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 Политика Украины
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 Глава СБУ Грицак и его заместители подали рапорты об отставке

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и все его заместители подали рапорты об отставке.

Как сообщает, Цензор.НЕТ об этом сказано в заявлении Грицака, обнародованном на сайте СБУ.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ", - сказано в заявлении.

"Также сообщаю, что в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые тяжелые дни российской вооруженной агрессии", - добавил Грицак.

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Председатель СБУ отметил, что такое решение с коллегами приняли искренне, "вполне осознавая право нового Президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы".

"Коллективу Службы безопасности Украины есть чем гордиться. Вместе с собратьями из числа бойцов добровольческих батальонов, вооруженных сил, Нацгвардии и МВД, всеми патриотами Украины, мы остановили российское военное нашествие на Донбассе. Безжалостно ликвидировали многочисленные попытки российского агрессора искусственно раздуть пламя сепаратизма по всей территории нашей страны. Разрушили планы Кремля инспирировать скрытую федерализацию Украины, посеять раздор в государстве на межэтнической и межрелигиозной почве. Остановили вакханалию русских террористических действий, благодаря чему сегодня наши соотечественники, которые живут на подконтрольной территории Украины, могут мирно работать и строить свое будущее", - заявил Грицак.

Он отметил, что в противостоянии с врагом СБУ потеряла 27 сотрудников.

"Вместе с тем, даже боль невосполнимых утрат делал нас сильнее", - добавил он.

Грицак подчеркнул, что по уровню профессионализма Служба безопасности Украины уже соответствует лучшим спецслужбам мира.

"Были и ошибки. Не все, что думалось, удалось. В силу разных причин, но точно не из-за недостатка свободы. Мы всегда учитывали критику в адрес Службы со стороны настоящих патриотов Украины. В то же время, защищали и будем защищать честь СБУ от гипертрофированных инсинуаций тех, кто пытается заработать на критике собственные политические дивиденды", - рассказал глава спецслужбы.

"Буду откровенным перед украинцами: свой рапорт написал с тяжелым сердцем. Так же как все остальные, переживаю за будущее Службы и государства, вижу как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине. Пока же Президент Украины и Верховная Рада Украины в определенном Конституцией Украины порядке не решат вопрос, кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа. Честь имею!", - добавил Василий Грицак.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127713
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вот, Зеленский.
Посмотрим: как ты решишься оставить страну без действующих органов государственной безопасности.
Проверка на вшивость под номером один. Впереди их ещё много.
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Сборище коррупционеров сваливает. А ну ка поглядим,кто придет а их место? Чувствую насмеёмся.
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А пЛокуЛол почему еще медлит?
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Сборище коррупционеров сваливает. А ну ка поглядим,кто придет а их место? Чувствую насмеёмся.
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В три часа ночи Александра Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, миллионер разорвал бандероль и прочел: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду».(с)
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Цікаво.....хто першим у вікно стрибне?...грицак чи луценко?
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Та ты шо? За границей? Следить?
А не ты ли усирался за Петушка?
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Видать, получили красную карточку с Запада
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Это правильно. Что бы там кто не говорил о СБУ и Грицаке лично - результаты налицо. В смысле ни франция, ни шри-ланка в Украине не произошла. Ответственный поступок! Луценко пока сосет вымя...
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Руки дрожат, не может заяву подписать
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Ну вот, Зеленский.
Посмотрим: как ты решишься оставить страну без действующих органов государственной безопасности.
Проверка на вшивость под номером один. Впереди их ещё много.
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такая безопаснсоть очень опасна для украинцев.
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Тебя ждет много "радости", тварь!
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Он УЖЕ проверку на вшивость не прошел . Пообещал уйти с поста Президента если нарушит закон . Избирательный закон он таки нарушил показав на камеры свой заполненный бюллетень . А к Булаве продолжает тянутся своими рученками . Занавес .
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Эффект бумеранга неизбежен... Но, дело не в Зе. Бумеранг должен прилететь к тому кто его запустил.
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та смешко уже у ворот топчется в нетерпении, аж позеленел весь.
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не, просто на пенсию тоскливо жить. Душа простора просит.
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Полагаете он успеет сильно напортачить ?
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зачем же новым литсам партачить? Просто сделать привычно, как в 2003-м.
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Ребята, вот не нужно так рано!!! Это переходный период - самое опасное время!!!
В отставку нужно было официально подавать через недельку после смены Президента.
К сожалению, боюсь, что Зеленскому еще не сказали кто должен стать главой СБУ, а страну защищать нужно!!!
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Страну? Защищать?
В даном случае главное было отогнать шакалов от тела Украины...
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Сразу видно сторонника барыги - интеллигентность так и прет.
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Мне вот интересно: все эти увольняющиеся чиновники работали на благо народа или на благо президента?
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а вы вспомните 14-15 год. Как кацапня устраивала взрывы и стрельбу по всей Украине и сейчас. Вот вам и ответ, если способны сложить 1+1, хотя у зрителей 1+1 с этим проблемы..
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Головне,щоб їх не випустили з України.
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ну вот по факту - адекватные люди с зелей работать не хотят - это же пятно на всю жизнь - по факту так
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не хотят адекватные, значит будут работать ватные.
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да нам индейцам все равно - мы при пендосах и геноциде сплошном выжили - переживем и это)))))
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до вас, индейцев, доберутся тоже. Аляски у нас нет.
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тю - ну поедим казино новое поднимать - ну если здесь станет плохо - опять на историческую родину - американщину - так шо нам как то все равно - а вы если зебилы сами тут оставайтесь))))
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Не все,правда, выжили,но это ,как говорил усатый тиран,статистика.
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Вот это уже что- то. Нужно перекрывать аэротпорты. Грицак- ценный свидетель
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Или шоб улетали исключительно на суперджетах
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На суперджете ты полетишь-и 72% с собой забрать можешь.
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Топазразумков уже дал команду. Перекрывают.
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Уволить после передачи дел и аудита а то крысы так вольно себя чувствуют разбегаются со всех щелей нагадив в каждом углу
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щас посмотрят и пойдут рапорта в армии - не смотря на то шо петя и коалиция парламента - повысила зарплату военным уже сейчас ,ну такую, шо узели обещали дать через 5 лет - не чего ,зебилы ведь займут свободные места
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дайте юГику опохмелится кто-нибудь. он тогда тоже сможет заяву подписать.
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не, он уже сказал, что будет боротья за кормушку до последнего украинца.
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Надеюсь уже НЕТ нужды засекречивать их имущество, так сказать узнать откуда дровишки?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава СБУ Грицак и его заместители подали рапорты об отставке
 
 
 
 
 
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