
 
 
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