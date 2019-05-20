 Министр обороны Полторак подал в отставку

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление об отставке министр опубликовал на своей странице в Facebook.
"Господин Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, с уважением отношусь к вашему конституционному праву определиться с Министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение в Верховную Раду Украины и в соответствии с законами Украины "О национальной безопасности Украины","О Кабинете министров Украины" прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об освобождении меня от должности Министра обороны Украины. Честь имею", - сообщается в заявлении.
перекройте границы..
Ваш, Апаршин!
забавная у вас логика )))
5 з семи генералів не володіють українською мовою, і не вважали за потрібне за десятки років будучи на таких посадах її вивчити.
Ти як "проффесор"
Вивчи мову та слова
история из жизни . был в Америке во времена гражданской войны такой себе генерал Грант . нужно сказать очень толковый генерал . и вот как то доложили завистники президенту Линкольну что генерал немного злоупотребляет алкоголем . Линкольн ответил " скажите какую марку вина пьет генерал ? хочу отправить ему бочку такого "
суть истории не в том что нужно поощрять пьянство а в том что от военначальника во время войны требуют результат а пьет он или разговаривает на суахили это второстепенный фактор
Если б Вы сказали, что он неделю назад как генерал, я бы согласился. Но извините 20 лет быть генералом укр.армии и при этом не суметь произнести президенту свою должностьи звание на языке страны которой ты служишь, это дно. Человек либо дибил который не может выучить 5 слов либо откровенно показывает свое неуважение к Украине.
По новомодному это называется win to win. По старому каждый остается при своих. Коломойскому списывают долг в сумме искового заявления.
сапоги не забудь купить, там болото пакалено.
купечестволуценко?