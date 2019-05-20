 Порошенко присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла нардепу Логвинскому

"В соответствии со статьей 25 Закона Украины "О дипломатической службе" постановляю присвоить Логвинскому Георгию Владимировичу - заместителю председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла", - цитирует Цензор.НЕТ текст документа, опубликованного на сайте президента.
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Продлевать пленарное заседание в четверг до ночи с целью рассмотреть все поправки к языковому законопроекту нет смысла, - Логвинский
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Олег Тихонов 055f40a1
Президент есть президент до последнего работает, пока бенина банда тратит бабло на мясо для кенгурации.
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20.05.2019 01:46
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OldCat
Треба було призначити кенгурацію 25.05, в Шабат.
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20.05.2019 01:49
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Волк Ларсен 63ba4b5a
Еще есть время объявить ВП.
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20.05.2019 01:50
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Николай Николаевич c20d6d2e
1:43, а вiн на ратицях стоїть?
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20.05.2019 01:50
Мне нравится 1
torr rock
беги Пепа беги
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20.05.2019 01:50
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Власов Сергей b3083465
Что ж Вам порохоботы не спиться на последок все и всех обгадить это Вам по силам
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20.05.2019 01:53
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Николай Николаевич c20d6d2e
Логвиновский не понимает, что Беня еще скажет занести, за зто назначение?
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20.05.2019 01:53
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StanL
Это был расплата от Порошенко за выход НФ из коалиции, что тем самым недает Зеленскому распустить Раду. Вот из за чего народ недолюбливает Порошенко. Да, он сделал много для Украины, но кумовство и корупция его губит.
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20.05.2019 01:53
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Garsia UA
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20.05.2019 01:56
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altair ebf904d4
логвинская бородатая падла, чрезвычайная падла
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20.05.2019 01:59
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