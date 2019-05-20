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Все про:Зеленский (1295) инаугурация (343)

 Инаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 20 мая, в Киеве проходит церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию торжественной церемонии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку. ФОТОрепортаж

Владимир Зеленский был избран Президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019 года. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей.

Источник: https://censor.net.ua/n3127709
 
 
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любую жопу можно посадить на трон, но не каждая голова достойна короны....
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а если и сверху и снизу жопа, можно сверху шарахнуть табуреткой?
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LIVE Свобода сейчас сказала: "Вова Зелёнский признался, "що за напруженного КОНЦЕРТНОГО графіку у Вови немає часу займатися ні підюором команди, ні розробкою програми"

ща вазелин еще и на инаугурацию опаздает)
кстати, Кличко приехал на велосипеде)) А вован и здесь развел лохов)
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коли це жопи обирали голову? Жопи обирають найбільшу жопу.
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свынячу...
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то-то вован скачет в проходе как клоун)
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символично: 6-й президент Украины - шестерка Бени
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ждем падения не только крышки, но и самого рояля) Инаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского - Цензор.НЕТ 865
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Давай барига - досвідос! Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 444

Це був самий нікчемний і корумпований "президент" України. Тепер головне - не дати йому втекти за кордон.
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«Заседание продолжается зпт миллион поцелуев».
«грузите апельсины бочках братья карамазовы ».
« лед тронулся тчк командовать парадом буду я».(с)
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"Покойся с миром.
Спи бедняга,
Любимый всеми
Ф.Берлага Пэ Барыга"(с) Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 4075
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Шестеру Коломойского в прямой эфир ! Д О Ж Д А Л И С Ь !!!!!!!
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"Квартал 25%" вже біля телевізора. Готуємось кнаглядати за "музикантом" Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 6450
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Дивись... Пізніше мені розповіси... Бо я боюсь, що менеабо вирве, або підскочить тиск від того, що я побачу, як "одноклітинне" візьме в руки булаву...
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Как мы еще узнаем, что это настоящий зеленский, а не двойник? Конечно по роялю!
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В добрый путь, Владимир! Не подведи нас!
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Юрій Винничук
9 год ·

Ге! Тутка декотрі принципові кажуть, шо не гарно кпити про курдупля, якому під трибуну підсунули підставку, аби йому з-за трибуни визирала не лише голова, але й трохи торса.
Я не проти, щоб і дупа визирала.
Але ту ся згадало, як Цахес радісно кпив з фізичних вад політиків.
І я си думаю: як ти такий муровий, жи кпиш зо всіх, то терпи. Тепер ти наш об'єкт, а ми Квартал 25%.
Нє? Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 9618
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как Вы думаете, какой процент зелеманов способен понять этот текст? больше 2?
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Так брызгать слюной как соевые нужно учится ,учится ,и еще раз,учится .
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а если еще мягкий знак после "т" вставлять - то вообще можно сойти за умного.. Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 9950
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Какая мерзкая личность.За что нам такое наказание.
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Поэтому его и не выбрали на второй срок ))
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"Поспешишь -- людей насмешишь". Се ля ви...
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тот который с ЗЕлеными волосами или тот который с бородой? Дайте подумать....ХМ.
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Конец эпохи свынячих мародеров и заочников из ПТУ
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Про "заочников из ПТУ" -- как раз начало Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 487
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теперь править будет крыворожская гопота Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 133
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Гройсман с парубием пока никуда уходить не собираются ))
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Начала эпохи клоунов и неучей,которые вместо того что бы учиться..выступали в КВН...и автоматом получали оценки в зачетки....Эти накерують!! С голодухи будут жрать как не в себя..ведь он только на 5 лет и надо успеть
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Давай зеля, пора очистить раду от дармоедов.
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...и наполнить портновыми, царевыми, и прочей "што******"
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З Богом !Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 1262
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почему дом в крыму не продала? бизнес почему не продал?
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20 травня - день ганьби. Якщо в Украину з новою владою прийде «Руський мир», а в Раді будуть сидіти Донбаські терористи, то треба буде, як пан Бендер, тiкать у Румунiю
Когда мы уже будем делить наши деньги, спрашивает пан Паниковский у Шуры Балаганова https://www.youtube.com/watch?v=mPknV2foGb8
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Хроники реванша:
- В Украину вернулся олигарх Коломойский, который будет перебирать на себя управление над страной.

- Суд окончательно отклонил апелляцию СБУ и Госкино о запрете трансляции сериала "Сваты" и запрета на въезд российского актера, который откровенно нарушив украинское законодательство, Ф.Добронравова.

- Окружной админсуд Киева отстранил руководство Высшей квалификационной комиссии судей, которая должна была разобрать деятельность именно этих судей. Это уже полный венец судебного произвола, свидетельствовало о скором возвращении в Украину членов конгломерата Януковича

- экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов вчера вернулся в Украину.

- Запущена процедура отмены санкций против РФ в ПАСЕ, проведены первые решения в Комитете Министров Совета Европы, которые это делают возможным.

И все это компоненты того самого российского реванша сразу после президентских выборов в Украине, на которых победил Зеленский.
Сегодня трагический день современной политической истории нашей страны, так как этот самый реванш станет абсолютно легализован и наделён властью.
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ДВЕРІ вже зняли? Сходи демонтували? Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 5373
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надо двери как в салуне, чтобы как вошел так и вылетел
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Обратите внимание!
"элита" стоит с перевернутыми флагами Украины!
Вот он - патриоты!
Вот она - "элита"!
Сволочи!!!
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Порохоботы , а вы думали шо Свынарчуки снова придут к власти
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Шестой президент - шестерка олиграха - первый символ иннагурации
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После инаугурации пана Игоря Коломойского 20мая на приветствие «СЛАВА УКРАИНЕ» будут отвечать: «ЕВРЕЯМ СЛАВА!».
Мне позвонили из Великобритании и выразили соболезнование по поводу избрания Президентом Украины «мистера Хала поротька». Англичане в недоумении: как в христианской стране могло такое произойти, чтобы Главой государства избрали ************?
Как сказала тётя Циля из Одессы, «слуха народа» - «Инструмент разрушения единства Украины»
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Один руководитель сменяет другого, и старый руководитель, передавая новому дела, вручает ему три пронумерованных конверта со словами: «Когда будет очень плохо, откроешь первый конверт. Второй раз будет плохо - откроешь второй конверт, а потом и третий». Новый руководитель с жаром взялся за дело, но вскоре понял, что все не так просто, как ему казалось вначале. И когда проблемы совсем одолели его, он решил вскрыть первый конверт. Там была одна фраза: «Вали всё на меня». Теперь во всех своих речах руководитель не забывал вставить хоть несколько слов про ошибки старого руководителя, про то, что его методы управления были несовременными, и сейчас приходится расхлебывать результаты прежних просчетов. Какое-то время новому руководителю жилось очень даже хорошо. К нему стали относиться с пониманием, но и этот период вскоре завершился, и вновь начались проблемы. Руководителю пришлось вскрыть второй конверт. В нем было всего два слова: «Проведи реорганизацию». Руководитель и в этот раз поступил так, как ему советовали, и жизнь снова наладилась. Ну, как можно ругать человека, который занимается реорганизацией и проводит инновационную политику? Однако время шло, и руководителю опять стало трудно жить. Он снова почувствовал, как под ним шатается кресло, и рука его привычно потянулась к третьему конверту. Послание гласило: «Готовь три конверта!»
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Я хочу,чтобы через пять лет,народ Украины просил Зеленского идти на второй срок !
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скорее через 4 месяца, народ попросит пороха обратно
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Я тоже этого хочу! Но не верю, что это возможно.
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А это уже зависит от нас ,не будем простыми наблюдателями а будем народом и всё получится и у Зеленского и у нас и у Украины !!!
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Его уже кингурирували, я задолбался в пробках торчать
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Как порохоботню корежит. Эх, красотища Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 8232

Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 60
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Срочно изготовить гному обувь как у путина

Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 3858
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А что Коломойский сам посебе? Его тоже ктото создавал.А на постсоветском пространстве всех миллиардеров Кремль создавал.
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В трансляции перевернутый флаг. Вот вам и знак!
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ЗЕмудель не должен дотянуть до конца своей ходки.
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Удачи Владимир! Мы так и говорим о прошлом - николаевская расия, рейганомика... С Чингисханом монголы одни, без него - другие... Это я к тому, что от лидера многое зависит. Гигантская поддержка говорит вам - вы можете все и сейчас. Мы поддержим! Но результаты!!! Словозамыливание непройдет! "Мне не дают" - не пройдет! "Я не смог" - не пройдет! Работайте и думайте не о народе (это пафосно!), а о себе, своей карме и месте в Истории (это приятно).
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Шоколадный петухи и ********* валите на ... А кое по ком и тюрьма уже плачет Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 2259
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Ша братва, никакого кипиша-будем посмотреть.. Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 8156
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Зеленский красава! Спилкуеться з народом.
Атмосфера очень позитивная.
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Действительно супер ! Таничка , смотрите как порошенковцы бесятся.В унисон скавчание по форуму Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського - Цензор.НЕТ 5201
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С завтрашнего дня вычисляем порохоботов. Деньги вернуть в казну.
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прошёл мимо почетного караула, и никто не упал
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Воем и скулежом ольгинских порохоботов еще не удовлетворен, больше экспрессии, покажите истинное лицо свинарчуков, покажите как надо правильно хрюкать!
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Сейчас прыгает по Мариинскому парку,как дурачок. Я понимаю-играет близость к народу,все дела. Но, как бы статус. Пора уже выйти из образа скомороха.
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у Пети мешки под глазами. видно долго плакал и не спит, ждёт повестки
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Ещё этого Парубия нужно убрать . Сколько законов нужных под сукно спрятал , гадина
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Так.Багаціко інтернет-видань,блогерів,волонтерів і октівістів йшли до цього моменту.(і ці медіаресурси-прямотранслятори теж внесли свій посильний внесок.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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