 Зеленский принес присягу украинскому народу и вступил в должность Президента Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала пригласила на трибуну новоизбранного президента, вручила ему текст присяги украинскому народу, определенный Конституцией Украины.
Зеленский, положив руку на Пересопницкое Евангелие и Конституцию, провозгласил присягу украинскому народу, подписал ее текст и передал главе Конституционного суда Украины.
На украинском языке текст присяги звучал так: "Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".
После принесения присяги глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала объявила о том, что новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил в должность.
Глава ЦИК вручила новоизбранному президенту удостоверение президента Украины, а глава КС Украины вручила ему официальные символы власти президента Украины: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи.
Шануйся, Україно...
Звикайте, це - лише початок.
Хто ти, а хто він.. Примазався називається.
Побачимо, чи буде виконано.
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
Хорошие у него спичрайтеры, добавить нечего.
да,видимо ошибался
Удачи тебе, Владимир
Говорят они красиво.
Но делать будут - наоборот
5 лет сказок Потрошенко всем надоели..
Гои уже поставлены в стойло, можно не стесняться...
Гребанный малоросс...
Teddy Bear @BearTeddyOrange 6 мин.6 минут назад
Бинго, бинго, ******** бинго!!!!!
Собрали ***** не напрягаясь - фигляр заговорил на русском во время инаугурации.
Но мы все знали что он малорос и так.
Но обидно всё равно.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1 6 мин.6 минут назад
Случилась перепалка между Зеленским и Ляшко, который сделал замечание Зеленскому, когда он зачем-то на русском обратился к жителям оккупированных территорий.
Ляшко выкрикнул из зала, что они и по-украински понимают.
И все это вовремя первой речи президента.
Речь мне не нравится
Это комедийное реалити - шоу
Важко буде Зе бо петя пішов а його КОдла залишалась та буде робити усіляки перепони, скоро люди побачать від петіної КОдли що таке насправді "хитати човен". Сподіваюсь Зе не виявиться пшиком як ющенко.... башато хто сподівається. Хочь я за нього й не голосував але обрали іньші то лишається лише сподіватися.
Для цього тобі просто не треба було йти в президенти, вова.
Теперь вы официально можете носить гордое имя Гоя!!!
Еще раз - ПРОЗДРАВЛЯЮ!!!