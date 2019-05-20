 Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля, - Зеленский

Об этом заявил во время своего обращения к народу в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Ради того, чтобы наши герои больше не гибли я готов на все. Я не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и если будет нужно я без сомнений готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир, не теряя наши территории. Никогда. Наш следующий вызов – возвращение потерянных территорий. Если честно, то мне эта формулировка кажется некорректной. Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля, где мы потеряли не только территории, но и самое главное – людей. И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего для того, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие – они наши, они украинцы", - заявил Зеленский.

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