 Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку: "Вы можете взять листок, взять ручку и освободить свои места". ВИДЕО

Об этом он заявил с трибуны паламента, передает Цензор.НЕТ."Позвольте мне процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема". Это просто цитата. Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мы ничего не може6м сделать. Это не правда. Можете. Вы можете взять листок, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил Зеленский.
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+33
Вы видели рожи Грицака и Луценко?))
+25
Твоего мужа ? 😱 😂
+23
4 месседжа, который новый Президент сказал на инагурации:
1. Нужно прекратить войну (как? перестать стрелять)
2. Попросил у кого-то снять депутатскую неприкосновеннсть
3. Распустил Верховную Раду
4. Его миссия смешить народ
у меня даже печенька изо рта выпала👍
1. Нужно прекратить войну (как? перестать стрелять)
2. Попросил у кого-то снять депутатскую неприкосновеннсть
3. Распустил Верховную Раду
4. Его миссия смешить народ
у меня даже печенька изо рта выпала👍
классик.
Будет новая ВР, буден новый Кабмин, а тупо, ради популизма оставлять страну без правительства, да еще и во время военных действий, до новых выборов - верх Зебилизма
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
надеялся,что позорище было в 2010 году,когда зек стоял на трибуне
да,видимо ошибался
было бы файно. Но вы там в РФ себе не выбираете, на жаль.
Хотілось би побачити кандидатури запропоновані президентом на їхні вакантні місця.
1. Нужно прекратить войну (как? перестать стрелять)
2. Попросил у кого-то снять депутатскую неприкосновеннсть
3. Распустил Верховную Раду
4. Его миссия смешить народ
у меня даже печенька изо рта выпала👍
Ща получит подачку от коня и полезет в желтый жилет
Смотрю кенгурацию: толпа ликует... Пздц.
да,видимо ошибался
специалистовшестерок хватает.
це перший міністр з усіх, якого просили звільнити ще одразу після Майдану.
Так что Аваков - на своём месте.
Так же как и вся когорта Яценюка-Турчинова - они тихонько и реально делают своё дело.
він спотворив реформу, яку розпочали грузинки.
про корупцію взагалі можна і не згадувати.
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
парашен читает с бумажки
Не заважайте Україні!
Що мені хвилюватися? Мене кенгурація цього блазня до лампочки. А от як ви будете пояснювати факапи свого *********** і його "маладой каманди" - побачимо... )
Другое обидно. Пока Зеля не наладит отношения с ВРУ, законотворчество будет в анусе..
видимо и здесь всё устаканится и дорожка протоптана)
петя скопіпастив пуйловську ботоферму..
їх думка написана у темнику, не власна думка,
тому і не цікава..
Кого Зеля на их места посадит?!
Ну, кроме Авакова, похоже.
Хватит советников чтобы работу подхватить на переходный период?