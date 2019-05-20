 Наша первейшая задача - прекратить огонь на Донбассе, - Зеленский. ВИДЕО

"И наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали, на что вы готовы ради прекращения огня. Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? Для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все", - заявил Зеленский."Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно, я готов без колебаний потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории никогда. История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну, не мы начали. Но нам цб войну заканчивать ", - добавил он.
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+33
Ужас. А достойны ли украинцы иметь свою страну, когда выбрали такое чудо?
+29
Огонь, стой! Раз-два!
+27
Я даже знаю чем оно будет подписывать Указ .
щось їм віддавши ?
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
Чувак не понимает , что мира обойти ценой не нужно
И пусть это он расскажет крымским татарам, воинам ато и матерям и жёнам.
Пусть он скажет - ваши родные погибли за то чтоб я капитулировал перед Путиным,сделал лугандону особый статус....
Вынесут с банковой в этот же день....
Думайте!!!!
так,они и про черчиля не слышали
Для раши война на Донбассе - это война на истощение Украины. Украина тратит огромные ресурсы на содержание войск.
Даже если прекратится огонь, то все равно придется держать армию на линии разкграничения и тратить те же самые деньги. Людские потери здесь не на 2-м а на 10-м месте. В день в Украине в ДТП гибнет на порядок больше украинцев чем на войне.
Так что "мир" - это туфта для инстаграммых хомячков.
но,лучше ,что бы такого не было
Pavlo Nuss @PavloNuss 8 мин.8 минут назад
Кстати, упало удостоверение Президента Украины с рук!
И к чему бы это.....
-------Достижение мира любыми способами------
-------Мы должны завершить эту войну------
Это фишки твари Медведчука и сепаратистов-регионалов Бойка, Вилкула, Шуфрича, Рабиновича, Мураева и т.д.
Ни разу в ссвоем вытуплении торчок четко и однозначно не сказал кто и против кого воюет, ни разу не сказал кто именно развязал войну и чьи войска против нас воюют.
Все размыто - чувствуется, что руку приложил Украинофоб Разумков, который не терпит и не знает Украинский язык.