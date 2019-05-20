 Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно"

Об этом он заявил с трибуны паламента, передает Цензор.НЕТ.
"Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон о криминальной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки", - заявил Зеленский.
Кроме того, он попросил Раду уволить главу СБУ Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
"Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно", - резюмировал президент.
А вора и мафиози Авакова уволить не попросил....
Mikhail Golub @golub 8 мин.8 минут назад
Аваков ждет кресло премьера от Зели.
Во-вторых, а нафига козе баян, то есть избирательный кодекс. Если он тип распустил Раду, то по любому выборы пройдут по старому закону, без открытых списков, зато с мажоритаркой. И кого он в эти списки включит? Коломойский знает?
Зельц сам начал себя плавить и свой рейтинг. Он решил вести свою игру умышленно хочет стать токсичным и отстранённым от власти президентом - мучеником. Его расчёт прост. Он хочет что бы от него прежде всего отстали его покровители а это не только Коломойский но кто нам не известен кого называют "Птенцы гнезда соросова"
И Вове в этом нужно помочь. И чем быстрее тем лучше. Он же сам дал сигнал что он тень и голограмма. Он не держится за должность. Не желает портретов в кабинетах. Его нет. И не было никогда. Он же сам намекает только ушами не шевелил во время инаугурации.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Коли це він встиг після інавгурації провести з усіма ними консультації ?)))
Эх Новоизбранный Вова - век живи , век учись ...
Да некоторые будут стараться , но кворума в этом склыканни вже не буде никогда .
И ещё - Вова Пэпе сделал огромадный подарок этим роспуском . У него целый месяц почти был бы держать эту раду за яйца .
А он их "распустил" !