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 Политика Украины
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Все про:отставка (2366) Полторак (1129)

 Министр обороны Полторак подал в отставку

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку с поста министра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление об отставке министр опубликовал на своей странице в Facebook. 

"Господин Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, с уважением отношусь к вашему конституционному праву определиться с Министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение в Верховную Раду Украины и в соответствии с законами Украины "О национальной безопасности Украины","О Кабинете министров Украины" прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об освобождении меня от должности Министра обороны Украины. Честь имею", - сообщается в заявлении. 

Министр обороны Полторак подал в отставку 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3127737
 
 
 Топ комментарии
 
Министр, армия при котором стала такой, которой никогда не была. Для нормальных людей это факт.
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кто произнес "избыточное имущество"?!.. я уже к вам еду!
Ваш, Апаршин!
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Вся команда Порошенко , честно ушла , посмотрим что сделает новая власть .
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Кацапчику, в українській мові слово "збіг" має інше значення.
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у нового президента походка как будто памперсы одел или о клавиши рояля яйца натёр
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Тобто ти знаєш всі 46 тисяч Українських слів?Я нажаль ні,ну ти то зрозумів що річ шла про втечу,а не про "совпадение"?
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Цапа, збіг в переводе на ваш хрюкающий язык Совпадение! Гугл зараза, опять спалил очередного свиноруса Міністр оборони Полторак подав у відставку - Цензор.НЕТ 6621
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Спробуй ти,Швонднр скористатись Гуглом,разои сміятись будем))
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Зазєлі , вам сподобався ЗНАК ? Це коли зєльове посвідчення Президента випало на підлогу . На підлогу лягло посвідчення Президента Карле !!! Готуйтесь зазєлі переходити на сухарі і виходити на Майдан . Хоча Аваков ................... .
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дерижите его,сейчас начнется..
перекройте границы..
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Посмотрел в энциклопедию. Боров это - кастрированный самец свиньи.
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два степана одновременно ушли в отставку. так же. как близнецы зорян и шмурдяк
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кто произнес "избыточное имущество"?!.. я уже к вам еду!
Ваш, Апаршин!
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Вся команда Порошенко , честно ушла , посмотрим что сделает новая власть .
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Министр, армия при котором стала такой, которой никогда не была. Для нормальных людей это факт.
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и это при 60% финансировании от необходимого Міністр оборони Полторак подав у відставку - Цензор.НЕТ 4656
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Ключове слово "при котором". Вони тільки були ширмою,а не кістяком армії.Волонтери і "донори" з усіх країн світу-це основний кістяк формування армії. А за "чужі" гроші в захмарних сумах можна було відбудувати армію,як у бундесвері.
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Как U.S. Armed Forces и впереди планеты всей. Уею с зеботвы.
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90% фінансування армії - бюджет України. Вчи матчастину.
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Томос заслуга Філарета, мова заслуга народу, армія це заслуга волонтерів і українців. Заслуга Порошенко війна, борги МВФ, Свинарчуки, тарифний геноцид і порохоботи.
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Филарет не получил Томос когда был Янукович и предыдущие президенты, народ при Януковиче получил закон про мову Кивалова-Колисниченко, волонтеры и украинцы при Януковиче армию распродавали

забавная у вас логика )))
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Кацапчику я щось не дуже розумію що ти там верзеш зі свого олгина, ваш час вичерпано, ваші хворі фантазіїї ніхто не спрниймає, не витрачайте часу, гидко вас ольгинських порохоботів навіть читати, таку мерзоти пишете.
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При Кравчуке, Кучме, Ющенко и Януковиче тоже были украинский народ и Филарет. Но только при Порошенко Украина получила ассоциацию с ЕС, безвиз, томос и армию.
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Справа не в петі. Просто кацапи відмовились приїжджати на вселенський собор. Хотіли показати "свою крутізну". Мулька не пройшла... Варфоломій відреагував своєрідно. А Україна отримала томос.
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Якби не Порох, ніхто б з УАПЦ і УПЦ МП на той собор не прибув би, а Філарету Варфоломій Томосу не дав би. А Україна отримала томос після звернення ВЛАДИ, а не УПЦ КП. Ви хоч матчастину підтягніть перед тим, як писати.
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бутусики, скоро здесь будет сайт цензор.дат Министр обороны Полторак подал в отставку - Цензор.НЕТ 4949
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найкращі ідуть _________________хороший юмор от плачущего порохобота))))))))))))))))))))))))))))
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я плачу? та я ржу Міністр оборони Полторак подав у відставку - Цензор.НЕТ 4906 он вже приват радує людей пару днів, а ще ж тіки початок Міністр оборони Полторак подав у відставку - Цензор.НЕТ 3619 тож не всеремося.винесли овоча, винесемо і клоуна при нагоді. тож спостерігаємо далі. в нас порохоботів робота і рошенки далі будуть
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ждал до последнего...а вдруг))))))))))))))))))))
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А на дорожку хоча б якийсь завалящий склад зірвати?
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Потужно реформовані збройні сили.
5 з семи генералів не володіють українською мовою, і не вважали за потрібне за десятки років будучи на таких посадах її вивчити.
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Про мову не в тему - новий Презедент не володіє....
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Презедент...

Ти як "проффесор" Міністр оборони Полторак подав у відставку - Цензор.НЕТ 7171
Вивчи мову та слова
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ПрезИдент....надеюсь, теперь суть изменилась и Владимир Александрович стал свободно владеть украинским языком?...
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Терь именно преЗЕдент, привыкайте.
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Просто хотелось человеку поумничать, хотя я давно уже пишу преЗЕдент...но то такое дело...пусть ему будет приятно...
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Извините, но это с предвыборных плакатов преЗЕдента взято.
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Вам как обычно видней. Спорить не буду, смотрел час инаугурацию-сплошная галлюцинация, попустило только когда генералы начали говорить на украинском. Міністр оборони Полторак подав у відставку - Цензор.НЕТ 5171
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армию нужно реформировать но не из за незнания языка . язык это не плохо но для генерала не самое главное . важнее какой он стратег и тактик

история из жизни . был в Америке во времена гражданской войны такой себе генерал Грант . нужно сказать очень толковый генерал . и вот как то доложили завистники президенту Линкольну что генерал немного злоупотребляет алкоголем . Линкольн ответил " скажите какую марку вина пьет генерал ? хочу отправить ему бочку такого "

суть истории не в том что нужно поощрять пьянство а в том что от военначальника во время войны требуют результат а пьет он или разговаривает на суахили это второстепенный фактор
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Дело не в языке, а в отношении.
Если б Вы сказали, что он неделю назад как генерал, я бы согласился. Но извините 20 лет быть генералом укр.армии и при этом не суметь произнести президенту свою должностьи звание на языке страны которой ты служишь, это дно. Человек либо дибил который не может выучить 5 слов либо откровенно показывает свое неуважение к Украине.
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Да там половина впервые присутствовала на таком высоком мероприятии. Язык затянуло от волнения.
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Вы реально считаете что в США могут назначить генерала не знающего и НЕ ЖЕЛАЮЩЕГО английского. Как по мне, вряд ли где такое в мире есть.
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генерала не знающего английский да . а вот генерала не знающего испанский легко назначат . а в американской армии ( особенно среди рядоворго состава ) латиносов мягко говоря доху... Міністр оборони Полторак подав у відставку - Цензор.НЕТ 1879
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Апаршин уже наверно и табличку на дверь кабинета со своей фамилией заказал Міністр оборони Полторак подав у відставку - Цензор.НЕТ 8227
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Не успел еще. Он занят важным делом! Разыскивает "избыточное имущество" в армии...
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Пешее эротическое путешествие начинается с первого шага)
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Мне больше всего понравилась кривая кислая рожа Парашенка, который уже понял что будут бить Міністр оборони Полторак подав у відставку - Цензор.НЕТ 5647
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Юга мудак однозначно, але Грицак і Полторак на своєму місці.
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Они с Петей уже монетку подкинули кто будет за нищую армию срок тянуть? Міністр оборони Полторак подав у відставку - Цензор.НЕТ 5633
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Держите границу. В Жулянах перегруженные суперджеты прогревают моторы.
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в стране безвластие а тебя только это волнует ?
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зебилы (они же геи пасивные ) ,вы как то это прокомментируйте - " Експертка з банківської діяльності у команді обраного президента України Володимира Зеленського Вікторія Страхова повідомила, що припускає виплату Ігорю Коломойському 2 мільярдів доларів компенсації у формі «взаємозаліку боргів» за кредитами, які компанії Коломойського не виплачують ПриватБанку."
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А вы наверное предпочитаете КЕШом заплатить.
По новомодному это называется win to win. По старому каждый остается при своих. Коломойскому списывают долг в сумме искового заявления.
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зебилы как герои того анекдота -когда их поимели ,а они отмазываются "ой чи ни чи так потыкали ..уем в пасть делов то "
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переезжает жить на полигон широкий лан в палатки 1947 года выпуска,

сапоги не забудь купить, там болото пакалено.
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Полторак правильно зробив, бо так працювати із нормальних ніхто не буде.
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Сидіти Півлітраку,він вже напрацював,років на 15.
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А про Авакова ЗЕ забув, напевно з "рюкзачків" получає.
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Ну, спасибо, что ушел достойно и не стал до последнего цепляться за кресло (хотя понятно, что шансов удержаться на нем у него не было никаких)! Посмотрим есть ли мужики в "правительстве"!
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Тепер вже потрібно припиняти стрілянину на Донбасі.
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)) хорошо бы Дещицу назначить вместо чугункина.
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а от тут жаль, ***** бы от однога слуха хто лошади будет противопоставлен ох как бы уху ел )
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Одни лучшие, а так живем, так может и правда с ними попрощаемся.
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лучше следите за передвижениями на восточной границе... ((
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Представляю, какой начался переполох в скотном дворе. Всё это кубло достаточно нагадило Украине, чтоб его убрать из нашей жизни. Теперь важно помогать Президенту, понимая, что это основа основ нашей успешности, как государства и страны.
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