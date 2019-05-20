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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Нас 65 миллионов, - Зеленский готов дать гражданство всем украинцам на планете, кто хочет работать на благо Родины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов давать украинское гражданство всем, кто готов строить сильную и успешную Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе обращения к украинскому народу в ВР, после принесения присяги.

"Нас - 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке – я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Все, кто готовы строить сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку: "Вы можете взять листок, взять ручку и освободить свои места"

Зеленский добавил, что возвращаясь, граждане должны принести свои знания, опыт и ментальные ценности.

Источник: https://censor.net.ua/n3127735
 
   
 Топ комментарии
 
4-сезон президента Голобородько
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Молодец,объединяет всех украинцев планеты.
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та час еще процентов пять рванет куда нибудь в Европу работать, пока безвиз не отобрали)
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Если был бы Порошенко то рванули бы все. В Украине нет нормальных возможностей для работы.
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та прям, кто хотел уехать тот уже уехал, а счас рванут кто и не хотел
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А ты за президента мальдиво-оффшорного брехливого барыгу? Ну так иди поцелуй его в одно место, а Голобородько всего лишь кинообраз артиста.
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всего лишь кинообраз артиста - благодаря которому он выиграл выборы.
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Браво Вова! Браво! Шоколад должен плавиться под лучами Солнца,а лучше испаряться!!
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Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь.(с)
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Дворники убирают Мусор,а это хорошее дело!Жаль что без огнемёта....
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твоё прямолинейное восприятие сказанного меня поражает
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Ну тут він погарячкував.
Окрім громадянства, потрібно ще і дати робочі місця.
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Лише дураків працювати за цей мізер - стає все менше..........
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Ну да конечно кто то захочет отказатся от гражданства страны ЕС которое так трудно получить, ради чего???
сначала сделайте условия а потом они сами подтянутся.
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так учителям уже ж вроде 4 килобаксов давать будут. Не ?
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ага будут самыми крупными плательщиками налогов, больше учителей больше налогов, крепче економика)))
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Гривна,должна свою Цену иметь,и Гонтареву достать,АТО за Бритами ПРячется-"ЛУЧШАЯ БЕНКИРША"?
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Кажется завтра в аэропорте будет тесно.😂
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Украинцы добрые,может в этом ПРичина всех наших невзгод??
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с войной покончили мы счёты,бери шинель, пошли домой
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те що заЗЕленіло навесні,
восени пожовкне і впаде до ніг
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Нет уж пане приЗеденте. Дякуємо за пропозицію.
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мда Витя номер три начал демонстрировать великий ум с первого дня
кто в своем уме положив все возможные силы и деньги и выбравшись в сытную цивилизованную страну вернется назад в 16 век
кто в своем уме повезет детей в срану без медицины и образования
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Більшість заробітчан з заходу їдуть лікуватись і оперуватись в Україну, для вас це новина? Про зуби я вже мовчу.
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Але,В.о охорони здоров'я Ульяну Супрун треба гнати з впровадженням кримінальної відповідальності-за всі її злочини.
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дык, пусть приезжают со своей медсестрой и гувернанткой.
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Раздача паспортов - РЕКОМЕНДАЦИЯ ХРЕМЛЯ. По такой схеме Орбана в Венгрии рашка держит при власти. После победы Орбана ( Венгрия) , финансируемого рашей ЧЕРЕЗ МОГИЛЕВИЧА , в хремле просчитали, что у власти тот модет продержаться мало. И придумали РАЗВОДНИТЬ ВЕНГРОВ СРСЕЛНИМИ ВЕНРГРАМИ ( румынскими, словацкими, ЗАКАРПАТСКИМИ) . Под эту тему приготовили миллион паспортов , свежеиспеченных граждане обязуют голосовать. ( и они пашут на Орбана)
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Словакия выступила категорически против ЭТИХ ХИМКИНЫХ КУР и законодательно запрещено двойное гражданство
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Кубань и Курская область с Белгородской призадумались. Наш ответ Чембрлену...
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2-й сезон,1-я серия "Слуга народа" началась!!!
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ишь, какой щедрый нашелся, зато петя по сравнению с зелей - хозяйственный, даже собственную блевотину никому не дает
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В дополнение к "русскому миру" грядёт "Украинский Мир" - это уже было и это вызывает ассоциации... Сумно!
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СаакашвиленКо взял билет на самолет до Киева... (с)
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Пора собирать Майдан из патриотов и националистов! В Киеве нас большинство!!! Быдло с регионов загнать для поддержки ВАЗЕЛИНА будет сложно пригнать!!!
Думайте ПАТРИОТЫ и НАЦИОНАЛИСТЫ!!!
Упираться ВАЗЕЛИНУ сможет только народ в в виде его активной части!!! Пора объявлять МОБИЛИЗАЦИЮ ПАТРИОТОВ для борьбы с МАСКАЛЬСКОЙ АГЕНТУРОЙ!!!
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Зеленський виграв 4 з 7 західних областей.
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А по твоей ЗЕбильной логике патриоты и националисты только в западных областях?
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Спишемо образу на емоції і відповім що рушійною силою обох Майданів були західні області, не маю нічого проти якщо наступний Майдан за Україну організують мешканці Луганська та Донецька.
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О, раздался визг со стороны сайта Антиколорадоса Нас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини - Цензор.НЕТ 8141
Кого ты там, 16%-ный "собирать" собрался?)
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Оказывается вот что имел ввиду Зеля, когда говорил про наш ответ *****, про выдачу им паспортов на Донбасе.
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По перписи еще СССР на территории РФ проживает окло 20 млн. этнических украинцев
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А вони після тбпомиїв рашки нам треба?
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шо вата там, шо вышивата здесь, разницы нет. Все это НАШИ люди.
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В совке строить гнали зеков или народ под принуждением. Дураков добровольцев было мало. Страну нужно строить, создавать, и условия нужны привлекательные, а этот призыв- выперд в воздух. Вот прям уже так и ломанулись всякие- и те, кто за бугром пристроились удачно, а особенно те, кто на Цензоре вовсю изгаляются, эти в первых рядах.
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Кто тут орал, про Зелю, как он будет бороться с *********** паспортами? Предлагали всех сажать и вводить визовый режим. Зеля сдела все роще. Теперь ***** пусть думает....
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Та вы с ним уже давно знакомы, Игорь Валерьевич.
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Ну включите инаугурацию, его там как раз показывают.
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валя матвіенка ужо пабегла ў аэрапорт на кіеўскі рэйс?
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ВР пора срочно обрезать недомерку полномочия. Хорошим это не кончится
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНас 65 миллионов, - Зеленский готов дать гражданство всем украинцам на планете, кто хочет работать на благо Родины
 
 
 
 
 
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