 Президент - это не икона, повесьте в кабинетах фотографии своих детей, - Зеленский призвал чиновников не вешать его портреты на рабочих местах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент – это не портрет. Повесьте туда (на стены. – Ред.) фотографии своих детей, и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Зеленский с трибуны Верховной Рады в своем обращении к украинскому народу в понедельник.
1. За два месяца, эти мрази должны принять Законы о которых сказал Президент!
2. "Пойду на все" - цитата В.Зеленского, которого поддерживают 73% народа Украины.
3. Эпоха популистов и воров прошла. Интересно будет наблюдать за тем как будете перекрашиваться)))
Согласен, вся эта хрень притянута за уши, то такое есть и многих чиновников наказывали за отсутствие портрета (вплоть до увольнения) причем при всех Президентах (насчет Порошенко не знаю)
но,дела покажут
при наймі, список речей, що з собою брати, можна починати складати))))))))))
Gheorghe Bandu 🇪🇺 @BoSS_Modpe 27 мин.27 минут назад
Не вешайте мои портреты в кабинетах, я тут не надолго!
Совковая традиция.
Зе запретил развешивать свои фото.........