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 Враг за сутки 11 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, ликвидирован один террорист, - штаб

19 мая вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями артсистем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, ЗУ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- из артиллерийских систем калибра 100 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Троицкое;
- дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенных пунктов Павлополь и Чермалык;
- дважды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка;
- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле н.п. Лебединское;
- дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле города Авдеевка и села Водяное;
- из крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новогригорьевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны дважды:

- из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Золотое-4;
- из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новгородское.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

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По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один оккупант был уничтожен, еще один - ранен.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;
- из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле села Старогнатовка.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что на каждый обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 11 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, ликвидирован один террорист, - штаб 01
Враг за сутки 11 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, ликвидирован один террорист, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3127699
 
 
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Труп вже почав смердіти, тому навколо нікого
Враг за сутки 11 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, ликвидирован один террорист, - штаб - Цензор.НЕТ 5505
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Враг за сутки 11 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, ликвидирован один террорист, - штаб - Цензор.НЕТ 670
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На «хранжданскую» війну за контрактом
Враг за сутки 11 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, ликвидирован один террорист, - штаб - Цензор.НЕТ 5230
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 11 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, ликвидирован один террорист, - штаб
 
 
 
 
 
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