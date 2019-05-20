 Марчук не будет представлять Украину в ТКГ

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я прекратил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", — написал он.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко распорядился назначить Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в ноябре 2011 года. Тем же распоряжением был уволен от исполнения данной обязанности второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма.
придурок, какую волонтерскуюдеятельность??
волонтеры возят помощь на фронт.
а ты шо куда возил??
медведчуку бумагу возил задницу подтирать вместе с геращенкой??
покинул **** работу - а солдаты на передовой тоже так могут??
дно.
Источник: https://censor.net.ua/n3127693
волонтерскуюКГБшную деятельность в Минском процессе", Источник: https://censor.net.ua/n3127693
анализируя последние события за 24 часа,то такое ощущение ,что скоро никто украину представлять не будет
Ну или полностью заметает следы и всех причастных.Начиная с уьийств еа Майдане и заканчивая Ротердам+ и нужнейшими последними законами о языке и тд.
куда делось их мыролюбие и тяга к перемириям??? Или свинокрысы начали понимать что за мыролюбность можно получить по сосалу от народа?