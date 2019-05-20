 Глава СБУ Грицак и его заместители подали рапорты об отставке

Как сообщает, Цензор.НЕТ об этом сказано в заявлении Грицака, обнародованном на сайте СБУ.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ", - сказано в заявлении.

"Также сообщаю, что в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые тяжелые дни российской вооруженной агрессии", - добавил Грицак.

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Председатель СБУ отметил, что такое решение с коллегами приняли искренне, "вполне осознавая право нового Президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы".

"Коллективу Службы безопасности Украины есть чем гордиться. Вместе с собратьями из числа бойцов добровольческих батальонов, вооруженных сил, Нацгвардии и МВД, всеми патриотами Украины, мы остановили российское военное нашествие на Донбассе. Безжалостно ликвидировали многочисленные попытки российского агрессора искусственно раздуть пламя сепаратизма по всей территории нашей страны. Разрушили планы Кремля инспирировать скрытую федерализацию Украины, посеять раздор в государстве на межэтнической и межрелигиозной почве. Остановили вакханалию русских террористических действий, благодаря чему сегодня наши соотечественники, которые живут на подконтрольной территории Украины, могут мирно работать и строить свое будущее", - заявил Грицак.

Он отметил, что в противостоянии с врагом СБУ потеряла 27 сотрудников.

"Вместе с тем, даже боль невосполнимых утрат делал нас сильнее", - добавил он.

Грицак подчеркнул, что по уровню профессионализма Служба безопасности Украины уже соответствует лучшим спецслужбам мира.

"Были и ошибки. Не все, что думалось, удалось. В силу разных причин, но точно не из-за недостатка свободы. Мы всегда учитывали критику в адрес Службы со стороны настоящих патриотов Украины. В то же время, защищали и будем защищать честь СБУ от гипертрофированных инсинуаций тех, кто пытается заработать на критике собственные политические дивиденды", - рассказал глава спецслужбы.

"Буду откровенным перед украинцами: свой рапорт написал с тяжелым сердцем. Так же как все остальные, переживаю за будущее Службы и государства, вижу как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине. Пока же Президент Украины и Верховная Рада Украины в определенном Конституцией Украины порядке не решат вопрос, кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа. Честь имею!", - добавил Василий Грицак.

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