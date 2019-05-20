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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1295) инаугурация (343) Крым (21461) Донбасс (18569) деоккупация (359)

 Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля, - Зеленский

И Крым, и Донбасс - это украинская земля.

Об этом заявил во время своего обращения к народу в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Ради того, чтобы наши герои больше не гибли я готов на все. Я не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и если будет нужно я без сомнений готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир, не теряя наши территории. Никогда. Наш следующий вызов – возвращение потерянных территорий. Если честно, то мне эта формулировка кажется некорректной. Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля, где мы потеряли не только территории, но и самое главное – людей. И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего для того, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие – они наши, они украинцы", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно"

Источник: https://censor.net.ua/n3127742
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошая, сильная и продуманная речь. А теперь посмотрим на дела.
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Зелупка выронил удостоверение, а овощу дал по голове венок....совпадение?😂
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ну так иди забери, или плохому танцору булава мешает?
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Хорошая, сильная и продуманная речь. А теперь посмотрим на дела.
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но и самое главное - людей. Это тех что Метро штурмовали в 2014м Или тех что на "референдуме" за пампас в рашке кукарекали нуну
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причем после пяти лет оккупации двенадцатилетние стали семнадцатилетними и выросли в другой реальности, они не помнят ужу Украину.
Вот именно, нужно воевать за территории, а не за тех, кто водил пять лет назад пленных украинцев на парадах в Донецке и глумился над ними.
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Их там 10-20% от силы. В основном то были российские туристы.
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пока речь ни о чём.
плюс быдляцкая выходка про роспуск Рады.
плюс неуместные вставки на русском языке.
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Про роспуск Рады на инаугурации это просчёт Разумкова и Богдана или начало своей игры Зельца. Зельц хочет быстрее спалить свой рейтинг что бы его мягко без избиения лица отстранили и не посадили на зону как Голобородько. Напрямую послать своих хозяев Зельц не может. Любит детишек жену первую леди маму папу и комнатную собаку.
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Та якщо будуть конструктивні дії, то будемо плескати стоя разом з вами, не хвилюйся. Головне щоб дії були дійсно конструктивні. Для нас головне Україна, а не пан Порошенко.
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А яка різниця що вони скажуть чи подумають - зрада чи не зрада. Кому цікава думка приспішників пилу з минулого середньовіччя, яке намагалось натягти на себе корону царя. Не відомо що вийде з Зеленського, але радує що народ в більшості залишив ватну, середньовічну, "рускомирську" психологію в минулому. Не Зеленський так інший (що ж почекаємо ще 5 років - 28 чекали Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9597 ) буде. Але потвори з минулого навряд чи повернуться.
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потерять невозможно, а украинская земля - це рузьская вотчина
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****** в спам, дебил. Твоя печень разложилась от бояры
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це не моя печень. це твои мозги Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський - Цензор.НЕТ 65
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ну так иди забери, или плохому танцору булава мешает?
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Зелупка выронил удостоверение, а овощу дал по голове венок....совпадение?😂
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Не он, а почетный караул. Зачем дичь писать?
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ги-ги-ги,,,,, ги-ги-ги.... Як смішно..... Ги-ги-ги...
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На Донбассе можно провести наступательную операцию и очистить за неделю Донбасс от пуйловских оккупантов, по образцу хорватов... А потом можно и огонь прекращать, после победы.
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Мародёр Порошенко ты уже и так труп
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Диванный зевоин, сам от повестки откосил, а призываешь других умереть как диды?
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Порошенко, вот и не коси, а пойдёшь на разминирование...Своим жирным телом будешь разминировать минные поля. мародёр...
За Иловайск и Дебальцево ответишь, мразь пуйловская.
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Зелупенский прокладка, ты натуральный идиот😂
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Что за хрень ты несешь,олигофрен,срочно возвращайся в диспансер под мега дозы аминазина
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можно. давай дадим каждому зебилу по кирпичу, и отправим в наступательную операцию. тушками завалят по самую границу. правда, если жопу от дивана оторвут.
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Рошеновцы, хорошо что вы признались, что вы за дальнейшую оккупацию Донбасса рашистами...
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номер вч сектор волна - пока не дашь мордокнижный воин быть тебе земби Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6846
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я и так вижу, что ты зебил. я предложил чёткий план деоккупации, а ты пишешь, что за дальнейшую оккупацию. как тебя после этого назвать?
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сепрбо чушке из земби иди там на штурм давай покажи как надо
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шоколадных мародёров во главе с Порошенко и муженко погоним на штурм...
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посмешил меня земби камк твой братушке сепрске чушке Деку - врача на осмотре когда ухнул к нам вместе с кизяками в плен
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Невозможно потерять то, что и так наше по праву. - это просто дзен какой-то.
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ну где те, кто орали что Зеленский отдаст все рашке?
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Он сказал, что готов ради мира на Дрнбассе на всё. Это капитуляция.
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демонстрируешь восприятие раба.
Готов на все, это готов на все. В том числе и в дыню дать.
Но ты почему то, воспринимаешь "готов на все" как капитуляцию.
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оставайся мальчик с нами, будешь нашим переводчиком с зебильного на нормальный. Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7624
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воспринимать "готов на все" как капитуляцию, это еще нормальный или нет? Одаренные 25%, вы все больше разочаровываете Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6664
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оно готово на всё мы и так знаем на что оно трусливое и поцоватое с комплексом наполеона Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8206
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*дохлые мечты*,что тут еще можно добавить...
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Свидетельство слетело с подушки. К чему бы это, зеботы?
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Минстець ликвидируют уже, всех его сотрудников с конфискацией на нары.
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А кому там честь віддавати?
Уклоністу від призову?

Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5848 Новинарня‏ @Novynarnia 16 мин.16 минут назад
Демарш на інавгурації: глави СБУ і ССО не віддали честь Зеленському - https://novynarnia.com/2019/05/20/ne-viddali-chest-zelenskomu/ …

Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8194
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Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9884солома‏ @elnazaro777 11 мин.11 минут назад
Без знаків не обійшлосяНеможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5930 Коли представник почесної варти вручав"президенту" посвідчення Президента, воно впало!
Зюзік,пакуй чімодани! скоро в Ростов Неможливо втратити те, що і так наше за правом. І Крим, і Донбас - це українська земля, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3281
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потому что они служили не Украине, а лично Порошенко.
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как раз наоборот - служат они Украине, а не лично президенту.
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Ну так давай, поставь ВСУ на територии крымы и ОРДЛО. ТОлько давай сначала проведи еще волну мобилизации среди ЗекоМанды и сразу их всех туда. Носмотрим как они там вытеснят кацапов
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А до этого на фронте были только порохоботы. Да?
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И что дальше. Крым Россия прописала у себя в конституции и он связан с оборонной доктриной России о применении ЯО при нарушении территориальной целостности России. Там тоже есть свой карлик который желваками исходит говоря своему лохторату про защиту территориальной целостности России. Вернуть Крым может только конституционный суд России признав деяния президента России преступными. И больше никто.

Донбасс? А есть уверенность у Зельца что его лохторат этого хочет? А Зельц объяснил лохторату что возврат Донбасса это обязательства перед пенсами выплатить им задолженности а это дефолт и крах ПФУ и пенсии получать не будут все пенсионеры очень долго. Пять - десять лет.
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когда все аргументы исчерпаны, у порохоботов остался еще один, самый мощный - удостоверение упало! Господи, как же смешны
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не только полный игнор со стороны военных 4откосившего зели
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Когда Зе предложит провести совместный "примирительный" парад с боевиками дылыныр, что скажут зеботы?
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почему все порохоботы используют "когда, когда"? У вас там сеанс группового ясновидения что ли?
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в чем тупость, конкретно? У тебя есть аргументы кроме "а когда случится то и то...."?
Есть что-то кроме унылых, дебильных предсказаний?
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хочется посмотреть на твою рожу, когда ты придешь к врачу и скажешь " у меня болит нога". А он тебе в ответ: "да фигня все это, вот когда у тебя аппендицит схватит...."...а вот когда у тебя инсульт случится....а вот когда....
Мощное лечение, не правда ли?
Примерно так же вы, порохоботы и лечите страну, которая говорит что у нее болит нога.
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Вы предлагаете гангрену Донбасса не купировать, а пустить по всей стране?
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на каком основании вы мне приписываете какие то предложения? Вы можете хоть 1 сообщение выдать без предсказаний/предписываний и тому подобных фантазий?
Я говорил что-то о Донбассе, о том что надо купировать, не купировать?
Мое сообщение было таким:
"когда все аргументы исчерпаны, у порохоботов остался еще один, самый мощный - удостоверение упало! Господи, как же смешны "

К нему вы приплели свои фантазии и пустую болтовню.
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и что? Это была аналогия демонстрирующая алогичность вашего мышления. Причем тут Донбасс вообще?
Я подчеркнул, что невозможно парировать случившейся тем,что якобы может случиться. Все.
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А как понимать его готовность на всё ради мира? Автономия ОРДЛО? Это капитуляция и ползучий развал страны.
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Готовность на все, означает готовность на все. Как крайне отрицательные действия, так и крайне положительные. Внимание вопрос: на каком основании вы хватаетесь за крайние отрицательные?
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Вы наивный? Мы жертва агрессии, а Зе готовый на всё. Ясно, речь идёт о "договориться где-то посередине", как он заявлял Гордону.
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Все,*дохлые мечты*, с этого момента никаких если и будущего времени,началась явь действий нового преза ,каждый шаг ,которого будет рассматриваться под микроскопом
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Так должно было быть с самого начала, почему до некоторых дошло только сейчас? Логика и последовательность не конек порохоботов?
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еще как можно, вот был у тебя телефон и тут раз, гоп стоп

и нету телефона
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мил человек так тыж говоришь надо огонь прекратить, тоесть по праву наше но будет узурпировано?
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Цей разом з Кримом та донбасом "приєднає" до нас і кацапстан.
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Очень плохая, сильно разочаровывающая речь. Пустая бессмысленная демагогия, за которой не стоит никаких конкретных предложений или конструктивной программы. Похоже Украина может легко свалиться в такой хаос, из которого не будет хорошего выхода.
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Очень плохой ваш комментарий, я думал намного лучше будет комментарий, сколько раз сюда ходил, но на этот раз не удалось..
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Когда ждать визита президента в наш Донецк?
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Вероятнее всего вскоре после визитов лидеров "повстанцев" в Киев.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНевозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля, - Зеленский
 
 
 
 
 
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