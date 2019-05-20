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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17523) Президент (4263)

 Порошенко назвал свои самые большие достижения на посту Президента

Наибольшим своим достижением на посту Президента Петр Порошенко назвал усиление стабильности и способность украинского общества к сопротивлению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Порошенко немецкому Welt.

"Самое большое достижение - это усиление стабильности и способность украинского общества к сопротивлению. Мы начали с нуля и отстроили сильную украинскую армию. Мы достигли независимости Украинской православной церкви от Москвы и обеспечили защиту нашего украинского языка. Нельзя недооценивать энергетическую независимость от России, которой мы достигли. Так же система правосудия была реформирована, так же как и банковская система, которая сейчас работает на серьезной основе и гораздо лучше функционирует", - сказал он.

Также он назвал большим успехом децентрализацию: "51% государственных расходов сейчас приходится на местные бюджеты, раньше было только 30. Благодаря нашей законодательной базе мы создали широкую, транспарентную антикоррупционную инфраструктуру, с созданием независимого Антикоррупционного суда будет полностью завершена. При назначении судей международные эксперты имеют право вето. И последнее - в начале моей каденции на посту Президента, ВВП сокращался на 15 % ежегодно. Сейчас есть рост в 3,4%. Инфляция составляла 45%, в этом году она составляет всего лишь 6 %".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Я горжусь 5 годами своего президентства. Я вывел Украину в новую эру свободы и демократии

Также Порошенко отметил, что больше всего жалеет о том, что за время своего президенства не получилось закончить войну на Донбассе и не удалось освободить украинскую землю от оккупаации.

 "К сожалению, решение находится не в наших руках, и не в руках Брюсселя. Ключ лежит в Москве. Мы придерживаемся Минских договоренностей, РФ этого не делает. Вы только представьте себе, что все эти реформы, о которых я рассказал, проводились в условиях войны, очень обременяет нашу экономику и общество", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3127743
 
   
 Топ комментарии
 
Один только вид этой проворовавшейся свинорошеновской хари вызывает рвотный рефлекс. Самым разумным решением Президента Зеленского было бы открытие уголовного дела против мародера и его прогнившей клики уже сегодня после обеда
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свинорилий вже остогид, давайте нового.
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Тю!Зеленорилий тільки став Президентом,а тобі вже осотгид!Швидко!
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Только порошенко может оценить достижения порошенка))
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самое большое достижение пети - це развод - украины и хрюнделей
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пущай петя ее бережет - у него сегодня горе, да и тебе не помешало бы Порошенко назвал свои самые большие достижения на посту Президента - Цензор.НЕТ 4495
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Вони зайняті , пишуть лайнокоменти у новинах про Зе, їм за те зараз З/П . Вихваляти петю небуло рознарядки але пізнійше гадаю підтягнуться.
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Из очевидного-это небывалое расширение сети магазинов Рошен.
Остальное думаю скоро узнаем.
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Один только вид этой проворовавшейся свинорошеновской хари вызывает рвотный рефлекс. Самым разумным решением Президента Зеленского было бы открытие уголовного дела против мародера и его прогнившей клики уже сегодня после обеда
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Пете пора в Дизель Шоу, на подтанцовку он умеет вызвать приступ смеха...
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Петя станет первым бывшем севшем на 12-15 лет в цугундер.
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Неужели нам все равно придется каждый день его выслушивать? Это какой-то нонсенс такое поведение ничего уже не значащего пети. Йома йе. Один уже показал правильный пример, как нужно вести себя после получения всенародного отлупа с поста президента. Занялся медом и пчелами. Пете тоже нужно бы занять свое свободное время чем-нибудь полезным. Завел бы стадо коз и доил бы их и пас ежедневно. Чем не дело.
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Не доил коз, а сношал бы их, СОЕВЫЙ ЗООФИЛ!
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Сынок, разумеется ты будешь его слушать каждый день. Он не уходит из политики. Он формирует свою партию, с которой через пол-года пойдёт на выборы.
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Отвали дурачок. Обращайся к своим соплякам. Особенно на через счет пол года.
Небось опять будешь тупым старческим мозгом предсказывать его победу в первом туре. Надоел со своими предсказаниями юродивого.
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Еще научил бы их мекать по английски. Каждый день часовые бесплатные уроки. Петя - ме-е-е-е-йес-йес. Козы ме-е-е-е-йес-йес.
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Найбільше досягнення і єдинна реформа,це канєшно гріх не признати,зробити для ахметівських енергокомпаній замкнутий цикл виробництва та монополію,які друзі не були яник і ахмєтов,але це їм не вдалося зробити навіть у їхні часи,а петро зміг,славімо його
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Забагото Пеці на цензорі...
Сподіваюсь, наступне повернення теми "Порошенко" буде пов'язано з його арештом...
На його самогубство, на жаль , надії мало...
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"способность украинского общества к сопротивлению" точно не зависела тогда от пети и удивила тогда врага.И я не историк,но люблю точность:коломойский,корбан,филатов-сделали так,что способность к сопротивлению сработала.Тут должны были сработать и верхи и низы.
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самое позитивное из того шо он сделал, это то, шо народ, похоже, становится не йуношей, питающимся надеждами. он стал полагаться только на себя. пришёл в движения в поисках самостоятельного выбора своей судьбы, поиска новых возможностей,.... выбор ими зеленского это только подтвердил. они уверенны, шо лучше не будет, кто бы новый не пришёл, но и по новой жить по старому тоже больше не хотят. как бы паничі теперь не чубылись, люди на них просто могут плюнуть теперь слюной и начать решать свои проблемы сами.
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Трём четвертям всё это не нужно, Пётр Алексеевич.
Им бы "пожрати-та-по$рати".
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Никто тебя не держит.....
Чемодан, поезд...Ростов!
Там явно твое ......
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самое большое достижение это то, что мародер порошенко отсидел один срок, теперь хорошо бы ему ещё в тюряге отсидеть, за его достижения
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Миколко син Володьки, що таке мародер? Хто, що у кого змарадьорив? Якщо не буде відповіді, то Ви є брехун, Кащей безсмертний і кум Чебурашки.
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Кстати, Бутусову пора убирать из штата модераторов-порохоботов, продолжающих топить за вора и военного преступника, чье место на нарах
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Пля, Бутусов, да убирай уже проплаченных журнашлюх...
Уже ж и 20-е ...
Вот же ж сосуны...
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«Порошенко будет сидеть». Первое интервью Портнова в Киеве | Страна.ua
Сегодня или завтра Портнов подает первый иск против Порошенко.

Портнов заявил, что его цель, как и многих других людей, работающих совместно на волонтерских началах, - это сделать Порошенко токсичным и нерукопожатым. Это минимум. Причем за очень короткий промежуток времени.
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Абсолютно поддерживаю Портнова. Соевая клика должна понести заслуженное наказание за преступления против украинского народа!
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"Не можна недооцінювати енергетичну незалежність від Росії, яку ми досягли." А вугілля з лаптестану і лугандона, яке незаменіме на станціях ахметки? Чо ж ти с..ка хлопців , що блокували торговлю з сепарами агентами кремля називав?
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Это он уже на допросе у прокурора несет чушь?
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Правову систему реформували.... та ви шо??? Щось не видно...
Петя: - Бачите реформи?
Народ: - Ні.
Петя: - І я ні, а вони є.
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Найбільші твої досягнення - роттердам +, дюссельдорф+, рАшен+++
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Які там ще Дюсельдорф+? А що це таке? А чому сьогодні новий президент їх не відмінив? А це виходить, що це і є формула, по якій можна купувати вугілля із-за кордону? Чи по якій фрпмілі рахувати?
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Ты явно дурнэ.....
Старый за 5 лет не отменил, а ты хочешь чтобы тебе за пол дня уже все сделали?
Ну ты и тупэ......
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етр Алексеевич, в последний раз напоминаю.Надеюсь, ваша жизнь превратится в ад, который вы пытались создать остальным, но и на это мозгов не хватило.И да, лучше прямо сейчас задепонировать деньги на плакаты порохоботам- требуем освободить Порошенко.За свои они вам и пост в фб не напишут..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назвал свои самые большие достижения на посту Президента
 
 
 
 
 
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