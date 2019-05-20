 Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в должность президента: "Процесс передачи власти прошел честно и мирно"

Об этом он написал на своей странице Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства. Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса. И процесс передачи власти так же прошел честно, прозрачно и мирно. Успехов в служении на благо Украины, господин Президент!" - написал Гройсман.
Реально зеленый еще, попал под пропаганду рыгобесов. Зачем снова трогать язык? Чтобы кацапы в очередной раз подняли срач, приняли здесь российский закон и снова началось против него недовольство? Почему просто не проигнорировать выпады?
Совсем как огуречик
Зелененький он есть.
Представьте себе, представьте себе
Совсем как огуречик.
Представьте себе, представьте себе
Зелененький он есть.
Он курит одну лишь травку
Он курит одну лишь травку
Не трогает козявку
И с мухами дружит.
Представьте себе, представьте себе
Не трогал и козявку
Представьте себе, представьте себе
И с мухами дружил.
Но вот пришла лягушка
Но вот пришла лягушка -
Прожорливое брюшко -
И съела кузнеца.
Представьте себе, представьте себе
Прожорливое брюшко.
Представьте себе, представьте себе
И съела кузнеца.
Не думал, не гадал он
Не думал, не гадал он
Никак не ожидал он
Такого вот конца.
Представьте себе, представьте себе
Никак не ожидал он
Представьте себе, представьте себе
Такого вот конца.