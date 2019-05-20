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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1295) инаугурация (343) Кабмин (10963)

 Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку: "Вы можете взять листок, взять ручку и освободить свои места". ВИДЕО

Президент Украины в своем выступлении после инаугурации призвал Кабинет министров уйти в отставку.

Об этом он заявил с трибуны паламента, передает Цензор.НЕТ.

"Позвольте мне процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема". Это просто цитата. Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мы ничего не може6м сделать. Это не правда. Можете. Вы можете взять листок, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наша первейшая задача - прекратить огонь на Донбассе, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3127733
 
   
 Топ комментарии
 
Вы видели рожи Грицака и Луценко?))
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4 месседжа, который новый Президент сказал на инагурации:
1. Нужно прекратить войну (как? перестать стрелять)
2. Попросил у кого-то снять депутатскую неприкосновеннсть
3. Распустил Верховную Раду
4. Его миссия смешить народ

у меня даже печенька изо рта выпала👍
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слова не мальчика, а МУЖА!
классик.
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Молодец. Метлой их под зад.Хай Гнося на базар идет торговать.
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А с каких гуев кабмин должен идти в отставку?! Кабмин назначает не Президент а ВР!
Будет новая ВР, буден новый Кабмин, а тупо, ради популизма оставлять страну без правительства, да еще и во время военных действий, до новых выборов - верх Зебилизма
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Это все жидовские хотелки. Руки чешутся грабить
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Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. Источник: https://censor.net.ua/n3127645
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
надеялся,что позорище было в 2010 году,когда зек стоял на трибуне
да,видимо ошибался
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Наложниці. У Коломойського є офіційна дружина.
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МОЙ ПРЕЗИДЕНТ !!! МОЕЙ УКРАИНЫ ! ЛЮБО !!!
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Да мы бы тоже хотели, чтоб он стал твоей страны президентом,
было бы файно. Но вы там в РФ себе не выбираете, на жаль.
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Вы видели рожи Грицака и Луценко?))
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Я заметила , что Геращенко смеялась как дурочка, а Яценюк с турчиновым озабоченно шептались ))
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Что касается Геращенко, то в этом случае "как" было лишним...)
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ну баба общего польщования - зачем ей мозги Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 4014 Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 4014 Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 4014
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Грося одевайся в женское,и беги..))
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Обезжиренный гнойсман заплакал
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Прийшов дійсно Лідер Нації,а не Барижний Мародер як кухар Петро!!!!!
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порохоботы! ни один солдат не упал в обморок при инаугурации президента Зеленского!))))))))))))))))))))
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но и ни один мальчик не отбросил костыли
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Ты это Пеци скажи,ему лошаре так смешно))
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Звісно, можуть.
Хотілось би побачити кандидатури запропоновані президентом на їхні вакантні місця.
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как бы Вы не мечтали, но Коломойского нигде не будет.
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а ви так впевнені, бо вже читали спосочок осіб ?
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правильно,конкретно его нигде не будет,но задачи ставить будет он,как опытный кукловод
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Коломойский никогда нигде не светится, он предпочитает сидеть в тени и дергать за ниточки - он кукловод, а не исполнитель
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Зеленский четко сказал, 65 миллионов достойных.
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Ну, я так понял даже вам дано приглашение поработать на благо своей страны.
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очередь за заборчиком возле Мариинского видели? Там тыщи на одну вакансию. Народовластие, однако....
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Все должности займет кало-мойский,шонеясна?
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4 месседжа, который новый Президент сказал на инагурации:
1. Нужно прекратить войну (как? перестать стрелять)
2. Попросил у кого-то снять депутатскую неприкосновеннсть
3. Распустил Верховную Раду
4. Его миссия смешить народ

у меня даже печенька изо рта выпала👍
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По сути, "месседж" там один: держитеменясемеро, я буйный.
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то что ты буйный и не только ты мы знаем Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 6829
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По 4 пункту уточню - как артиста БЫЛА смешить, а ТЕПЕРЬ, чтобы не плакал.
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правильно слушать надо - а не от себя прибалтывать.
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тож порохоюотина - там все ясно Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 2256
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Ему сопли и слюни глаза залепили
Ща получит подачку от коня и полезет в желтый жилет
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Все президенты в большей или меньшей степени гнали на "папиредникав". Но этот - первый, который начал с этого своё президентство. Просто мегапоц. Быдло может гордиться своим выбором.
Смотрю кенгурацию: толпа ликует... Пздц.
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Ты прав-это п...... Нужно в обменник собираться.
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надеялся,что позорище было в 2010 году ,когда зек стоял на трибуне
да,видимо ошибался
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Молодец, всех в отставку и Кабмин и Раду, кто будет работать?
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Ну как кто... Его бизнес-партнеры. Они же уже прямо говорят что займут высокие должности.
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***** будет активно работать в безвластие и Богдан с беней
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Зеко-***** бабы Бени. Там специалистов шестерок хватает.
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да у ж уровень далеко не Рони а бората Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 7198
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Оно не смогло растаьтся с охранником Коломойского... Кто будет командовать армией ? 😕
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Может это не охранник, а надзиратель. Откуда нам знать.
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Да,юродивого пристрелят при первой же попытке прыжка в сторону
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І цікаво. чому він наполіг на звільненні Полторака, Грицака, а за Авакова промовчав ?
це перший міністр з усіх, якого просили звільнити ще одразу після Майдану.
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Благодаря Авакову на прошедших выборах Парашенке не удались ни фальсификации (по крайней мере в том масштабе, в котором этот хряк хотел их организовать), ни силовой захват власти.

Так что Аваков - на своём месте.
Так же как и вся когорта Яценюка-Турчинова - они тихонько и реально делают своё дело.
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аваков не на своємі місці..
він спотворив реформу, яку розпочали грузинки.
про корупцію взагалі можна і не згадувати.
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аваков - это преступник и судить его нужно именно ,как преступника
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патамушо Беня сказал, что это лучший министр. Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 3717
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Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. Источник: https://censor.net.ua/n3127645
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
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Ну что, селедки всем хватило? Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 6210 Такой речи президента у нас еще не было. Браво!
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Оно не смогло выучить текст, читало с бумажки ! 😂
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Ой, а кто это читает с бамажки в далёком 2014-м? Неужто мародёр? Ай-яй-яй!
парашен читает с бумажки
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Мадам, а вы его для речи выбирали? Браво!
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Ну все, преЗЕденте, кенгурація пройшла, пора вам вже й зарплати по 4000$ робити. Я що, даремно на курси викладача останній місяць ходив? )
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А грицака народ освистал))))
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Бидлота в екстазі. Ну, вона ще від свого кумира своє отримає...
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Вам совершенно не стоит волноваться. В вашей палате по-прежнему президент порошенко.
Не заважайте Україні!
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Я ще у вас не питав, що мені робити. Ви собі Україну привласнили, чи що? Корону з макітри зніміть, вона вам мозок натерла.
Що мені хвилюватися? Мене кенгурація цього блазня до лампочки. А от як ви будете пояснювати факапи свого *********** і його "маладой каманди" - побачимо... )
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Я ще не пояснювала щось порохоботам.)))
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зебилам сейчас Верховный суд и КС кое-что объяснит. Например, научит читать Конституцию и другие законы. Расскажет, что законы принимает не президент, и если президент хочет чтобы Рада приняла какой-то закон, то нужно с ними разговаривать. И точно - не унижать или оскорблять. Иначе они не обидятся, нет - просто положат на тебя, Зеля.

Другое обидно. Пока Зеля не наладит отношения с ВРУ, законотворчество будет в анусе..
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Мені здається, що Каюмін відправляє у відставку Верховна Рада? Чи ми знову вернулися до Конституції, по якій Овощ зміг узурпувати владу? Це за одну ніч?
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еще будет много реприз и скетчей. Готовьтесь записывать.
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беня через суды с приватом порешал? - порешал
видимо и здесь всё устаканится и дорожка протоптана)
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Что же ты наделал, родимый, а как же каникулы депутатов? БЛ........ ди будут на морях сами отдыхать, вот это подарок им.
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графа монте-кристо из гроси не вышло, придется опять переквалифицироваться в директора мясного рынка
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Владимир Александрович Гарант на радость хйла и зебилов пересрался со всеми(
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Короче положив руку на конституцию, он показал, что действительно на её ложил. Потому что не имеет права распускать ВР.
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ВР на народ ложила,в зале 40 человек,а голосовали большинством ,когда надо было принять лобистские законы,понапринимали таких законов ,что один закон всупает в противоречие с другим законом, пооставляли всевозможные лазейки,крутили как цыган дышлом,регламент постоянно нарушался,кнопкодавили,решали свои вопросы,правильно сделал,что разогнал,народ этого ждал 5 лет.
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порохолизи істоти продажні..
петя скопіпастив пуйловську ботоферму..

їх думка написана у темнику, не власна думка,
тому і не цікава..
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Вот будет РЖАКА, если реально КабМин в полном составе возьмет и УВОЛИТСЯ!
Кого Зеля на их места посадит?!

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у Бени куча кандидатов из его окружения.
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Мавр сделал свою работу. А идиотскую раду, с маленькой буквы, правильно распустил, Конституцию они изна........... ловали и не раз.
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яке право ця шмаркля має вказувати уряду??? це ті самі фішечки імені януковіча, що ригівські радники нарадили???
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А с чего зебилы такие счастливые? Гарант Конституции только что принёс присягу хранить эту самую Конституцию и спустя десять минут на неё же насрал. Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 8787 так же будет и с вашими правами и свободами.
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С особым удовлетворением следил за физиономиями нашей политической "элиты" (не на ночь будут помянуты) во время выступления нового президента. На чувства которые их обуревают , особенно Луценко, Яценюк ( а он там чего уселся, приблуда) ну и прочих конечно.
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Силовиков и Кабмин оптом в отставку, без разбору, с шутками-прибаутками.
Ну, кроме Авакова, похоже.

Хватит советников чтобы работу подхватить на переходный период?
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какой он тупой... читает сценарий. блин это не сериал, тупорылое ты чмо!
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Дебют так себе. С игрой на рояле не сравнить. А стать ему украинским Рейганом не получится от слова совсем. Зеленський закликав Кабмін піти у відставку: "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця" - Цензор.НЕТ 9175
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тот трамплин ведь могут и прибрать из под ног Зе&Ка, также как и поставили, одни уши только будут торчать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский призвал Кабмин уйти в отставку: "Вы можете взять листок, взять ручку и освободить свои места". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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