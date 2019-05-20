 Порошенко назвал свои самые большие достижения на посту Президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Порошенко немецкому Welt.
"Самое большое достижение - это усиление стабильности и способность украинского общества к сопротивлению. Мы начали с нуля и отстроили сильную украинскую армию. Мы достигли независимости Украинской православной церкви от Москвы и обеспечили защиту нашего украинского языка. Нельзя недооценивать энергетическую независимость от России, которой мы достигли. Так же система правосудия была реформирована, так же как и банковская система, которая сейчас работает на серьезной основе и гораздо лучше функционирует", - сказал он.
Также он назвал большим успехом децентрализацию: "51% государственных расходов сейчас приходится на местные бюджеты, раньше было только 30. Благодаря нашей законодательной базе мы создали широкую, транспарентную антикоррупционную инфраструктуру, с созданием независимого Антикоррупционного суда будет полностью завершена. При назначении судей международные эксперты имеют право вето. И последнее - в начале моей каденции на посту Президента, ВВП сокращался на 15 % ежегодно. Сейчас есть рост в 3,4%. Инфляция составляла 45%, в этом году она составляет всего лишь 6 %".
Также Порошенко отметил, что больше всего жалеет о том, что за время своего президенства не получилось закончить войну на Донбассе и не удалось освободить украинскую землю от оккупаации.
"К сожалению, решение находится не в наших руках, и не в руках Брюсселя. Ключ лежит в Москве. Мы придерживаемся Минских договоренностей, РФ этого не делает. Вы только представьте себе, что все эти реформы, о которых я рассказал, проводились в условиях войны, очень обременяет нашу экономику и общество", - сказал он.
Остальное думаю скоро узнаем.
Небось опять будешь тупым старческим мозгом предсказывать его победу в первом туре. Надоел со своими предсказаниями юродивого.
Сподіваюсь, наступне повернення теми "Порошенко" буде пов'язано з його арештом...
На його самогубство, на жаль , надії мало...
Им бы "пожрати-та-по$рати".
Чемодан, поезд...Ростов!
Там явно твое ......
Уже ж и 20-е ...
Вот же ж сосуны...
Сегодня или завтра Портнов подает первый иск против Порошенко.
Портнов заявил, что его цель, как и многих других людей, работающих совместно на волонтерских началах, - это сделать Порошенко токсичным и нерукопожатым. Это минимум. Причем за очень короткий промежуток времени.
Петя: - Бачите реформи?
Народ: - Ні.
Петя: - І я ні, а вони є.
Старый за 5 лет не отменил, а ты хочешь чтобы тебе за пол дня уже все сделали?
Ну ты и тупэ......