EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  5332  62
Все про:Зеленский (1295) инаугурация (343) Шефир (3)

 Надеюсь, мой брат займет главную должность, - соучредитель "95 квартала" Борис Шефир

Соучредитель и сценарист студии "95 квартал" Борис Шефир надеется, что его брат Сергей Шефиф, который решил уйти из "95 квартала" в политику, займет главный пост при президенте Владимире Зеленском.

Об этом он сообщил журналистке "Громадского" перед инаугурацией новоизбранного президента, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, идет ли речь о должности главы Администрации президента он ответил "Возможно. Мне сказали".

Сам Борис Шефир отметил, что остается с кварталом.

"Политика - это не мое, это во-первых. А во-вторых, кто-то должен остаться. Буду держаться, пока не вернется Владимир Александрович ... Настроение настороженное, мы теряем своего товарища на следующие пять лет", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/n3127720
 
 
 Топ комментарии
 
вся труппа собирается во власти......
 показать весь комментарий
 
Главная интрига - лысый кем будет ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вся труппа собирается во власти......
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Катом,буде Свинарчуків вішати на каштанах.
 показать весь комментарий
 
 
Вы что,кино не смотрели?Министром иностранных дел,конечно.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по прикиду, вполне может быть мюллером, главой департамента сыска... Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 7563
 показать весь комментарий
 
Лисий буде лисим, бо нового волосся не буде.
 показать весь комментарий
 
Та он пройдет самый честный отбор и окажется лучшим незаменимым специалистом 😂👍
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дай Бог,чтобы у Зеленского получилось и через пять лет народ Украины просил его остаться,ну а пэтина банда безусловно должна сидеть на нарах !!!
 показать весь комментарий
 
Получилось что? Закончить "эпоху Бениной бедности"?)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну для начала мальдивскую крысу на нары а дальше будем посмотреть ..
 показать весь комментарий
 
 
"Губозакаточную машинку", через Интернет, уже заказал? Торопись... Скоро цены, в связи с возросшим спросом, "подскочат"...
 показать весь комментарий
 
 
а кто ж будет вести терки с роскино и кипрскими офшорами?
 показать весь комментарий
 
 
Вы ребятки сильно не резвитесь,народ ждет изменений в стране,и конечно посадки мародеров..)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та пусть порохоботы повизжат на прощанье,это их последние гастроли ... Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 5043
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну ничего ,пей Зеленку,может и поможет.. Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 1095
 показать весь комментарий
 
Зеленки ты напился,если за это г.. голосовал.
 показать весь комментарий
 
 
Та не расстраивайся ты так,отсидишь своё и лет через пяток,вернёшься другим человеком. Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 646
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Петро все))Виноси у перед ногами!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Чего вас,кацапов,так колбасит сегодня?
 показать весь комментарий
 
 
производители бояры на расеи сегодня выполнят план годовых продаж
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский на инагурации не поёт гимн Украины... 😟
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так застрелись))
 показать весь комментарий
 
 
Наркоманы уже празднуют ? 😂 Не рановато ли ? 😵
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ти сліпа потвора))
 показать весь комментарий
 
 
Троль, не коси под Украинца ! Вас тварей кацапских видно сразу ! 😎
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пиши на Українській Мові,амеба))
 показать весь комментарий
 
Ваш еврейский пахан, украинского не знает вообще. Потому что он ***** ! 😂
 показать весь комментарий
 
 
Пишуть українською мовою, а на мові пишуть кацапи.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ти мені ще про фарсі розкажи))
 показать весь комментарий
 
Цього не можу, бо не володію цією не рідною мені мовою.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть он, лучше, от "Бени" окажется... Пользы будет больше...
 показать весь комментарий
 
 
гімн потрібно співати українською мовою
а,він,очевидно української мови не знає
 показать весь комментарий
 
Скинули украинца и вопли про Вальцманов стихли.
- Совпадение?
- Не думаю.
 показать весь комментарий
 
 
Не,ни разу не "кумовство". Это всё происки папередников. А это крепкий профессионал в политике.😄
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні день втрати національної гідності.
 показать весь комментарий
 
 
Всіх українців не зважаючи на походження.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Щось ваша поведінка свідчить про те,що ви чужі в Україні,і бажаєте Україні тільки лиха.
 показать весь комментарий
 
Про це свідчить поведінка герцлійських гастролерів
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Україна стає на Європейський Курс,нарешті шлях до Європи вільний від Свинарчуків Поросєнко!!!!
 показать весь комментарий
 
СВИНАРЧУКИ ЗЕЛЕНСЬКОГО !!!!! БІЗНЕС-ПАРТНЕРИ лізуть у владу! Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 9568
 показать весь комментарий
 
 
Слушаю кенгурационную речь. Ёпть, что оно несет?! Оно же по бумажке читает, там что, так написано?!
Радуйтесь, быдло. Теперь "каждый из вас - президент". Посмотрим, как бенины кухарки будут управлять государством.
 показать весь комментарий
 
 
та,не переживайте,так же как ленинские в семнадцатом)
но ,не было бы так грустно,как смешно,когда эти кухарки террор устроили
 показать весь комментарий
 
Настроение настороженное, мы теряем своего товарища на следующие пять лет", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3127720 я пац сталом!!эт уже не квартал!!а явная клиника!!,,они теряют потерянного!!" они хоть немного думают??понимаю для фейсбука всё сойдёт(как и моя писанина здесь без знаков препинания и без заглавных букв)но такое озвучивать на официозе!!нонсенс!! Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 5453 Сподіваюся, мій брат обійме головну посаду, - співзасновник "95 кварталу" Борис Шефір - Цензор.НЕТ 5663
 показать весь комментарий
 
 
А Володька знает что "брат" его подвинуть собирается? ))))))
 показать весь комментарий
 
А як же бути з конфліктом інтересів? Ау, Зе-команда! Хіба антикорупційні заходи не поширюються на президента?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, мой брат займет главную должность, - соучредитель "95 квартала" Борис Шефир
 
 
 
 
 
 вверх