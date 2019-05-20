 Надеюсь, мой брат займет главную должность, - соучредитель "95 квартала" Борис Шефир

Об этом он сообщил журналистке "Громадского" перед инаугурацией новоизбранного президента, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, идет ли речь о должности главы Администрации президента он ответил "Возможно. Мне сказали".

Сам Борис Шефир отметил, что остается с кварталом.

"Политика - это не мое, это во-первых. А во-вторых, кто-то должен остаться. Буду держаться, пока не вернется Владимир Александрович ... Настроение настороженное, мы теряем своего товарища на следующие пять лет", - сказал он.

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