 Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля, - Зеленский

Об этом заявил во время своего обращения к народу в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Ради того, чтобы наши герои больше не гибли я готов на все. Я не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и если будет нужно я без сомнений готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир, не теряя наши территории. Никогда. Наш следующий вызов – возвращение потерянных территорий. Если честно, то мне эта формулировка кажется некорректной. Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля, где мы потеряли не только территории, но и самое главное – людей. И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего для того, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие – они наши, они украинцы", - заявил Зеленский.
Вот именно, нужно воевать за территории, а не за тех, кто водил пять лет назад пленных украинцев на парадах в Донецке и глумился над ними.
плюс быдляцкая выходка про роспуск Рады.
плюс неуместные вставки на русском языке.
За Иловайск и Дебальцево ответишь, мразь пуйловская.
Готов на все, это готов на все. В том числе и в дыню дать.
Но ты почему то, воспринимаешь "готов на все" как капитуляцию.
Уклоністу від призову?
Новинарня @Novynarnia 16 мин.16 минут назад
Демарш на інавгурації: глави СБУ і ССО не віддали честь Зеленському - https://novynarnia.com/2019/05/20/ne-viddali-chest-zelenskomu/ …
Без знаків не обійшлося Коли представник почесної варти вручав"президенту" посвідчення Президента, воно впало!
Зюзік,пакуй чімодани! скоро в Ростов
Донбасс? А есть уверенность у Зельца что его лохторат этого хочет? А Зельц объяснил лохторату что возврат Донбасса это обязательства перед пенсами выплатить им задолженности а это дефолт и крах ПФУ и пенсии получать не будут все пенсионеры очень долго. Пять - десять лет.
Есть что-то кроме унылых, дебильных предсказаний?
Мощное лечение, не правда ли?
Примерно так же вы, порохоботы и лечите страну, которая говорит что у нее болит нога.
Я говорил что-то о Донбассе, о том что надо купировать, не купировать?
Мое сообщение было таким:
"когда все аргументы исчерпаны, у порохоботов остался еще один, самый мощный - удостоверение упало! Господи, как же смешны "
К нему вы приплели свои фантазии и пустую болтовню.
Я подчеркнул, что невозможно парировать случившейся тем,что якобы может случиться. Все.
и нету телефона