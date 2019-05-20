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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17510) посол (1287) указ (314) Логвинский (99)

 Порошенко присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла нардепу Логвинскому

Петр Порошенко подписал указ №298/2019 "О присвоении дипломатического ранга".

"В соответствии со статьей 25 Закона Украины "О дипломатической службе" постановляю присвоить Логвинскому Георгию Владимировичу - заместителю председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла", - цитирует Цензор.НЕТ текст документа, опубликованного на сайте президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Народного фронта" будет стопроцентный ребрендинг перед выборами, - Логвинский

Источник: https://censor.net.ua/n3127696
 
 
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Президент есть президент до последнего работает, пока бенина банда тратит бабло на мясо для кенгурации.
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Треба було призначити кенгурацію 25.05, в Шабат.
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Что ж Вам порохоботы не спиться на последок все и всех обгадить это Вам по силам
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Логвиновский не понимает, что Беня еще скажет занести, за зто назначение?
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Это был расплата от Порошенко за выход НФ из коалиции, что тем самым недает Зеленскому распустить Раду. Вот из за чего народ недолюбливает Порошенко. Да, он сделал много для Украины, но кумовство и корупция его губит.
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логвинская бородатая падла, чрезвычайная падла
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла нардепу Логвинскому
 
 
 
 
 
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