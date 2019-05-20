 Порошенко назвал свои самые большие достижения на посту Президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Порошенко немецкому Welt.

"Самое большое достижение - это усиление стабильности и способность украинского общества к сопротивлению. Мы начали с нуля и отстроили сильную украинскую армию. Мы достигли независимости Украинской православной церкви от Москвы и обеспечили защиту нашего украинского языка. Нельзя недооценивать энергетическую независимость от России, которой мы достигли. Так же система правосудия была реформирована, так же как и банковская система, которая сейчас работает на серьезной основе и гораздо лучше функционирует", - сказал он.

Также он назвал большим успехом децентрализацию: "51% государственных расходов сейчас приходится на местные бюджеты, раньше было только 30. Благодаря нашей законодательной базе мы создали широкую, транспарентную антикоррупционную инфраструктуру, с созданием независимого Антикоррупционного суда будет полностью завершена. При назначении судей международные эксперты имеют право вето. И последнее - в начале моей каденции на посту Президента, ВВП сокращался на 15 % ежегодно. Сейчас есть рост в 3,4%. Инфляция составляла 45%, в этом году она составляет всего лишь 6 %".

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Также Порошенко отметил, что больше всего жалеет о том, что за время своего президенства не получилось закончить войну на Донбассе и не удалось освободить украинскую землю от оккупаации.

"К сожалению, решение находится не в наших руках, и не в руках Брюсселя. Ключ лежит в Москве. Мы придерживаемся Минских договоренностей, РФ этого не делает. Вы только представьте себе, что все эти реформы, о которых я рассказал, проводились в условиях войны, очень обременяет нашу экономику и общество", - сказал он.