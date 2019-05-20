 Нас 65 миллионов, - Зеленский готов дать гражданство всем украинцам на планете, кто хочет работать на благо Родины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе обращения к украинскому народу в ВР, после принесения присяги.
"Нас - 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке – я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Все, кто готовы строить сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство", - сказал он.
Зеленский добавил, что возвращаясь, граждане должны принести свои знания, опыт и ментальные ценности.
Окрім громадянства, потрібно ще і дати робочі місця.
сначала сделайте условия а потом они сами подтянутся.
восени пожовкне і впаде до ніг
кто в своем уме положив все возможные силы и деньги и выбравшись в сытную цивилизованную страну вернется назад в 16 век
кто в своем уме повезет детей в срану без медицины и образования
Думайте ПАТРИОТЫ и НАЦИОНАЛИСТЫ!!!
Упираться ВАЗЕЛИНУ сможет только народ в в виде его активной части!!! Пора объявлять МОБИЛИЗАЦИЮ ПАТРИОТОВ для борьбы с МАСКАЛЬСКОЙ АГЕНТУРОЙ!!!
Кого ты там, 16%-ный "собирать" собрался?)
їх тут ніхто не чекає.