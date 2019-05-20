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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22879) Зеленский (1295) неприкосновенность (894)

 Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно"

Владимир Зеленский призвал Верховную Раду плодотворно поработать перед досрочными выборами.

Об этом он заявил с трибуны паламента, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон о криминальной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки", - заявил Зеленский.

Кроме того, он попросил Раду уволить главу СБУ Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

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"Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно", - резюмировал президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3127736
 
   
 Топ комментарии
 
Идиот, он же её (раду) уже распустил Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно" - Цензор.НЕТ 3895 Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно" - Цензор.НЕТ 3895 Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно" - Цензор.НЕТ 3895
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Это все "мульки" коломойского! Сутенер будет по ушам ездить, а лохи будут хавать!
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Зебил - ВЕСНА ПРОХОДИТ ГДЕ "ПОСАДКИ"???
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Пока предложения нового президента сходятся с мнением и желанием народа. Кстати убрать портреты президента из кабинетов, гос учреждений, учебных заведений и т. д. поддерживаю двумя руками, потому что это анахронизм времен ЦК КПСС. Дикость одним словом Если не можете без портрета на стене, то можете вывешивать исторических личностей прошлого , лучше конечно Т. Г. Шевченко.
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В штатах висят портреты Президента, и в кацапстане, и эти страны оличаются от Украины, трошки так...
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Пусть вешают в других странах что хотят Мы об Украине говорим. США тоже не икона для подражания, не говоря уж о наследнице Золотой орды. Вывешивать нужно государственный флаг и герб, как символы служения государству. А президент всего лишь избранный чиновник высшего ранга, поэтому его портреты пуская вывешивают дома члены семьи и родственники.
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Так Украина вроде в начале пути гос строительства, и хвастать особо нечем, хотя по мне, ...анархия мать порядка!!!... Отоборать и поделить!!!
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Цирк "Зелена шмаркля" відкрив сезон.
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Не знаю что там об неприкосновенности, но Закон об ИМПИЧМЕНТЕ Рада примет ТОЧНО!

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Судя по тому когда вышел зе из ВР - встречали его типичные малоросы, нет символики Украины, ничего!(((
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Кроме того, он попросил Раду уволить главу СБУ Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.Источник: https://censor.net.ua/n3127736


А вора и мафиози Авакова уволить не попросил.... Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо" - Цензор.НЕТ 7092

Mikhail Golub‏ @golub 8 мин.8 минут назад
Аваков ждет кресло премьера от Зели.

Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо" - Цензор.НЕТ 7779
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порохосня бьется в истерике, гнойная ********* в сраку свингья и его мародеры 5 лет пистепли и гноем срали на народ украины, а этото за один день все расставил по своим местам, ну что гноесосы обдрыстанные, а теперь попробуйте не принять, ворье сраное.
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Сегодня Президент Украины начал надеюсь свой самый успешный проект «Шорох в свинарнике»
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Во-первых он обещал, что первый законопроект будет об импичменте. А оказалось - про депутатскую неприкосновенность. Депутаты не придурки, идти на поводу у этого наполеончика.
Во-вторых, а нафига козе баян, то есть избирательный кодекс. Если он тип распустил Раду, то по любому выборы пройдут по старому закону, без открытых списков, зато с мажоритаркой. И кого он в эти списки включит? Коломойский знает?
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депутаты это обещали 5 лет назад. обдрыстанная падаль)))) это есть в коалиционном соглашении))) вас ******* в рот и в сраку вашей же брехней, и теперь вы идете на куй))) попробуйте не принять)))))) мы вас на выборах суук сраных уроем и насрем сверху))))0
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порохосня срет гноем)))) хорошо вова урыл свинье обдрыстанных, а теперь еще свинотную падаль ********** засудить за все, что эта гнойная мразь делала 5 лет
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Всё таки более вырисовывается сценарий из фильма. Голобородько смещают и он попадает на зону где его прессуют. Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо" - Цензор.НЕТ 9294

Зельц сам начал себя плавить и свой рейтинг. Он решил вести свою игру умышленно хочет стать токсичным и отстранённым от власти президентом - мучеником. Его расчёт прост. Он хочет что бы от него прежде всего отстали его покровители а это не только Коломойский но кто нам не известен кого называют "Птенцы гнезда соросова"

И Вове в этом нужно помочь. И чем быстрее тем лучше. Он же сам дал сигнал что он тень и голограмма. Он не держится за должность. Не желает портретов в кабинетах. Его нет. И не было никогда. Он же сам намекает только ушами не шевелил во время инаугурации.
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чем начал плавить падаль))))) все ликуют что хоть кто-то мордатых свиней опустил. У порохогнойных опять зазеркалье, вас скотов сраных в тиски взяли Ты ******** ылитный))))
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ну теперь порохосраная падаль ********** и его ворьое пусть объяснят почему это невозможно принять)))) а мы поржем над опущенными в сраку депилами)))))
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После петиного очень важного зкрепления курса в нато нельза целый год ни внести снятие неприкосновенности ни вернуть ответственность чиновников за майно без источника дохода. Державник, ****, патриот ахметов-пинчук-свинарчук-те-в-рот какой патриот.
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Вот сейчас и покажет себя каждый депутат ВР, достоин ли он, что бы его избрали в ВР снова.
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*************** падаль, фас объяснять. почему депутатская неприкосновенность нужна для защиты от путина)))) давно не ржали над ********** свиньями
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А про принятие закона об импичменте он забыл попросить? А что так?
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Конституція України, Ст.90:
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.


Коли це він встиг після інавгурації провести з усіма ними консультації ?)))



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Распустил , а терь что-то может просить ?

Эх Новоизбранный Вова - век живи , век учись ...

Да некоторые будут стараться , но кворума в этом склыканни вже не буде никогда .

И ещё - Вова Пэпе сделал огромадный подарок этим роспуском . У него целый месяц почти был бы держать эту раду за яйца .

А он их "распустил" !
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Если у ВР есть ещё два месяца, то она должна успеть принять закон об импичменте.
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********** свинарчуки и свидетели соевого життя по новому и забыли что это было требование майдана)))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно"
 
 
 
 
 
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