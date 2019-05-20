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 Зеленский принес присягу украинскому народу и вступил в должность Президента Украины

Шестой президент Украины Владимир Зеленский присягнул украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала пригласила на трибуну новоизбранного президента, вручила ему текст присяги украинскому народу, определенный Конституцией Украины.

Зеленский, положив руку на Пересопницкое Евангелие и Конституцию, провозгласил присягу украинскому народу, подписал ее текст и передал главе Конституционного суда Украины.

На украинском языке текст присяги звучал так: "Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

После принесения присяги глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала объявила о том, что новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил в должность.

Глава ЦИК вручила новоизбранному президенту удостоверение президента Украины, а глава КС Украины вручила ему официальные символы власти президента Украины: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/n3127725
 
   
 Топ комментарии
 
Удачи ему !!!
Пусть не забывает, что путь Украины - НАТО и ЕС.
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Жиденя при выступлении уже ботает частично на паРашинском.
Шануйся, Україно...
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А прикольно дзявулять ублюдки.......................
Звикайте, це - лише початок.
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Пусть все у Украины будет хорошо с новым преЗЕдентом! ....если сможет или разрешат ему...Аминь!... Зеленський склав присягу українському народові і вступив на посаду Президента України - Цензор.НЕТ 1928
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Оно читает по бумажке.... И то с ошибками... 😕
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что общего у зели и брежнева- и тот и тот читают по бумажке
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Ще і Рейгана згадав...
Хто ти, а хто він.. Примазався називається.
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Тепер будем цнотливо маструбацієй займаЦЦя...
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ПОЗОР!!!! ГРЕБАННЫЙ СТЫД!!! Запасайтесь вазелином!!! 73% украинской быдломассы это прежде всего для вас!!!
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в добру путь! зроби Україну успішною країною та якнайшвидше демонтуй тих, хто гальмував її розвиток.
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Щоб не було портретів президента в кабінетах - це правильно.
Побачимо, чи буде виконано.
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будем посмотреть каких жертв, сколько времени и сил потратит бывший и его слуги, шоб убрать нынешнего слугу. тут местный бундесканцлер курц, побывавший уже по молодости министром иностранных дел, на 9 лет моложе кабаретиста. он пока только учится на президента, но скоро тоже станет им. и за ним тоже ведь кто то с его децтва стоит, "любит его, лелеет, кормит мёдом и беладонной,.." (С). посмотрим какой из коломойского получится Ганнибал Лектер и сможет ли его Кларисса Старлинг добиться молчания ягнят )))))
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Сейчас, по словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. Источник: https://censor.net.ua/n3127645
вот и всё,что нужно знать о патроне ZE-команды
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Блестящая речь Зеленского.
Хорошие у него спичрайтеры, добавить нечего.
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надеялся,что позорище было в 2010 году ,когда зек стоял на трибуне
да,видимо ошибался
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Это была лучшая речь по содержанию и эмоционально, живая речь и востребованная, которую я слышала.
Удачи тебе, Владимир
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Мадам, купите мозги. В страну пришел Каганат.
Говорят они красиво.
Но делать будут - наоборот
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Каганат как раз таки уходит)
5 лет сказок Потрошенко всем надоели..
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То был замаскированный каганат, его сменил открытый.
Гои уже поставлены в стойло, можно не стесняться...
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защитим изык..! Зеленський склав присягу українському народові і вступив на посаду Президента України - Цензор.НЕТ 6378
Гребанный малоросс...

Зеленський склав присягу українському народові і вступив на посаду Президента України - Цензор.НЕТ 6221 Teddy Bear‏ @BearTeddyOrange 6 мин.6 минут назад
Бинго, бинго, ******** бинго!!!!!
Собрали ***** не напрягаясь - фигляр заговорил на русском во время инаугурации.
Но мы все знали что он малорос и так.
Но обидно всё равно.

Зеленський склав присягу українському народові і вступив на посаду Президента України - Цензор.НЕТ 5933 КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 6 мин.6 минут назад
Случилась перепалка между Зеленским и Ляшко, который сделал замечание Зеленскому, когда он зачем-то на русском обратился к жителям оккупированных территорий.
Ляшко выкрикнул из зала, что они и по-украински понимают.
И все это вовремя первой речи президента.
Речь мне не нравится
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Лео, що краще, російською проводити проукраїнську політику, чи українською промосковську? Давай справ почекаємо.
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Сьогодні увечері станеться масове самогубство порохоботів.
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Жаль, низзя больше лайков, я б тебе сотню влепил бы сходу!
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молитесь своему золотому тельцу суки продажные... вас теперь ничего не спасет...
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Теперь точно Петю посадят... Хотите анекдот? Ну да вы его знаете, я переиначу. Схватил Зе олигарха и орет, к примеру Авакяну из фейсбука- я поймал, поймал! -Ну так тащи его в суд! -А, он меня держит крепко... И еще гад, ржет и подсрачники выписывает. Помогай, Авачело... Смешно? А тот ему в ответ- хорошо, только ты мне сначала...ну и шо нибудь, какие то условия. Или как будет? Кто за него будет ловить? Ловцы только на Цензоре языками, других то нет. 75% желают лично не ловить а косить. В натуре сталина на вас не хватает. Хотя все, ВСЕ тираны действовали по типовой схеме. На трон на плечах народа, затем усиление и переформат силового аппарата под себя, а затем... Ага- переформат нарида, тупорылого стада, распихать его по стойлам и взнуздать, да хорошенько отмудохать для профилактики. Нажрались демократии, иного захотелось. Какой вариант краще?
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По тебе и не скажешь, что ты тупорылый из стада 54-25%, рассуждаешь как Эспиноза с Дэкартом
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Ну что сказать............ Только напомнить обещание подать в отставку, если нарушит закон. Он это уже сделал.
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Ахренеть.
Это комедийное реалити - шоу
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Выступление Вазелина в ВР сильное, мен понравилось, но фраза "Я распускаю этот Парламент" не понятна. У него нет (после выхода Народного Фронта из Коалиции), законных полномочий на это.
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Зараз як що Зеленський не зробить за тиждень те що петя, маючи обсолютну владу, не зробив за 5ть років петяботи/фани почнуть лити багнюку.... у кого робота така а хто від природи такий народився.
Важко буде Зе бо петя пішов а його КОдла залишалась та буде робити усіляки перепони, скоро люди побачать від петіної КОдли що таке насправді "хитати човен". Сподіваюсь Зе не виявиться пшиком як ющенко.... башато хто сподівається. Хочь я за нього й не голосував але обрали іньші то лишається лише сподіватися.
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Леша, а тебе все неймется... Сам же писал- НЕ ЗНАЕШЬ, что Зе может сделать. Та "кодла" которая есть- ты ведь нагло врешь, называя её "Петина"... Это просто кодла. И если Петя ничего не смог- у Зе ещё меньше шансов. Так вот подменяя термины, ты приносишь Зе пользу? Тогда ты дурак, да и все...
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Та ні нагло брешуть ті хто каже що КОдла не петіна... більшість у ВР у кого була? Ген.прокурор чий кум? Голову СБУ швиденько так хто зняв та нового призначив? Прем'єр чий парнішка без освіти? І це тільки те що зверху, що усі мають змогу бачити. Так що дурень тут не я... хоча ваші так намагаються з людей дурнів зробити та що сумно часто й вдається це вам.
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Да, Леш... Броня крепка, че там. Тебе ведь бесполезно что то пытаться пояснить, бесполезно даже предлагать ПОДУМАТЬ... Ну тогда, попробуй хотя бы угадать, Если механизм не работает вообще, что дешевле- позаменять попеременно все его детали, вдруг заработает, или приобрести новый?
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У нормальних країнах замінюють на новий, тому й живуть краще. Німець не буде ремонтувати стару машину 5 раз на рік а купить нову.
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Ой, слава яйцам!!! Хоть что то. Вывод, правда, снова как не пришей рукав. Не каждые 5 лет менять детали. През- это ДЕТАЛЬ. Именно- это и есть замена деталей. Нужно менять весь механизм- механизм взаимодействия влады и народа.
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Їдуть політики у ЄС у відставку назавжди ще за меньші промахи ніж у петі та КОдли
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Сьогодні,волею 72 відсотків,на Конституцію накладено купу лайна! Як і на Євангеліє!
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Та там за тим лайном що педрошєнка та КОдла наклали вже той конституії й близко не видно.
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Ну хоча б двері перед носом Зе не зачинился, як при янику (погнали достроково), і солдати не знепритоміли, як при Петрові (військові втрати на Донбасі)...
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До речі, щодо закону про імпічмент вова - ні слова.
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Коли Бог хоче покарати ,то лишає розуму.Це ж треба було так нагрішити,щоб розум відібрало до такого стану,щоб вибрати ОЦЕ позорне чучело.Тфу .За державу соромно.Ржуть з нас у всьому світі(за винятком раїськи,там святкують і радіють)
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Владимир Александрович Гарант на радость хйла и зебилов пересрался со всеми, одномоментно ослабив Украину(
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Интересно, через сколько времени появится туалетная бумага с "пальтретом" "инаугурируемого"?...
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"Я зроблю все, щоб українці не плакали".
Для цього тобі просто не треба було йти в президенти, вова.
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Вітаю!!! Все вірно! Верховну Раду на кисень!!!! Це, як таргани за шафою - треба лупити, поки не розбіглись!!!
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Поздравляю 73% зебилов с окончательной победой Кагала.
Теперь вы официально можете носить гордое имя Гоя!!!
Еще раз - ПРОЗДРАВЛЯЮ!!!
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показательно, что приветствовать Владимира Александровича Новорождённого пришло меньше людей, чем попрощаться на Банковой с Порохом, ещё пребывающим в статусе Президента..
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нет, нет, но так и пробивает скупая мужская слеза по петрухе, знатнее клоуна украина не знавала со времен кукурузника
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Наконец то ни двери не закрывались, ни солдаты не падали)))) может будет наконец разорван порочный круг дерьмовласти в Украине ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский принес присягу украинскому народу и вступил в должность Президента Украины
 
 
 
 
 
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