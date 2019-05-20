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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Настоящие изменения делаются в парламенте, - Вакарчук объяснил, почему не пошел в президенты

Лидер новосозданной партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не колеблясь принял решение идти на выборы в парламент.

Лидер новосозданной партии "Голос", фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не принимал участия в выборах президента Украины, потому что вопросы благосостояния украинцев и борьбы с коррупцией решаются в Верховной Раде. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1", опубликованном 19 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что сегодня то место, где делаются настоящие изменения, которые касаются украинских граждан, что касается их благосостояния, что касается борьбы с коррупцией, свободной экономики – все это происходит в парламенте. Поэтому я не колеблясь принял решение идти на выборы в парламент", – отметил он.

Вакарчук добавил, что его политическая сила планирует прийти в украинскую политику "всерьез и надолго". 

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Вакарчук верит в успех своей политической силы, хотя согласно опубликованному накануне создания партии рейтингу ее поддержка не была высокой. 

"Во-первых, не было такой партии, когда эти рейтинги измеряли. Во-вторых, я очень хорошо знаю, что такое начинать с маленькой студенческой рок-группы, про которую никто не знает. Я знаю, что это трудная, долгая и настойчивая дорога, но мы к ней готовы. Я уверен, что если мы будем искренними, если мы будем четко доносить свои месседжи, свою идеологию и свои убеждения избирателям, то они нас обязательно поддержат", – заявил он.

Музыкант добавил, что его партия будет отстаивать интересы украинских граждан, европейский выбор, равенство людей перед законом, свободную экономику без олигархов и подотчетность власти гражданам.

"Эти пять простых пунктов для нас прямо как заповеди. Мы будем стараться их выполнять и делать все необходимое", – подытожил Вакарчук. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3127706
 
   
 Топ комментарии
 
Дулю показали свынорылым, когда выбрали не смердючого педроса Настоящие изменения делаются в парламенте, - Вакарчук объяснил, почему не пошел в президенты - Цензор.НЕТ 7876
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Разве можно назвать человека умным, когда будучи народным депутатом он не приложил никаких усилий для позитивных изменений, не внёс никаких проектов законов и не отстаивал их принятия, а позорно сдался и сложил полномочия. А теперь, когда ему Порошенко сделал предложение, через отца, который возглавлял его предвыборный штаб - он снова согласился баллотироваться в Раду! Действия - нелогичные. Вакарчук марионетка Порошенко.
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Ой Вакарчук, ВАкарчук... ПРофукати такі шанси. Так профукати народну довіру. А тепер поборись за жалюгідні проценти.
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И что?
С тех пор ситуация изменилась.
А проголосует за Славика та часть молодежи, которая поверила кловану в его "борьбе' "за все хорошее, и против всего плохого", то есть молодые идеалисты, которым ЗЕбеня показали большую дулю.
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Дулю показали свынорылым, когда выбрали не смердючого педроса
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Бегите в мариинский, там апплодисмянтов не хватает.
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Не указывай нам, что делать и мы не будем говорить, куда тебе идти.
Без аборигенов разберемся.
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а ты, чувырло неграмотное, знаешь что такое "абориген"?
Это коренной житель страны! Вопрос кто тогда ты?
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Что мне смотреть, я же не в гривниевой зоне, мне дефолт не грозит.
Почки то у вас только две, а зубов сколько? То-то же.
Зря, что ли, у Бени в Днепре стоматологческих клиник везде понатыкано?
Сейчас их на прием золото-лома переведут, на манер ломбардов.
Прибериги часть зубов, разом все не сдавай!
Учись у О.Бендера, он прибегал "золотой зуб Паниковского, крупицу драгоценного металла"(С).
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Сходил бы, да далековато, ничего, я с дивана поаплодирую
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Что, нет визы в Украину?
А Вы попросите Портнова.
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О как уважительно - "та часть молодежи, которая поверила"...
Наверное и таблицы пор 75% "зебилов" постить перестанете.
Только боюсь - запоздалое переобувание.
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Какое "переобувание", лахтинский?
Вы что же это, забыли, что "порохоботам до конца года заплачено"?
Потеряет голоса большинства молодежи клован.
Так что бегите под Петропавловкой плавать "беларус",пока от питерского лета еще два месяца осталось и можно не надевать вторую пару порток с начесом.
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ГПУ, СБУ в нас вже нічого не вирішують? Якщо наприклад Міхо вивезла з країни охорона президента. Та що йому вже зараз говорити. Довго Чапай думу думав...
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"Настоящие изменения делаются в парламенте, - Вакарчук " - первые места по коррупции, по бедности населения, по смертности населения, игрушечные?
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Те кто пашет у куёт
Те куют и пашут.
А кто пляшет и поет
Те поют и пляшут.
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Удачи , Святослав. Пусть у тебя все получится и ты выполнишь свои обещания . Старая система требует демонтажа и новых идей и лиц.
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Ссыкло ты Вакарчук. Если бы пошел, может не было бы такого дерьма, сейчас у нас.
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Славко вялый. А нах наркоманы в парламенте?
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ВаЗЕлин - выбор быдла и люмпена. Славик - выбор интеллигенции и патриотов! Думай-ТЕ!
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все патриоты перейдут от петра к вакарчуку ,и петро останется у разбитого корыта.
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Як цікаво. То за Пороха ПАТРІОТИ? То хто ви такі, щоб за нас вирішувати? Справжні зміни робляться в парламенті, - Вакарчук пояснив, чому не пішов у президенти - Цензор.НЕТ 5254 До Славка перейде молодь, що голосувала "по приколу" Справжні зміни робляться в парламенті, - Вакарчук пояснив, чому не пішов у президенти - Цензор.НЕТ 1090
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ну ты останешься!
за пороха как и за зелю голосовали люди!
и кто ты такой чтоб решать?




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За вашим твердженням одна з патріотів, які за Пороха. А ви хто такий, щоб вирішувати за нас?
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и к стати за зелю проголосовала всеми долгожданная на которую уповали все 28 лет молодежь.
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Где этот Вакарчук был, когда нужно было отмеси всю грязь, которую вешали на Порошенко?
Теперь он умный стал, что все изменения системы делаются в парламенте?
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Вакарчук-опастность!!!!!!!
срочно его макнут в дерьмо чтоб не отобрал голоса у порошенко.
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А ви за кого на парламентських? Зе, бабця, бойко, мертвечук чм ще щось? Справжні зміни робляться в парламенті, - Вакарчук пояснив, чому не пішов у президенти - Цензор.НЕТ 9776
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по верхнему коменту не понятно??
решил пропердеться так как ответить нечего?
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Я так понял что*Зе, бабця, бойко, мертвечук чм ще щось? *Вакарчука поставил в один ряд?
ты готов всех обх-сосить за порошенко.
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Не ватро за мене мізкувать. Ви з своїми думками розберіться. Вашому презЕденту до Славка, як до неба рачки, це факт. Тому, очевидно, що молодь буде голосувати за Вакарчука. І я цьому дуже рада
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Вакарчук - опасность? :D
Зеботы - опасность, которые не имеют чувства благодарности, не имеют памяти и потому не в состоянии что-то сопоставить и сделать выводы, им мессию подавай, который всё за них сделает.
"Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны." (Д.Ф.Кеннеди)
Единственно что могут сделать для страны зеботы это - искать мессию и выбирать снова и снова убийц-Януковичей.
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по твоим словам (чужеземец)вы какраз и нашли мессию в виде порошенко!
помолчал бы ,умнее бы казался.
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Почему-то все молчащие тебя за балабола считают со сдвигом в сторону паРашу.
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это твое умозаключение ??
или у вас консилиум ?
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У тебя и заключать нет чего.
Не хочешь пообсуждать своего офшорного, или на смену виртуальному офшорному пришел реальны?
Не хочешь пообсуждать своего Вальцмана или на смену витруальному Вальцману пришел реальны?
Не хочешь пообсуждать, что на смену реальному Президенту пришел виртуальный преЗЕдент?
Вывал опять "доказательства" предательства
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Свыню от грязи не отмоешь. оно ее само находит. Справжні зміни робляться в парламенті, - Вакарчук пояснив, чому не пішов у президенти - Цензор.НЕТ 8671
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Речь не о свинье, а о реальном подходе к политикам, нет среди них идеальных, а чтобы остаться в политике - необходимо вовремя смолчать или р\сказать так, чтобы было и вашим и нашим. Не надо искать мессий, рассказывающих про Нью-Васюки...
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еще один 1% популист? посоветуйте ему обещать не "свободную экономику без олигархов", а просто посадки и расстрелы. народ такое любит...
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Я не пойму - а 5 лет что, позиции своей не было, когда вонючее кодло мародерствовало на крови?
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Настоящие изменения делаются в головах людей!
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В каких головах?
Головах 73% ЗЕбилов?
У большинства там опилки, и мысли простые да ясные: "пожрать", "поспать", "бабу бы", "денег бы", "вернем все взад".
Просветвление в подобных головах наступает через задний карман брюк, в котором деньги хранятся.
За этот задний карман сейчас и возьмутся, дрессируя "коземанду"(С) и лохторат по принципу академика Павлова, то есть будут вырабатывать условный рефлекс: шаг влево или вправо поближе к таежному союзу наказывается падение гривни, что сделать крайне нетрудно.
Гривны то обменяли на деньги?
"Это хорошо"(С)
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Шо такое, педрораст? Пайки от стеця лишаешься, вот и икру тут мечешь? Справжні зміни робляться в парламенті, - Вакарчук пояснив, чому не пішов у президенти - Цензор.НЕТ 1293
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Да ты что, лахтинский, от раннего празднования "победы" клована окончательно с глузда съехал что ли?
В методичке же вашей лахтинской прописано, что порохоботам "заплатили до конца года"!

Эй, лахтинский, скажи, а правда, что вторжение в Украину сразу после выборов не состолось, просто потому что мышебратья решили с перепоя что полномочия Президента Украины заканчивается прямо в день выборов и потому армия Петра Алексеевича поддерживать не будет? Я понимаю что вы дебилы, но неужто же вы имбецилы, а, лахтинский?
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Так я про это же коротко! Знаете в чем разница между Ангелами и Демонами? Одни гладят по головке и обьясняют что к чему, но упрямые детки все равно шалят и делают по своему, вот тогда приходят другие учителя, и все обьясняют доходчиво, через задний проход, а не задний карман. Понимаете, меня о чем я? Когда людям говорят- ну подумайте ну включите мозги! Ну не бывает все сразу, время, труд и терпение- и ваши мечты сбудутся, все будет хорошо. Но нет, мы хотим по своему! Хорошо отвечают они, только потом не говорите что вас не предупреждали! Во всем будете виноваты только вы сами! И уходят! А на их место приходят другие! И начинают обьяснять тоже самое- только другими методами- через боль, страдания, унижения, кровь и смерти- одним словом через жопу! Я кстати не раз писал об этом.
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Без изменений нынешней избирательной системе и системы отношений избиратель - нанимаемая им на работу власть, ничего не поменяется...
Парламент работу которого поддерживает мене 5% населения, по моральным причинам должен был сам распуститься года три назад, люди которые наняла его на работу ему не доверяют, почему он работает?, это как нанимаешь на работу строителя, договорившись, что он будет строить стену ровно, а оно строит все криво, а ты не можешь эту падлу уволить, пять лет, так работает наша система власти..
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Прошу всех у кого есть возможность каждый день тыкать этим списком обещаний в нос Зеленского, а также всеми способами помочь Зеленскому нагнуть гнилых депутатов ради принятия этих изменений.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
ЗЕ ЖДУ ИМЕННО ЭТОГО!!!

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Советский анекдот:
"Пригласил Сталин Алексея Максимовича Горького к себе в Кремль и говорит:

- Мне понравился ваш роман "Мать". Прекрасная вещь! Не кажется ли вам, что пришла пора написать роман "Отец"? Прообразом главного героя согласен быть я.
- Не знаю, Иосиф Виссарионович, смогу ли я выполнить такое ответственное поручение Болезни, возраст, да и работа над "Климом Самгиным" застопорилась.
- А вы попытайтесь, попытайтесь. Попытка - не пытка, правда, товарищ Берия?"
(текст выделен мной)

"должен был сам распуститься года три назад
Вы попытайтесь, попытайтесь...
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взагалі на мою думку "нове обличчя" це була технологія банкової яку розробляли і реалізовували щоб обдурити на президентських виборах українців. і вакарчук так би мовити "планувався" як "нове обличчя" і спаринг партнер в другому турі порошенку. але коли втрутився зеленський все пішло "не так" і від "оригінального нового обличчя" вакарчука в порошенка відмовились, просто не давши йому грошей на кампанію.
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Разве можно назвать человека умным, когда будучи народным депутатом он не приложил никаких усилий для позитивных изменений, не внёс никаких проектов законов и не отстаивал их принятия, а позорно сдался и сложил полномочия. А теперь, когда ему Порошенко сделал предложение, через отца, который возглавлял его предвыборный штаб - он снова согласился баллотироваться в Раду! Действия - нелогичные. Вакарчук марионетка Порошенко.
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а название партии будет писаться с восклицательным знаком??
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кремлеботики пердобабахнули, значит хорошие сапоги, надо брать!
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Катують праскою, виривають нігті та жорстоко вбивають: на українських фермерів влаштували полювання
В Україні відкрилося полювання на фермерів. Тепер у них не тільки забирають урожай, спалюють техніку, нападають на будинки, а й б'ють їх, катують і жорстоко вбивають.
Власники фермерських господарств змушені оборонятися. Вони наймають приватну охорону, створюють свої напіввійськові збройні формування і виїжджають на допомогу один одному в разі небезпеки. Детальніше - в матеріалі OBOZREVATEL.
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Славік, так шо: більше не приїдеш у Монреаль на грошики москальських спонсорів, нє ?
Ото восени 2014 - і всьо ? Ручки московітські долЯри не печуть ?
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Давай Святослва, жги. Отбитрай у порохоботов голоса, такие как ты нужны Украине.
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Слава а если ничего не сможешь изменить в течении первого месяца,, обещаешь уйти ? Лица поменять можно, но схему ВР нет .
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Все правильно Славик говорит. Посмотрим как на деле. Успехов ему.
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Як спивае так и служить будет. Ничего особенного, Одним словом - АРТЫСТЫ.
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Давай Славко,я с семьей за тебя.Хватит уже с Украины донецкоднепровскохарьковских жидов и кацапов сепарных. Многие тут в пример нам Израиль ставят, так вот давайте возьмём премьер с него в главном, управлять страной может только титульная нация и Украина для украинцев не просто слоган.
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