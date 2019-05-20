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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Партия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук. ВИДЕО

Лидер группы "Океан Эльзы" и лидер новосозданной партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, кто точно не сможет оказаться в его партийном списке на предстоящих парламентских выборах.

Об этом он заявил в интервью ТСН.Тиждень, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я считаю, если избирательное законодательство не будет изменено перед парламентскими выборами, хотя я считаю, что это очень важно, но я так чувствую, что в тех, от кого это зависит - и у новоизбранного президента, и у парламента есть разные мнения по этому поводу. Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы настоящих изменений. И мы будем делать их сами. Поэтому наш список, и я буду это предлагать, партия должна полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которые другие еще никогда не предлагали", - сказал Вакарчук.

Те народные депутаты, у которых могут совпадать взгляды с Вакарчуком и его командой, по словам певца, смогут с успехом "убедить своего избирателя по результатам их работы в течение пяти лет".

Отвечая на вопрос, планирует ли он сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он уклонился от прямого ответа. "У нас новоизбранный президент, завтра он станет действующим президентом. Президент - это символ страны, и каждый нормальный гражданин, в частности те, кто как я, собираются в политику и менять страну, желают успеха президенту", - сказал Вакарчук.

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Напомним, 16 мая Вакарчук объявил об участии своей партии "Голос" на выборах в Верховную Раду. Музыкант также представил нескольких первых членов команды.

Источник: https://censor.net.ua/n3127694
 
   
 Топ комментарии
 
Клоунофилы почуяли опасность. Это ж сколько адекватный умный Вокарчук заберёт голосов и дураковатого клоуна, Бениной шестёрки.
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Слушай, днепровский, твой главпахан Беня превратил твой город в скопище наливаек; зато метро недостроено с 1995 года. Ты хочешь такой судьбы для всей Украины ? Что она тебе плохого сделала ?
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Нет. У БПП совершенно стабильный электорат (около 10% населения страны). Это государственники; вы никогда не сможете их обмануть или запугать.
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Вакарчук, блин, и ты туда же...(
Ничему история дураков не учит....................
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вакарчук поет и назвал свою партию голос, страшно подумать, как назовет свою партию гинеколог или нарколог
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У лахтинских одни и те же фразы в методичке.
Фантазия,как и мозг,отсутсвуют напроч
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порохоботы как всегда с двойными стандартами, этот наркоман хороший бо патриот
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Це добра новина. Треба щоб більше заходило ВРУ нових політ. сил, особливо з новими людьми які ще не були во владі. Це прибере тих хто роками або десятиліттями сидить у корита та знущається над громадянами.
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Всех Порохоботов перекинули теперь на помощь Святославу Порошенко.
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БПП--это уже позавчерашний день, который войдёт в историю как факт--да,была фракция как и их лидер-- брехунов и свинарчуков. Ещё история покажет то место,верней ту политическую свалку-- где они покоятся. Вакарчук---поглядим,что он напоёт на сцене парламента,если конечно же туда попадёт(однажды уже сбежал). Но быстрей всего это одна из голов "гидры" под названием БПП,которая пытается возродиться.
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Да, это позавчерашний день, но даже у БПП или как там ее переименуют есть свой електорат. Это не более 10 % это факт, но будет только уменьшатся.
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Есть такие классные рок-песни старые ,но всегда актуальные ,потому что дурни непереводны : fool-fool and hey,stupid...
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Желаю Вакарчуку успеха и выполнения своих обещаний . БПП скоро поймет , что Голос - это последний гвоздь в крышку их гроба , как парламентской правящей партии. Проценты ? Циплят по осени считают .
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"Умный профессионал не поехал бы в приют". Честный человек не пошел бы на канал к **********!
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Клічко - Удар
Славко - Голос

Якись схеми і методи однакові.
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А чим він гірший "Слуги народу " ? Навпаки більше патріотичний .
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Партия "Голос" , партия "Удар"
Гинекологи и проктологи собираются создать свою партию.

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Самі депутати не підут. Підут іх скриті шестерки, щоб приспати виборця і не скомпрометирувати Вакарчука. За спиною Ва стоить Пинчук. ДумайТе.
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Там і "колишніх" вистачить... З "новими обличчами".
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Славику надо усвоить одну простую истину : репутация зарабатывается годами... а потерять её можно - за секунды.
Это я к тому что он призывал голосовать за вороватую шокодупу.
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Вакарчук - это дело, в отличии от обнюханного бениного Халуя....
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попытка достойная, посмотрим что из нее получится, если лидер окажется достойным, то люди пойдут за ним. это мерзкое кодло, всех этих порошенок-тимошенок-бойко-ляшков, трущихся у кормушки десятки лет, давно пора на свалку отправить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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