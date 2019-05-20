 Инаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского. ВИДЕО

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию торжественной церемонии.
Владимир Зеленский был избран Президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019 года. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей.
Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию торжественной церемонии.
Владимир Зеленский был избран Президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019 года. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей.
просто там где можно вильнуть меня теперь ничего не сдерживает. мне теперь насрать на все кроме собственного благополучия. во всяком случаи пока при власти это
Он или слеп, или туп, или прогнивший лжец (что характерно для актеров)!
1. он даст паспорта 20 миллионам ватных украинцев из РФ
2. .Украину присоединят к ОРДЛО ради мира на земле
3. общая муть ни о чкм
порохоботы не слушайте- порох такого не говорил
Для того чтобы был такой парламент следует голосовать за партии Смешко, Вакарчука, Гриценко и не голосовать за партию Зеленского.
Парламент должен иметь возможность отправить президента в отставку не только тогда когда он предатель но и если не эффективный. Напомню, что неэффективным был Порошенко и пришлось его терпеть 5 лет.