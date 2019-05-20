 Инаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию торжественной церемонии.

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Владимир Зеленский был избран Президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019 года. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей.