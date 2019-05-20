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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Совбез ООН сегодня проведет заседание по языковому закону Украины

Сегодня вечером, 20 мая, состоится заседание Совбеза ООН по вопросу украинского языкового закона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке

Отмечается, что заседание начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Совбез ООН сегодня проведет заседание по языковому закону Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127701
 
 
 Топ комментарии
 
Хроники реванша:
- В Украину вернулся олигарх Коломойский, который будет перебирать на себя управление над страной.

- Суд окончательно отклонил апелляцию СБУ и Госкино о запрете трансляции сериала "Сваты" и запрета на въезд российского актера, который откровенно нарушив украинское законодательство, Ф.Добронравова.

- Окружной админсуд Киева отстранил руководство Высшей квалификационной комиссии судей, которая должна была разобрать деятельность именно этих судей. Это уже полный венец судебного произвола, свидетельствовало о скором возвращении в Украину членов конгломерата Януковича

- экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов вчера вернулся в Украину.

- Запущена процедура отмены санкций против РФ в ПАСЕ, проведены первые решения в Комитете Министров Совета Европы, которые это делают возможным.

И все это компоненты того самого российского реванша сразу после президентских выборов в Украине, на которых победил Зеленский.
Сегодня трагический день современной политической истории нашей страны, так как этот самый реванш станет абсолютно легализован и наделён властью.
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А що там в них в раші з "корятським язиком"? Совбез ООН сегодня проведет заседание по языковому закону Украины - Цензор.НЕТ 1037 Ущемляє російський чи ні?
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Це, мабуть, вперше за все існування СБ ООН розглядає мовний закон однієї з держав. Ну, кацапи.
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Потому что это пока что не официальный призыв к действию. Т. Е. просто слова.
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Законруже подписан ЛИЧНО гидрантом, могут оштрафовать.
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Нет, не могут. А вот надеюсь тебя возьмут на карандаш соответствующие службы. ********* ты сраная.
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Украинский язык был ВСЕГДА государстенным, и приятный закон ничего не менят. Он только органчивает другие языки таких сферах как государтвенное управление, культура, услуги медицины и торгвли, что портотивречит Хельсинкому соглашению по првам человека который даже СССР и РФ соблдали.
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от кляті кацапи, бісяться виродки... зато пряму трансляцію кенгурації вести будуть... щоб їм...
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безграмотний, в українській мові немає слова "зато"!
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Схоже, на кацапів сьогодні чекає чергова ганьба наживо, про яку вони будуть розповідати у своїх внутрішніх новинах, як про перемогу
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