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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17523) увольнение (1555) Ковальчук (52)

 Порошенко уволил Ковальчука с должности первого замглавы АП

Петр Порошенко уволил Виталия Ковальчука с должности первого замглавы Администрации Президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Виталия Ковальчука с должности первого заместителя главы Администрации Президента Украины. Соответствующий указ датирован 19 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Ковальчука Виталия Анатольевича с должности первого заместителя главы Администрации Президента Украины согласно поданному заявлению", – сказано в тексте указа.

Еще одним указом Порошенко освободил Ковальчука от обязанностей представителя президента при Кабинете Министров Украины.

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Ковальчук был первым заместителем Администрации Президента с декабря 2014 года. 

Источник: https://censor.net.ua/n3127711
 
 
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Неугомонный какой президент. И почему его такого энергичного не переизбрали?
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Ніби б Зє того дєятєля залишив. Такі як він нужні на зоні.
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Вот это ход Порошенко уволил Ковальчука с должности первого замглавы АП - Цензор.НЕТ 5477 Порошенко уволил Ковальчука с должности первого замглавы АП - Цензор.НЕТ 644. Завтра Зеленый его все равно уволил бы. И может "не по собственному желанию"
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Ещё 40 минут. Может написать указ, чтоб Зеленский Крым вернул
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Так вот возмет зезя и послушается . Ага . Оно еще и пол Украины путе отдаст .
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А если не отдаст, сожрешь свой галстук?
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Уже есть специалист по пожиранию галстуков, и только, а реформатор он - никакой, только приёмные способен на дороге устраивать. :D
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ты понимаешь... в нашем случае "отдаст" может быть очень смазанным... можно представить себе такую формально независимую-пренезависимую Украину, которая... продолжать надо?
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Буратіна сказав що поверне і без цього. Пацан сказал, пацан сдєлаєт. Зуб дайот.
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30-ть минут... Этот день победы мы приближали как могли!
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зекомандА всюди призначатиме своїх буратін.
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Ну твоих буратин точно никто не назначит.
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пацанчики на низькому старті вже!
Пора рвать когті!
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Я может плохо расслышал - Зе сказал, что предоставит ключевые фигуры ко второму туру или ко второму сроку?
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Еще 25 минут! Привяжите потроха к кровати кто нибудь!
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Жди назначений Зелемойского на места "воров" и "предателей". Надеюсь список "воров" и "предателей" у тебя сохранился? Не предоставишь ли нам его на обозрение, чтобы знать - кого Зелемойский не должен назначать и кого выгнать, а то Рюкзаков вдруг опять стал Аваковым?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил Ковальчука с должности первого замглавы АП
 
 
 
 
 
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