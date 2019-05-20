 Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в должность президента: "Процесс передачи власти прошел честно и мирно"

Об этом он написал на своей странице Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства. Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса. И процесс передачи власти так же прошел честно, прозрачно и мирно. Успехов в служении на благо Украины, господин Президент!" - написал Гройсман.

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