 Порошенко присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла нардепу Логвинскому

"В соответствии со статьей 25 Закона Украины "О дипломатической службе" постановляю присвоить Логвинскому Георгию Владимировичу - заместителю председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла", - цитирует Цензор.НЕТ текст документа, опубликованного на сайте президента.

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