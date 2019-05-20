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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 Инаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского. ВИДЕО

Сегодня, 20 мая, в Киеве проходит церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию торжественной церемонии.

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Владимир Зеленский был избран Президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019 года. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей.

Источник: https://censor.net.ua/n3127709
 
   
 Топ комментарии
 
любую жопу можно посадить на трон, но не каждая голова достойна короны....
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Шестеру Коломойского в прямой эфир ! Д О Ж Д А Л И С Ь !!!!!!!
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да нет шкура, это недоробло таки ваша заслуга. и отвечать за него будете только вы. и разгребать после него - тоже только вы. а мы постоим и понаблюдаем. внимательно
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ты участковый баранов своих перепас? это тебя а не меня за пьянку поперли из системы. это ты переобуваешься на бегу теряя трусы обосранные. думаешь никто не знает кто ты и чем ты дышишь?
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Чего ты такое злое ? Наверное пьяный и обосцаный Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 1324
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мне бухать некогда. это ты сегодня нажрешься как свинья. а мне работать надо. я вернул все старые схемы обнала и отката и тупо кошу бабло. с момента второго тура. вас лохов стричь надо и я тоже приложу к этому руку. я хотел жить честно в нормальной стране с нормальным президентом. а с этим клоуном я жить не хочу честно.
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Надеюсь тебя, чмошник, очень быстро возьмут за жопу и будешь гнить на нарах Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 5996
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хер ты угадал. все в рамках закона. не прикапаешься. как при яныке.
просто там где можно вильнуть меня теперь ничего не сдерживает. мне теперь насрать на все кроме собственного благополучия. во всяком случаи пока при власти это
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нет уж) это Ваша заслуга. Я первый раз голосовал за Пороха и я отвечал за это. Теперь посмотрим что будет творить зеленка.
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Новый сезон "Слуга народа" в формате реалити-шоу! С премьерой народ!
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зюзику дали булаву!!!! зюзик довольный!!!!
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Віжу на галавє фуражку Вільгєльма Завойовника, шо неясно *****?
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В чатах внв Ютубе будто взбесились - одни славабохи и дайбохи. даст-даст, открывайте евстратихию пошире.
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виявлена максимальна активність 25% не зрозуміло кого, і звідки. змішалися мінстеці, пороховата і ольгінцi. усi бажають Зе успіхів на новій посаді))
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Свою речь зелик читает по бумажке! Знак?
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Украинцы ! Всех нас с новым Президентом ! Конец эпохи мародеров и брехунов Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 6002
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замечательно! начнёшь отгребать уже с завтрашнего дня и за тарифы, и за свинарчуков, и за Гандзюк. Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 1432
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Ну така маячня . Звідки взагалі така думка . ? Дай Боже щоб тепер не настала епоха ще більших мародерів . До того ж вони вже почали повертатись в Україну .
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навіть цю роль без бумажки не зіграв, ганьба
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Шокоботва,а шо там з мовою? На каком языке он говорит?
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Он не говорит, он читает. Разницу не видите?
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промовка-промовка, Зелик заговорил по-русски. це кінец.
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Жалюгідне видовище. Український Гімн не співає, його жінка жує "Orbit без сахара", рука на Євангелії сіпається (дергается) аж жили вздулись на руці. Одне слово УКРАЇНОФОБ, "кенгурація" а не присяга. Ну то так, якось буде, було й гірше. А в кінці однозначна заява про капітуляцію.
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рука сіпается, потому что организм полом стимуляторов
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Сьогодні певно Антиколорадос буде біснуватись як біси на 9мая)) захлинається від ненависті шо Петко абасралса)
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Пече тебе Антиколорадос...,це добре,готовте дупи через рік...
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Ти його читаєш? опустився до фейкометства. Як Пісєльов і колеги.
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"якось буде, було й гірше." Гірше не було.Жоден президент не дозволяв собі публічно і я би сказала ,нагло і зі зверхністю говорити про українську мову, і так відверто капітулювати.
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Як раз таки найкраща промова за усi роки. Обьеднав усiх
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Все по делу говорит. Прямо в лицо барыгам.
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Это недоразумение с ксивой опять лжет!
Он или слеп, или туп, или прогнивший лжец (что характерно для актеров)!
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Основные тезисы его первой речи, как президента
1. он даст паспорта 20 миллионам ватных украинцев из РФ

2. .Украину присоединят к ОРДЛО ради мира на земле
3. общая муть ни о чкм
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зеботы прислушайтесь к тому что сказал зеля- "Президент не икона" Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 6622

порохоботы не слушайте- порох такого не говорил Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 6622
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про россію як агрессора ніц ні одного слова
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отлично, говорить про закон и сразу нарушать конституцию своими заявлениями.
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Лицо Югика когда Зеля поручил Раде отправить его в отставку было очень грустным.))
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Шоколадки потекли!!!
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Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали..
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Тронная речь бабушки со скамейки возле подъезда
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Почти все руководители силовых ведомств говорят с кацапским акцентом.
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И командующий Силами специальных операций
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Теж помітила. І голова суду ,ота Шаптала теж.І привітання воїнам :"Слава Украине" а не "Слава Україні".Ну що ж,на мене це подіяло мобілізуюче.З обслуговуючого персоналу тепер душу вийматиму щоб обслуговували українською.
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Тада. Один взмах саблей и место в истории обеспечено.
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рожа потроха на трибуне гостей......песТня....последняя....печальная...обтекающая))))
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Через п"ять років і Вова до нього приєднається з такою ж самою "рожей" .Якщо не дремене кудись,як Яник.
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Не знаю сможет ли что то сделать Зеленский с таким народом, который хочет жить как в Швейцарии, а воровать как в Украине, главное, что бы не был брехуном и пи-да-бо-лом, как предыдущий.
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Пета всегда верещит "снамебох", но офшоры не дурак - открыл. А, там же не нашли ничего - тогда зачем открывал то?
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Чтобы знать воровитый у нас народ или нет, надо смотреть на людей вокруг вас, а не на депутатов, которые все - бывшая номенклотура КПСС и комсомола СССР. Вокруг меня нет ни одного воровитого человека.
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Смотрел инаугурацию и все время крутился в голове вопрос :»Ржать когда?»
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шестой президент.. Шестёрка. Показательно...
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Похоже эра воров и мародеров закончилась, а тебе Петро добрый совет, уйди с дороги и не мешай народу строить демократическую новую Украину, без жуликов и коррупционеров, без тех кто хочет беззаботно "жити по новому" за счет народа!
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Да ушел уже Петро. Президент уже твой Вова, успокойся.
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Доборолась Україна до самого краю, що як скажеш свою думку - цензура видаляє.
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Опять одна зрада от порохоботов и оскорбления. Раньше этим занимались рос. троли, сейчас соевые Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 2487 Российских и не видно или они мгновенно тонут в спаме.
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на інавгурації януковоща було тільки три єнєрала -- голова сбу, зовнішньої розвідки та мо. а сьогодні ії приперли два десятки хряків. роботи непочатий край.
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Плохих президентов больше народ 5 лет не должен терпеть. Поэтому ЗЕ не должен монополизировать новый парламент. Новый парламент должен быть критичным к действиям президента и в случае чего отправить его в отставку даже через 2 года. Это может быть если парламент примет закон об облегченном импичменте конституционным большинством. А конституционное большинство может обойти президента.
Для того чтобы был такой парламент следует голосовать за партии Смешко, Вакарчука, Гриценко и не голосовать за партию Зеленского.

Парламент должен иметь возможность отправить президента в отставку не только тогда когда он предатель но и если не эффективный. Напомню, что неэффективным был Порошенко и пришлось его терпеть 5 лет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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