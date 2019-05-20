 Настоящие изменения делаются в парламенте, - Вакарчук объяснил, почему не пошел в президенты

Лидер новосозданной партии "Голос", фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не принимал участия в выборах президента Украины, потому что вопросы благосостояния украинцев и борьбы с коррупцией решаются в Верховной Раде. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1", опубликованном 19 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что сегодня то место, где делаются настоящие изменения, которые касаются украинских граждан, что касается их благосостояния, что касается борьбы с коррупцией, свободной экономики – все это происходит в парламенте. Поэтому я не колеблясь принял решение идти на выборы в парламент", – отметил он.
Вакарчук добавил, что его политическая сила планирует прийти в украинскую политику "всерьез и надолго".
Вакарчук верит в успех своей политической силы, хотя согласно опубликованному накануне создания партии рейтингу ее поддержка не была высокой.
"Во-первых, не было такой партии, когда эти рейтинги измеряли. Во-вторых, я очень хорошо знаю, что такое начинать с маленькой студенческой рок-группы, про которую никто не знает. Я знаю, что это трудная, долгая и настойчивая дорога, но мы к ней готовы. Я уверен, что если мы будем искренними, если мы будем четко доносить свои месседжи, свою идеологию и свои убеждения избирателям, то они нас обязательно поддержат", – заявил он.
Музыкант добавил, что его партия будет отстаивать интересы украинских граждан, европейский выбор, равенство людей перед законом, свободную экономику без олигархов и подотчетность власти гражданам.
"Эти пять простых пунктов для нас прямо как заповеди. Мы будем стараться их выполнять и делать все необходимое", – подытожил Вакарчук.
С тех пор ситуация изменилась.
А проголосует за Славика та часть молодежи, которая поверила кловану в его "борьбе' "за все хорошее, и против всего плохого", то есть молодые идеалисты, которым ЗЕбеня показали большую дулю.
Без аборигенов разберемся.
Это коренной житель страны! Вопрос кто тогда ты?
Почки то у вас только две, а зубов сколько? То-то же.
Зря, что ли, у Бени в Днепре стоматологческих клиник везде понатыкано?
Сейчас их на прием золото-лома переведут, на манер ломбардов.
Прибериги часть зубов, разом все не сдавай!
Учись у О.Бендера, он прибегал "золотой зуб Паниковского, крупицу драгоценного металла"(С).
А Вы попросите Портнова.
Наверное и таблицы пор 75% "зебилов" постить перестанете.
Только боюсь - запоздалое переобувание.
Вы что же это, забыли, что "порохоботам до конца года заплачено"?
Потеряет голоса большинства молодежи клован.
Так что бегите под Петропавловкой плавать "беларус",пока от питерского лета еще два месяца осталось и можно не надевать вторую пару порток с начесом.
Те куют и пашут.
А кто пляшет и поет
Те поют и пляшут.
за пороха как и за зелю голосовали люди!
и кто ты такой чтоб решать?
чем он там думает хз.
Теперь он умный стал, что все изменения системы делаются в парламенте?
срочно его макнут в дерьмо чтоб не отобрал голоса у порошенко.
решил пропердеться так как ответить нечего?
ты готов всех обх-сосить за порошенко.
Зеботы - опасность, которые не имеют чувства благодарности, не имеют памяти и потому не в состоянии что-то сопоставить и сделать выводы, им мессию подавай, который всё за них сделает.
"Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны." (Д.Ф.Кеннеди)
Единственно что могут сделать для страны зеботы это - искать мессию и выбирать снова и снова убийц-Януковичей.
помолчал бы ,умнее бы казался.
или у вас консилиум ?
Не хочешь пообсуждать своего офшорного, или на смену виртуальному офшорному пришел реальны?
Не хочешь пообсуждать своего Вальцмана или на смену витруальному Вальцману пришел реальны?
Не хочешь пообсуждать, что на смену реальному Президенту пришел виртуальный преЗЕдент?
Вывал опять "доказательства" предательства
Головах 73% ЗЕбилов?
У большинства там опилки, и мысли простые да ясные: "пожрать", "поспать", "бабу бы", "денег бы", "вернем все взад".
Просветвление в подобных головах наступает через задний карман брюк, в котором деньги хранятся.
За этот задний карман сейчас и возьмутся, дрессируя "коземанду"(С) и лохторат по принципу академика Павлова, то есть будут вырабатывать условный рефлекс: шаг влево или вправо поближе к таежному союзу наказывается падение гривни, что сделать крайне нетрудно.
Гривны то обменяли на деньги?
"Это хорошо"(С)
В методичке же вашей лахтинской прописано, что порохоботам "заплатили до конца года"!
Эй, лахтинский, скажи, а правда, что вторжение в Украину сразу после выборов не состолось, просто потому что мышебратья решили с перепоя что полномочия Президента Украины заканчивается прямо в день выборов и потому армия Петра Алексеевича поддерживать не будет? Я понимаю что вы дебилы, но неужто же вы имбецилы, а, лахтинский?
Парламент работу которого поддерживает мене 5% населения, по моральным причинам должен был сам распуститься года три назад, люди которые наняла его на работу ему не доверяют, почему он работает?, это как нанимаешь на работу строителя, договорившись, что он будет строить стену ровно, а оно строит все криво, а ты не можешь эту падлу уволить, пять лет, так работает наша система власти..
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
ЗЕ ЖДУ ИМЕННО ЭТОГО!!!
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
"Пригласил Сталин Алексея Максимовича Горького к себе в Кремль и говорит:
- Мне понравился ваш роман "Мать". Прекрасная вещь! Не кажется ли вам, что пришла пора написать роман "Отец"? Прообразом главного героя согласен быть я.
- Не знаю, Иосиф Виссарионович, смогу ли я выполнить такое ответственное поручение Болезни, возраст, да и работа над "Климом Самгиным" застопорилась.
- А вы попытайтесь, попытайтесь. Попытка - не пытка, правда, товарищ Берия?"
(текст выделен мной)
"должен был сам распуститься года три назад
Вы попытайтесь, попытайтесь...
В Україні відкрилося полювання на фермерів. Тепер у них не тільки забирають урожай, спалюють техніку, нападають на будинки, а й б'ють їх, катують і жорстоко вбивають.
Власники фермерських господарств змушені оборонятися. Вони наймають приватну охорону, створюють свої напіввійськові збройні формування і виїжджають на допомогу один одному в разі небезпеки. Детальніше - в матеріалі OBOZREVATEL.
Ото восени 2014 - і всьо ? Ручки московітські долЯри не печуть ?