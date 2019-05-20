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 Политика Украины
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 Порошенко: Я горжусь 5 годами своего президентства. Я вывел Украину в новую эру свободы и демократии

Петр Порошенко заявил, что гордится 5 годами своего президентства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Порошенко немецкому Welt.

"Я горжусь своими 5 годами президентства. В это время мы в Украине провели больше реформ, чем за четверть века до этого. И я этим горжусь, что защитил Украину от российской агрессии. Конечно, реформы иногда являются болезненными, и будучи политическим лицом нужно быть готовым, платить за это персональную цену. Я рассматриваю состоявшиеся выборы не как поражение. И этим я еще больше горжусь, что утвердил в Украине новую демократическую традицию. Эти выборы были свободными и честными, в которых победил мой оппонент, и я его с этим поздравил", - сказал Порошенко.

Вместе с тем пятый президент Украины отметил, что вывел страну в новую эру свободы и демократии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остаюсь в политике, чтобы защитить достижения Украины за 5 лет и сохранить курс страны в ЕС и НАТО, - Порошенко

"Я могу с гордостью сказать, что мою страну я вывел в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3127729
 
   
 Топ комментарии
 
Иди Петя,иди -только не убегай.. Порошенко: Я горжусь 5 годами своего президентства. Я вывел Украину в новую эру свободы и демократии - Цензор.НЕТ 1818
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Порошенко ,ты позор Украины !!!
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Ганебнішого та нікчемнішого "президента" аніж барига ще не було в Україні.

Остаточне прощавай, кровавий виродку! І готуйся до нарів!
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Такого подавпения инакомыслия в Украине никогда раньше не было. Не нравится тебе олигарх-вор Педро, ты -- московский пропагандист, пятая колонна.
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соевый мародер ,перед тобой замаячили ворота качановки,ты ганьба Украины.
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Ганебнішого та нікчемнішого "президента" аніж барига ще не було в Україні.

Остаточне прощавай, кровавий виродку! І готуйся до нарів!
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Ты, ворюга, сделал Украину самой нищей страной Европы из которой люди разбегаются на заработки.
Ты, мародер, сидеть должен!
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Зеленский чётко сейчас вздрючил шоколадных мародёров
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Ну чем он вздрючил? Чем? Он ещё ничего не сделал, только присягу принял, а у вас уже мокро от перевозбуждения
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Это ЗЕбилы, не обращай внимание. У них по примеру их лидера - шизофафзия. Порошенко: Я пишаюся 5 роками свого президентства. Я вивів Україну в нову еру свободи та демократії - Цензор.НЕТ 21
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В чем то он прав, он не огорчен поражением, он знал что его попрут за воровство, он крайне расстроен разрушительным поражением с мизерным процентом поддержки, он ненавидит всех за это, абсолютно всех. Это информация от его окружения.
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Зеленський пійшов у наступ!!!!Свинні виють як собаки!!!!!!1
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Є плюси і мінуси правління Порошенка. Але плюси переважають.
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ФБР уже оценил , тех кого ЗЕ привел в Украину.
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Наверное плюсы в записной книжке Порошенко о том, как провернули аферу с углем и пшеницей, как предали своих же солдат под Дэбальцево и Иловайском, как обрекли стариков на верную смерть, как дербанили евротранши. Вот эти плюсы правления Порошенко.
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«Сначала с одного места отработали - быстро отошли, потом с другого отработали - также быстро отошли, потом с третьего все то же самое и тд» , - повідомив волонтер Юрій Мисягін, передають Патріоти України.
За його словами, атаку здійснили в момент ротації одного батальйону на інший, 6-го полку так званої «народної міліції ЛНР» в районі населеного пункту Первомайськ.
«По данным разведки в районе н.п. Первомайск, несколько часов стоял сильный вой скорых. Возили раненых. Эту же информацию подтверждают и местные жители. С их слов такого давно они не припомнят. Видать "ответка" качественно и точно прилетела. Шорох и вой стоял ой какой серьезный. Часть города из-за этого была временно перекрыта» , - повідомив він.
В даний час уточнюються і перевіряються дані по втратах особового складу терористів.
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це було позавчора при Порошенко, подивимось що буди при зеленському... чи повстанців не треба знищувати??
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страну и народ загнал ниже плинтуса, барыга лживая
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В Раде начался 95-й квартал. Оно всё еще на трибуне !!!
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да уж, и народ, вернувшись с пышных 5 летних похорон своих надежд, устроенных им, так позорно, на весь мир причесал сывочолого )
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Порошенко будь мужиком, просто уйди. Навсегда.
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Сгинь нечистая, как же ты достало чертово отродье, хуже тебя Украина еще незнала ни одного политика, ты самое дно из дна, самый большой позор из позора! Порошенко: Я пишаюся 5 роками свого президентства. Я вивів Україну в нову еру свободи та демократії - Цензор.НЕТ 8563
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Принял страну одной из самых нищих в Европе и оставил страну одной из самых нищих в Европе, куча дутых реформ и куча скандалов,вот и все твои достижения.
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во як рогаті тут казяться, і не одного на гілці про обстріли воїнів, шо бидо пуче??
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Кращого президента ніж Порох у на с щне не було. Пройде 10 років - історія все розставить по місцям.
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Не 10, Порох выйдет на свободу лет через 20.
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Какие же вы мерзкие, пресмыкающиеся, которые на последок хотят слащавым речами порадовать мародёра, большинство украинцев знают, что Пете и его команде не дякувати надо, а выдвигать обвинения и судить. Это не Стокгольмский синдром, это - рабская примитивная сущность.
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Какая демократия ,барыга? Какие реформы? Страна- в полном упадке, самая нищая в Европе..Жалко, что не помер, мерзотник, как Шустеру обещал... Порошенко: Я пишаюся 5 роками свого президентства. Я вивів Україну в нову еру свободи та демократії - Цензор.НЕТ 3099
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Соєва иліта в трансі)) Сьогодні для них "трідцатьвтароємая"))
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подивимось, що буде з єлітою шанувальників маци...
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Та якщо б ще переобрався на один термін,то в нас було б три в одному,рашка,бульбашка і туркмен-башка, більшу половину шляху до цього педро пройшов не дуже і напрягаючись.Одів вишиванку,кричав частенько "Слава Україні", шлях до ЕС і НАТО,а сам будував путінізм,знищуючи патріотів,підгрібаючи медіапростір під себе,викидаючи з країни неугодних.Такий собі ранній путін,добре ,що народ обламав роги,а то занурилися б у рашку з головою
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У Поци напрочь отсутствует мания величия - про то, что солнце ещё светит над Украиной, только благодоря ему, скромно умолчал.
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713 просмотров ВСЕГО! свинохряк! ты уже не интересен никому...кроме своих порохоботов!
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Кроме Барыги Свинарчука Югика и Ко воров
больше никто не гордится
К лозунгу ХутинПНХ можно добавить Барыга ПНХ
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как по мне, так теперь хорошо было бы Порошенко - спикер, Парубий - премьер
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я именно про это и говорю, НО!, такое возможно лишь при условии сохранения реальной власти Порошенко еще несколько лет. Только тогда, и то возможно, Поршенко мог бы действительно сесть. а так...
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Просто введите в гугле "Украина убитые активисты" Ни одно убийство не раскрыто.А ведь это те,кто старались нашу Нэньку вытолкать из болота.А до этого яныка свергали...Тоже никто не сидит...А он гордится.
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5 лет деребана и имитации реформ, гордись тварина!
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Ага втоптал в грязь Украину. Гордится тем, что украл миллиарды народных денег. Годится тем, что разрушил экономику. Гордится тем, что пенсионеры замерзают зимой, так как газ за расчетный месяц стоит как бриллиантовое колье. Гордится самой коррупционой властью в мире. Ох и достижения.
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Не ты вывел, а тебя за "волосы" выволокли.
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в связи с инаугурацией не только профилактику на вышке отменили, но и в дурке разрешили пациентам на ЦН покомментировать
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Какое мурло. О чем это он? Неужели верит в то что говорит?
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до свиданья, шаш ласковый петя,возвращайся в свой сказочный хлев
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Остаточне прощавай барига мальдівський.
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Подсудимый не расскаивается в совершенных преступлениях. Просьба к суду учесть этот факт при вынесении приговора.
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петя пошел на три буквы и это не слово мир))))))
гнида барыжная, готовься на зону, надеюсь на долго )))
чувак таки реально потерял берега))))
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От тільки охлосу свобода і демократія не потрібні. Їм треба дешеву комуналку.
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А тупым порохоботам не нужна счастливая жизнь для людей, как во многих странах мира, а им нужно всегда иметь перед лицом петину ж, чтобы круглосуточно удовлетворяться ее лизанием и смоктанием. Причем стоя на коленках.
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Велике Спасибі Вам Петре Олексійовичу за Ваше служіння Україні!!!!!
Здоров'я і Багато років!!!!
Борімося - поборемо!!!!
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Большого вреда Украине не принес никто, как Ющенко и Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Я горжусь 5 годами своего президентства. Я вывел Украину в новую эру свободы и демократии
 
 
 
 
 
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