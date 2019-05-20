EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  22484  344
Материалы по теме:
Все про:ВР (22879) Зеленский (1295) инаугурация (343) досрочные выборы (10)

 Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.

Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, Генпрокурора и министра обороны и дал для этого два месяца.

"Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки", - сказал Зеленский

Президент также подчеркнул: "А также я прошу вас уволить с должности главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины".

При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два месяца.

"Сделайте это и повесьте медали себе – это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3127732
 
   
 Топ комментарии
 
Это ж среди каких шимпанЗЕ ты вырос, что онтебе "красавчик"? Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2383
 показать весь комментарий
 
Вазелин пиздабол, которому плевать на законы. Начать свою деятельность в таком стиле это показывает его отношение в принципе к Украине и ее населению. типа схватил и теперь все, делай что хочу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7882Volodymyr Viatrovych‏ @viatrovych 25 мин.25 минут назад
Не минуло і 45 хвилин після присяги на Конституції як президент Зеленський порушив цю Конституцію, оголосивши про розпуск парламенту.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вы все как дети. А что мог из фишичек придумать человек 166 см на кблуках 170. Это какая то мистика. Я был уверен что он в какой то интерпретации скажет про сартиры где всех будет мочить. Фюрер хренов. Теперь понятно раздражение Путина на Зеленского. Фюреры не терпят друг друга.
 показать весь комментарий
 
НАШ ПРЕЗИДЕНТ !!!!
Разгромом шоблы удовлетворен !!!!
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕлупка как настоящий клоун без указа распустил ВР.. а...ха...ха.
 показать весь комментарий
 
 
Вся соевая банда сидит с лицами как будто гвоздь проглотили.
 показать весь комментарий
 
 
До того как выйдет указ Президента Украины с решением о роспуске - все это слова чувачка на подставке
В решении должно быть указано юридическое основание. До этого ВР может спокойно его посылать
 показать весь комментарий
 
 
5 ЗАКОННИХ ПІДСТАВ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ДІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 8 СКЛИКАННЯ НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ ТА МАЮЧИМИ ОЗНАКИ УЗУРПАЦІЇ ВЛАДИ З 2016 РОКУ:

1) 27.11.2014 р. 5 фракцій в Раді (за вимогами Конституції України) створили коаліцію «Європейська Україна», склавши «Угоду про Коаліцію», підписану головами цих 5 фракцій.
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
Це фракції «Народний фронт», «БПП», «Об`єднання Самопоміч», «РП Олега Ляшка», «ВО Батьківщина». З текста Угоди:
п.7. Припинення Коаліції.
7.1. Коаліція припиняється у разі:
7.1.1. припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання;
7.1.2. зменшення чисельного складу Коаліції до кількості народних депутатів, меншої, ніж визначено Конституцією України;
7.1.3. прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності.
7.2. Зміни у складі Коаліції, у тому числі у зв`язку з виходом із Коаліції однієї чи кількох депутатських фракцій, ЯКЩО при цьому кількісний склад Коаліції не стає меншим, ніж визначено Конституцією України, не є підставою для припинення Коаліції.

Згідно Конституції та цієї Угоди, Коаліція Ради 8 скликання «Європейська Україна» припинила своє існування 29.03. 2016 р., оскільки на цей час з даної Коаліції вийшла третя фракція - «РП Олега Ляшка». Загальна чисельність депутатів діючої Коаліції (в якій залишилося 2 фракції - НФ та БПП) зменшилася до 215 осіб, що є меншим, ніж визначено Конституцією.

2) Конституція України, ст. 83: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
«У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.»
«Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Таким чином, з 29.03.2016 р. в Раді була припинена (Згідно підписаної Угоди та Конституції) дія Коаліції «Європейська Україна», і протягом 30 днів мала бути сформована нова Коаліція з фракцій, та підписана нова офіційна «Угода про Коаліцію». Це не відбулося.

3) Угода про Коаліцію, Преамбула: «Ми, народні депутати, підписали цю коаліційну угоду у Верховній Раді восьмого скликання, об`єдналися та утворили парламентську більшість...»
Таким чином, в Угоді мали бути підписи не тільки голів 5 фракцій, а й поїменні підписи кожного з депутатів 5 фракцій Коаліції.

Приклад: Угода про Коаліцію ВР 5-го скликання від 22.06.2006 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002001-06
Ця угода (на відміну від Угоди ВР 8-го скликання) підписана правильно, тому що в ній є підписи не тільки голів фракцій Коаліції, а й персональні підписи кожного з депутатів Коаліції, як того вимагає Регламент.

4) Не дивлячись на те, що у складі ВР 8 скликання лише 423 депутати http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions , згідно Конституції «Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.» (ст. 76 КУ), тому Коаліція фракцій обов`язково повинна складати не менш 226 народних депутатів. Жоден прийнятий Закон України не має порушувати статті Конституції (в т.ч. ст. 76) , тому не має жодного закону, де Конституційним складом ВР України були б визнані 423 депутати.

5) Порядок утворення Коаліції ВР за діючим Регламентом ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-17
Стаття 61.3. «За результатами проведених консультацій за особистими підписами голів відповідних депутатських фракцій або за рішенням депутатської фракції одним із заступників голови депутатської фракції укладається Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді (далі - коаліційна угода)... До Коаліційної Угоди додається список народних депутатів, які сформували коаліцію, з особистими підписами народних депутатів. Такий список є НЕВІД`ЄМНОЮ складовою коаліційної угоди.» Ст. 61.4. «Коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданих до Апарату Верховної Ради документів, передбачених частиною третьою цієї статті.» Ст. 61.5. «Повідомлення про сформування коаліції, коаліційна Угода та ПЕРСОНАЛЬНИЙ склад коаліції не пізніше ніж через чотири дні після офіційного оголошення на пленарному засіданні про її сформування публікуються в газеті "Голос України". За Конституцією, Коаліція має бути сформована обов`язково з депутатських фракцій, а не з ситуативної більшості будь-яких позафракційних депутатів, які вирішили приєднатися до деяких фракцій. Конституція чітко вказує на об`єднання саме депутатських фракцій, і жоден Закон не має суперечити статтям Конституції.
На чисельні офіційні запити депутатів ВР та журналістів, А. Парубій відмовлявся оприлюднити нову «Угоду про Коаліцію» з особистими підписами депутатів фракцій Коаліції, як того вимагає Конституція та діючий Регламент ВР. Це є порушенням діючих законів з ознаками узурпації влади діючим складом ВР 8 скликання з 2016 року.

На цих (щонайменш) 5-х законних підставах, ВР 8-го скликання має бути розпущена Президентом України Зеленським В. О.
Ті (в тому числі, депутати), хто стверджує, що у Президента немає законних підстав для розпуску Ради 8-го скликання - на жаль, відверто брешуть.
 показать весь комментарий
 
Жодної не має, а чому, прочитаєш у вироку, коли його усунуть від влади. Але це його злочин і його вибір.
 показать весь комментарий
 
Спікер поки діючої Ради, А. Парубій, в 2016 році не зробив наступне:
1. Не оголосив 29.03.2016 р. про припинення діючої Коаліції (автоматичне припинення, Згідно підписаній Угоді).
2. Не оголосив про 30-денний термін для створення нової Коаліції та підписання нової Угоди.
3. Не оприлюднив, по закінченні 30-денного терміну, склад нової Коаліції (обовязковим додатком - Угодою з підписами ВСІХ депутатів Коаліції, а не тільки голів фракцій).
4. Має обов`язково відповідати за порушення Конституції та діючого Регламенту ВР.
 показать весь комментарий
 
У вироку почитаєш, я ж сказав. На любу хитру .опу "есть болт с резьбою"...
 показать весь комментарий
 
Тоді петя порушив Закон. Як що не має каоліції парламент має бути розпущено та призначені перевибори... чи я помеляюсь? Принаймні у Британії так.
 показать весь комментарий
 
 
так вот сначала НАДО УСТАНОВИТЬ факт роспуска коалиции, а потом уже распускать раду. Официально коалиция перестала существовать менее недели назад.
 показать весь комментарий
 
Конкретно, четко и ясно!
Маладца!!

 показать весь комментарий
 
 
Вибори побудував на обмані, діяльність почав із злочину і усе це має завершитись хепі-ендом?
 показать весь комментарий
 
 
Є питання до порохоботів/фанів. А що не так сказав Зе??? Вас влаштовує луценко? Вас влаштовує що депутати мають недоторканість? Що партії їдуть з зачиненими списками, що дає змогу бандюкам та зрадникам потрапляти у ВР? Що не так він сказав??? А роспускає він мав на увазі через 2 місяці, дав їм шанс прийняти відповідні закони та піти геть. Чи президент не має права розпустити парламент? Я гадав що має... :/
 показать весь комментарий
 
 
Ні, він сказав майже те саме, що казав Пеця на інавгурації.
Ні Президент не Господь Бог, його повноваження визначені КУ.
 показать весь комментарий
 
Рада зробила висновок, що саме час приймати закон про імпічмент.
 показать весь комментарий
 
Гадаю це перший з низки розпусків Ради які нас очікують. Частими змінами ПРЕзеДЕНТ буде з Ради робити думу.
 показать весь комментарий
 
Интересно, что теперь будут говорить те, кто 5 лет рассказывал о солдате на инаугурации Порошенко. Сегодня удостоверение президента упало на пол. Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4803
 показать весь комментарий
 
ще козлота порохняво-кроляча не вгамувалась. але це тільки справа найближчого часу.
 показать весь комментарий
 
 
Шо пЭцекантропы,печалька???
Как -то без задора отмечаете поминку по потроху Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради - Цензор.НЕТ 12
 показать весь комментарий
 
 
Спікер поки діючої Ради, А. Парубій, в 2016 році не зробив наступне:
1. Не оголосив 29.03.2016 р. про припинення діючої Коаліції (автоматичне припинення, Згідно підписаній Угоді).
2. Не оголосив про 30-денний термін для створення нової Коаліції та підписання нової Угоди.
3. Не оприлюднив, по закінченні 30-денного терміну, склад нової Коаліції (обовязковим додатком - Угодою з підписами ВСІХ депутатів Коаліції, а не тільки голів фракцій).
4. Має обов`язково відповідати за порушення Конституції та діючого Регламенту ВР.
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский объявил о роспуске Верховной Рады. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх