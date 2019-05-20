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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Наша первейшая задача - прекратить огонь на Донбассе, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первейшая задача его команды будет прекращение огня на Донбассе.

"И наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали, на что вы готовы ради прекращения огня. Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? Для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все", - заявил Зеленский.

"Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно, я готов без колебаний потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории никогда. История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну, не мы начали. Но нам цб войну заканчивать ", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127730
 
 
 Топ комментарии
 
Ужас. А достойны ли украинцы иметь свою страну, когда выбрали такое чудо?
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Я даже знаю чем оно будет подписывать Указ .
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ЗРАДА РАСПУЩЕНА !!! ЗЕ КРАСАВА ! СЛАВА УКРАИНЕ !!! Наша первейшая задача - прекратить огонь на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8888
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Молодец, не тянет кота за хвост, распустил это рептилоидное коррумпированное болото.
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ну посмотрим на ответные действия того кота Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8167
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воим задом свина пебил Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7750
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У него денег нет. Порошенко у него даже носки дырявые отнял
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Ужас. А достойны ли украинцы иметь свою страну, когда выбрали такое чудо?
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Інагурація була весела, побачимо яке життя веселе буде
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задайте этот вопрос родственникам и близким Небесной Сотни(
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Зеленский взял мародёрского быка за рога... И сказал всем освобождать свои кресла - от министров до депутатов.
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Он взял в жопу от бени и ждёт дальнейшее решение
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Теперь новый министр обороны отзовет войска в места постоянной дислокации, в Западно-окраинской губернии РФ настанет мир и новым министрам и новым депутатам (распильному быку) можно будет не марадерить, а просто по-нормальному рубить бабло, то бишь - просто по-хорошему, мирно, пилить бюджет .... или да? Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2761
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Молодец, Владимир Александрович!
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Круто! Сильно! С Богом!
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нужно просто прекоатить стрелять.... Кемпска волость??? - йа-йа - забирайте!!!
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Вы наверное не тот канал смотрели, там такого не было.
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Надо просто перестать стрелять, да? Слышали.
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Зрада, бандитов и казнокрадов распустили!
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Расчищают место для новых бандитов и казнакрадов.
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Зе не уточнил с чьей стороны прекращение огня? "Повстанцев" или украинской армии?
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разгул популизма. Ленин Морено по-украински.
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конечно, классический сценарий банановой республики
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нуну и как оно сделает Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1134 если шо мы в ответ сепарам кидали и будем кидать Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6851
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Вот вам и ЗЕЛЕНСКИЙ, Многие теперь услышали его, особенно ДЭПУТАТЫ. ЗАСЛУЖИЛИ ВМЕСТЕ С ПОРОШЕНКО
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Сплошной популизм, просто нет слов... Стыдно за Украину.
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цікаво, як вмовити русню припинити вогонь..
щось їм віддавши ?
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А теперь с улыбкой наблюдаем за курсом доллара к гривне .
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Каким образом?нагнутся,стать на колени,стать раком?каким из этих способов он хотет прекратить огонь?
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Ото сепарня на передке воспрямет духом!
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Сепарня уже в тылу окапывается - Портнов прибыли.
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Если это не бутафория,то он красавец!!!
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Я не знаю кто,но если бутафория то нам пиз@ец!!!
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Невозможно смотреть этот цирк, выключил.
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иди мультики смотри Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1421 Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1421
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Так было сто раз прекращение огня и что, свинособаки его прекращали хотя бы на день?
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тю,а хіба ви не помітили?повністю змінився і ліг під ze-команду)
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Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. Источник: https://censor.net.ua/n3127645
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
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Припинити вогонь мають кацапи. Вони ж мають залишити нашу територію. А це має сходство на поразку. Україна не починала війну, вона не переходила кордони з росією.
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а может, он от имени московитов и говорит?
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Ну на сколько я помню, Зебилы именно за это и голосовали, за то что бы ВСУ, перестали стрелять по из побратимам кацапистам. Зе выполняет свои обещания, данные ватнорогим и вове Ху
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Он наверно из роли горобородько не вышел.....
Чувак не понимает , что мира обойти ценой не нужно
И пусть это он расскажет крымским татарам, воинам ато и матерям и жёнам.
Пусть он скажет - ваши родные погибли за то чтоб я капитулировал перед Путиным,сделал лугандону особый статус....
Вынесут с банковой в этот же день....
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Уважаемая Зе-команда!!! И Зе-пРЕЗИДЕНТ!!! Если вам дорога ваша жизнь не делайте таких заявлений!!! В Украине 500 000 силовиков и 250 000 человек резерва!! И большинство прошло АТО!!!
Думайте!!!!
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Вогонь він припинить??? і як це завадить втраті територій? воно само встане перед нашими військовими й почне снаряди хєром відбивати???
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Короче, штыки в землю и по домам. Где-то такое уже было, чем кончилось известно.
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Он может быть и прекратит стрелять, а российские оккупанты нет
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« Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.»У.Черчилль
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зебилоидьі Черчеля не читали, как впрочем и другой литературьі - максимум они могут осилить пост в инстаграмм
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это,вы имеете в виду слова уини о крови и поте?
так,они и про черчиля не слышали
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Для Украины заморозка конфликта это 100% потеря этих территорий... далее снятие санкций со свинарника
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Заморозка все равно не отменяет необходимость держать армию в Донбассе и тратить 5% ВВП на войну, т.к. как только армия уйдет с какого-то участка, туда сразу придут "трактористы".
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Заметил одну особенность - когда кто то говорит о непопулярных решениях - лишь повышается курс доллара и растёт бензин и коммуналка ... остальных изменений нет
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что значит ПРЕКРАТИТЬ??? мир любой ценой? под рашу лечь? мало нам дерьма в Луганске, давайте его по всей Украине размажем?
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скажите ему, что ЗСУ припиняли вогонь і вже не один раз
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Как то совсем неоднозначно прозвучал тэзис о том что мы должны закончить эту войну. Капитулировать штоле?
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"Мир" - это туфта.
Для раши война на Донбассе - это война на истощение Украины. Украина тратит огромные ресурсы на содержание войск.
Даже если прекратится огонь, то все равно придется держать армию на линии разкграничения и тратить те же самые деньги. Людские потери здесь не на 2-м а на 10-м месте. В день в Украине в ДТП гибнет на порядок больше украинцев чем на войне.
Так что "мир" - это туфта для инстаграммых хомячков.
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Ну и как прекратить? Если не стрелять как можно раньше в ответ, то враги просто убьют солдат наших. Как вообще это можно прекратить не одержав победу?
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Можно просто дать приказ - отвести войска в Киев. Или сразу во Львов.
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Не смешно, а вот если не отвечать как можно раньше , они пристреляются по позициям и досвидос.
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Мне тоже не смешно. Я пока вижу популизм на грани хаоса.
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Всмысле популизм? От зеленского? От зеленского, да, популизм, только для кого?
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нехай спочатку на нуль поїде, зустрінеться з хлопцями, кашки поїсть, маци, послухає як снаряди пролитають, кулі, чи слабо, жиденько...
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видимо,когда народ будет гнать власть ,то бросать будут не брущатку, а гранаты и "палить" будут не покрышки ,а из гранатомётов(
но,лучше ,что бы такого не было
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Війну не можна просто закінчити. Іі можна або виграти, або програти. Можна оголосити капітуляцію. Тоді війна також закінчиться
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Ці знаки завжди працюють...

Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 855 Pavlo Nuss‏ @PavloNuss 8 мин.8 минут назад
Кстати, упало удостоверение Президента Украины с рук!
И к чему бы это.....
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Пока что выданный "зэ" текст определённого контекста всё же не предполагает. Как всякий приговорённый я пытаюсь по физиологическим реакциям палача предположить, что казни не будет. Обоснованные суждения образуются исключительно по делам. Посмотрим.
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-------Прекратить огонь на Донбассе-------
-------Достижение мира любыми способами------
-------Мы должны завершить эту войну------

Это фишки твари Медведчука и сепаратистов-регионалов Бойка, Вилкула, Шуфрича, Рабиновича, Мураева и т.д.

Ни разу в ссвоем вытуплении торчок четко и однозначно не сказал кто и против кого воюет, ни разу не сказал кто именно развязал войну и чьи войска против нас воюют.
Все размыто - чувствуется, что руку приложил Украинофоб Разумков, который не терпит и не знает Украинский язык.
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