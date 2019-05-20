 Инаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию торжественной церемонии.
Владимир Зеленский был избран Президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019 года. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей.
Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию торжественной церемонии.
Владимир Зеленский был избран Президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019 года. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей.
ща вазелин еще и на инаугурацию опаздает)
кстати, Кличко приехал на велосипеде)) А вован и здесь развел лохов)
Це був самий нікчемний і корумпований "президент" України. Тепер головне - не дати йому втекти за кордон.
«грузите апельсины бочках братья карамазовы ».
« лед тронулся тчк командовать парадом буду я».(с)
Спи бедняга,
Любимый всеми
Ф.БерлагаПэ Барыга"(с)
9 год ·
Ге! Тутка декотрі принципові кажуть, шо не гарно кпити про курдупля, якому під трибуну підсунули підставку, аби йому з-за трибуни визирала не лише голова, але й трохи торса.
Я не проти, щоб і дупа визирала.
Але ту ся згадало, як Цахес радісно кпив з фізичних вад політиків.
І я си думаю: як ти такий муровий, жи кпиш зо всіх, то терпи. Тепер ти наш об'єкт, а ми Квартал 25%.
Нє?
Когда мы уже будем делить наши деньги, спрашивает пан Паниковский у Шуры Балаганова https://www.youtube.com/watch?v=mPknV2foGb8
- В Украину вернулся олигарх Коломойский, который будет перебирать на себя управление над страной.
- Суд окончательно отклонил апелляцию СБУ и Госкино о запрете трансляции сериала "Сваты" и запрета на въезд российского актера, который откровенно нарушив украинское законодательство, Ф.Добронравова.
- Окружной админсуд Киева отстранил руководство Высшей квалификационной комиссии судей, которая должна была разобрать деятельность именно этих судей. Это уже полный венец судебного произвола, свидетельствовало о скором возвращении в Украину членов конгломерата Януковича
- экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов вчера вернулся в Украину.
- Запущена процедура отмены санкций против РФ в ПАСЕ, проведены первые решения в Комитете Министров Совета Европы, которые это делают возможным.
И все это компоненты того самого российского реванша сразу после президентских выборов в Украине, на которых победил Зеленский.
Сегодня трагический день современной политической истории нашей страны, так как этот самый реванш станет абсолютно легализован и наделён властью.
"элита" стоит с перевернутыми флагами Украины!
Вот он - патриоты!
Вот она - "элита"!
Сволочи!!!
Мне позвонили из Великобритании и выразили соболезнование по поводу избрания Президентом Украины «мистера Хала поротька». Англичане в недоумении: как в христианской стране могло такое произойти, чтобы Главой государства избрали ************?
Как сказала тётя Циля из Одессы, «слуха народа» - «Инструмент разрушения единства Украины»
Атмосфера очень позитивная.