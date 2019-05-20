 Порошенко: Я горжусь 5 годами своего президентства. Я вывел Украину в новую эру свободы и демократии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Порошенко немецкому Welt.
"Я горжусь своими 5 годами президентства. В это время мы в Украине провели больше реформ, чем за четверть века до этого. И я этим горжусь, что защитил Украину от российской агрессии. Конечно, реформы иногда являются болезненными, и будучи политическим лицом нужно быть готовым, платить за это персональную цену. Я рассматриваю состоявшиеся выборы не как поражение. И этим я еще больше горжусь, что утвердил в Украине новую демократическую традицию. Эти выборы были свободными и честными, в которых победил мой оппонент, и я его с этим поздравил", - сказал Порошенко.
Вместе с тем пятый президент Украины отметил, что вывел страну в новую эру свободы и демократии.
"Я могу с гордостью сказать, что мою страну я вывел в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами", - добавил он.
Остаточне прощавай, кровавий виродку! І готуйся до нарів!
Ты, мародер, сидеть должен!
За його словами, атаку здійснили в момент ротації одного батальйону на інший, 6-го полку так званої «народної міліції ЛНР» в районі населеного пункту Первомайськ.
«По данным разведки в районе н.п. Первомайск, несколько часов стоял сильный вой скорых. Возили раненых. Эту же информацию подтверждают и местные жители. С их слов такого давно они не припомнят. Видать "ответка" качественно и точно прилетела. Шорох и вой стоял ой какой серьезный. Часть города из-за этого была временно перекрыта» , - повідомив він.
В даний час уточнюються і перевіряються дані по втратах особового складу терористів.
больше никто не гордится
К лозунгу ХутинПНХ можно добавить Барыга ПНХ
гнида барыжная, готовься на зону, надеюсь на долго )))
чувак таки реально потерял берега))))
Здоров'я і Багато років!!!!
Борімося - поборемо!!!!