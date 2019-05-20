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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:дети (3533) Зеленский (1295) портрет (34) фото (1301) чиновник (1326)

 Президент - это не икона, повесьте в кабинетах фотографии своих детей, - Зеленский призвал чиновников не вешать его портреты на рабочих местах

Президент Украины Владимир Зеленский просит чиновников не вешать его портреты в рабочих кабинетах, так как глава государства – это не икона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент – это не портрет. Повесьте туда (на стены. – Ред.) фотографии своих детей, и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Зеленский с трибуны Верховной Рады в своем обращении к украинскому народу в понедельник.

Источник: https://censor.net.ua/n3127741
 
   
 Топ комментарии
 
Меня всегда выворачивало это совковое развешивание портретов по кабинетам чиновников.
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Вова официально получил шестой номер ! 👏 👏 👏 👍
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Вова правильно сказал. А то рассказывает Бабченко про покушение на себя, а за спиной портрет Педро. Что Педро там забыл?
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Ох чувствую полетят шапки казнокрадов
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Чем чувствуешь? Тем что у тебя вместо головы? Это ж не кацапия, алень, тут у Президента номер шесть...
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то то пэдра так цеплялся за свою "шестерочную" должность...
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Это в твоих фантазиях, все прошло по процедуре, это реальность которую неприемлют люди живущие в виртуальной действительности...
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вот ты и живешь в такой реальности, где пэдра - не мародер, а свинарчуки - патрийоты
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А что там со Свинарчуками? Вроде как все гут?
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ПОРОХОБОТЫ, ВАС УВОЛИЛИ)))))) ЗЕЛЕНСКИЙ - ПРЕЗИДЕНТ ОТ НАРОДА УКРАИНЫ!!! Президент - це не ікона, повісьте в кабінетах фотографії своїх дітей, - Зеленський закликав чиновників не вішати його портрети на робочих місцях - Цензор.НЕТ 1626Президент - це не ікона, повісьте в кабінетах фотографії своїх дітей, - Зеленський закликав чиновників не вішати його портрети на робочих місцях - Цензор.НЕТ 1626Президент - це не ікона, повісьте в кабінетах фотографії своїх дітей, - Зеленський закликав чиновників не вішати його портрети на робочих місцях - Цензор.НЕТ 1626
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Та ты шо??? Меня уволили!!! Вах, вах, вах... Ладно пойду заплачу. Ты только постарайся себе обьяснить, как можно роспустить раду с отсрочкой на два месяца, типа пока работайте, а в июле распуститесь? И на что можно пойти, что бы перестать стрелять на донбассе?
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Отвечаю:
1. За два месяца, эти мрази должны принять Законы о которых сказал Президент!
2. "Пойду на все" - цитата В.Зеленского, которого поддерживают 73% народа Украины.
3. Эпоха популистов и воров прошла. Интересно будет наблюдать за тем как будете перекрашиваться)))
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Твой мозг не может перерабатывать такие потоки информиции, весь этот треп и есть голимый популизм для одноклеточных. По конституции за шесть месяцев до очередных выборов нельзя распускать ВР, а очередные выборы в конце октября. Но плебс доволен, хлопает в ладоши, чего с детей взять, святая простота...
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Но глупо! Фото президента - это требование закона. Т.е. Зебил либо не читал закон, либо тупо сделал очередное и явно не последнее популистическое заявление, после которого портреты тупо останутся в кабинетах
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дай ссылку, буду знать... и другим показывать..
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Та был не совсем закон, там был целый пакет инструкция для использования органами власти....и ноги у этого требования по поводу портрета, собственно растут из требования по обязательному размещению в госорганах, символов гос власти: флаг, герб...туда же причислили и Президента, как гаранта государственности (как институт власти, не личность). Было даже разъясние АП по этому поводу - сейчас, хрен найдешь я попытался но не нашел.
Согласен, вся эта хрень притянута за уши, то такое есть и многих чиновников наказывали за отсутствие портрета (вплоть до увольнения) причем при всех Президентах (насчет Порошенко не знаю)
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PS Там даже регламентировался размер портрета. Кроме того портреты можно было использовать только официально утвержденные и выпущенные каким то там гос. полиграфическим комбинатом, просто фото Порошенко, Кучмы, Ющенко....не канало!!!
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Я красавец. Быть может, неизвестный собачий принц. Инкогнито. Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда, спрашивается? (с)
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Интересно а куда теперь будут девать портреты Пети? Примут на утилизацию или просто выбросят на помойку.
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А у тебя их много ? 😵. Раньше лизал Пете ? 😂
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он просто предвидит, какие именно его портреты повесят
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Он это знает! Портреты - требование закона, этот закон Зе не отменил, а просто сказал ничего не решающую фразу (но решающую для выборов). Чиновников за отсутствие портрета тупо накажут!!!
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PS Портреты скорее всего уже напечатаны....Как только Рада установила дату инаугурации, машина завертелась, выделили деньги, процесс пошел....
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Меня всегда выворачивало это совковое развешивание портретов по кабинетам чиновников.
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Как и всех нормальных людей. А то б скоро пришлось переименовывать Хрещатик в проспект ***** Порошенка, и Киев в Педростан.
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а он прав, надо оставит висеть петины портреты и при каждом случае поминать пятруху добрым словом Президент - это не икона, повесьте в кабинетах фотографии своих детей, - Зеленский призвал чиновников не вешать его портреты на рабочих местах - Цензор.НЕТ 612
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Зеленський вважає, що не буде корупції та підхалімів?
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Пусть вешают образ зеленского, те ВАЗЕЛИН!!!
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не, шрек разместил фото из своего семейного альбома
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Удостоверение президента сдуло ветром. Это хороший знак ?
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Жалко, что я не художник! Сколько сейчас будет заказов на эпические полотна всех форматов по теме "зеленский у фортепиано"!
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Давно пора избавиться от вывешивания портретов президента ( нанятого на работы служащего). Но привычка, это вторая натура. Поэтому нужен указ президента, о том кто вывесит его портрет, сразу пишет заявление об отставке или на расчет.
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Детей и родных чиновников, как это предложил Зебил, на стенах госучреждения, не должно быть и подавно!!! Сильно прет можешь на столе поставить портретик и пялится до усрачки, вынуждать других пятиться на свое семейства самая плохая идея
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Прший раз гімн України не викликав ніяких емоцій.
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так посмотри на портрет пороха и прослезись....
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перша ознака для пакування валіз..в країну суперджетів))
при наймі, список речей, що з собою брати, можна починати складати))))))))))
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Он такой кривляка потешный. Такие гримасы))). Это уже пожизненно)) . Да... дожились. Прекращатель огня...
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Давно хотел услышать что-то подобное от дейтвующего президента. Была надежда на Ющенко, тем более, что его и так нельзя было видеть, но ошибся. На шапокрада даже не наделся, может Петя, так нет, везде понаставил свои рожи. Я бы сраз давл дела в ГПУ тех, кто вешает в кбинета рожи президнат, нарняка есть за что.
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у него есть много хороших годных номеров, глядя на его фото будут вспоминать что то смешное типа добкин у меня все хорошо, а ты на приеме у губернатора или на пятиминутке, снизит эффективность, вот и вся причина а вовсе не прогрессивное мышление молодого президента
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Чи доведеться вішати клоуна,от в чому питання?
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Только что хотел эту фотку повесить
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Вот это - правильно!
Совковая традиция.
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Один мой знакомый, в 2014 году сказал, что первым нормальным президентом Украины будет тот президент, который запретит развешивать свои фото в кабинетах. Я уж молчу о картинах, иконах и остальной клоунской ( в плохом смысле) атрибутике полной моральной деградации персонажа.
Зе запретил развешивать свои фото.........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент - это не икона, повесьте в кабинетах фотографии своих детей, - Зеленский призвал чиновников не вешать его портреты на рабочих местах
 
 
 
 
 
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