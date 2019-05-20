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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в должность президента: "Процесс передачи власти прошел честно и мирно"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил шестого президента Украины Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства.

Об этом он написал на своей странице Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства. Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса. И процесс передачи власти так же прошел честно, прозрачно и мирно. Успехов в служении на благо Украины, господин Президент!" - написал Гройсман.

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Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в должность президента: Процесс передачи власти прошел честно и мирно 01
Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в должность президента: Процесс передачи власти прошел честно и мирно 02

Источник: https://censor.net.ua/n3127728
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский сказал - УРЯД и ЕСТЬ НАША ПРОБЛЕМА - Умница Зе !!!! Гройсман поздравил Зеленского со вступлением в должность президента: "Процесс передачи власти прошел честно и мирно" - Цензор.НЕТ 7397
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Зе обосрал Гройсмана и распустил раду ! 👏 👏 👏
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Зеленский сказал - УРЯД и ЕСТЬ НАША ПРОБЛЕМА - Умница Зе !!!!
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Наша власть всегда была нашей проблемой. Это не ново и не генеально. 😕
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зелупа, когда вернешь деньги из офшоров в Украинскую экономику???
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Передача влади завершиться після дострокових парламентських виборів.
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Зеленский уже херню несет. Все знают что российскоговорящие за украинский язык, кроме **********. Но он уже отметился.
Реально зеленый еще, попал под пропаганду рыгобесов. Зачем снова трогать язык? Чтобы кацапы в очередной раз подняли срач, приняли здесь российский закон и снова началось против него недовольство? Почему просто не проигнорировать выпады?
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Зе обосрал Гройсмана и распустил раду ! 👏 👏 👏
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На Банковой сидит кузнечик
Совсем как огуречик
Зелененький он есть.
Представьте себе, представьте себе
Совсем как огуречик.
Представьте себе, представьте себе
Зелененький он есть.
Он курит одну лишь травку
Он курит одну лишь травку
Не трогает козявку
И с мухами дружит.
Представьте себе, представьте себе
Не трогал и козявку
Представьте себе, представьте себе
И с мухами дружил.
Но вот пришла лягушка
Но вот пришла лягушка -
Прожорливое брюшко -
И съела кузнеца.
Представьте себе, представьте себе
Прожорливое брюшко.
Представьте себе, представьте себе
И съела кузнеца.
Не думал, не гадал он
Не думал, не гадал он
Никак не ожидал он
Такого вот конца.
Представьте себе, представьте себе
Никак не ожидал он
Представьте себе, представьте себе
Такого вот конца.
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Мо та жаба кінець ахмєтову з мертветчуком краще влаштує?
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Цим ще раніше треба кінець влаштувати.
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грося успел лизнуть зеле, но ему явно ничего не обломится
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман поздравил Зеленского со вступлением в должность президента: "Процесс передачи власти прошел честно и мирно"
 
 
 
 
 
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