 Совбез ООН сегодня проведет заседание по языковому закону Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке
Отмечается, что заседание начнется в 22:00 по киевскому времени.
Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.
15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.
- В Украину вернулся олигарх Коломойский, который будет перебирать на себя управление над страной.
- Суд окончательно отклонил апелляцию СБУ и Госкино о запрете трансляции сериала "Сваты" и запрета на въезд российского актера, который откровенно нарушив украинское законодательство, Ф.Добронравова.
- Окружной админсуд Киева отстранил руководство Высшей квалификационной комиссии судей, которая должна была разобрать деятельность именно этих судей. Это уже полный венец судебного произвола, свидетельствовало о скором возвращении в Украину членов конгломерата Януковича
- экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов вчера вернулся в Украину.
- Запущена процедура отмены санкций против РФ в ПАСЕ, проведены первые решения в Комитете Министров Совета Европы, которые это делают возможным.
И все это компоненты того самого российского реванша сразу после президентских выборов в Украине, на которых победил Зеленский.
Сегодня трагический день современной политической истории нашей страны, так как этот самый реванш станет абсолютно легализован и наделён властью.