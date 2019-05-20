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Все про:Марчук (156) увольнение (1555) Трехсторонняя контактная группа (87)

 Марчук не будет представлять Украину в ТКГ

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины Евгений Марчук оставил должность.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я прекратил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", — написал он.

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Марчук не будет представлять Украину в ТКГ 01

Напомним, президент Украины Петр Порошенко распорядился назначить Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в ноябре 2011 года. Тем же распоряжением был уволен от исполнения данной обязанности второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма.

Также читайте: Порошенко уволил главу АП Райнина и его заместителя Марченко

Источник: https://censor.net.ua/n3127693
 
 
 Топ комментарии
 
Другие люди придут и будет другой результат.
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Это какой Луценко вцепился намертво в должность? Случайно не тот, который в прошлом году подавал заявление об отставке? Другого Юрика Луценко, который генпрокурор не припоминаю.
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Другие люди придут и будет другой результат.
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Результат???к власти пришли прокацапские *******! Какой с ними может быть результат! ***** зла не хватает! 😬
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нет нет от власти отошли
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Від людей, які туди прийдуть, нічого не буде залежати. Так само як і не залежало від тих, що там були. І не тільки тому, що це "волонтерська діяльність"...
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Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я прекратил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском


придурок, какую волонтерскуюдеятельность??

волонтеры возят помощь на фронт.

а ты шо куда возил??

медведчуку бумагу возил задницу подтирать вместе с геращенкой??

покинул **** работу - а солдаты на передовой тоже так могут??

дно.




Источник: https://censor.net.ua/n3127693
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нафиг этот кгбист?такое же ге как и мертвечук
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Результат???к власти пришли прокацапские *******! Какой с ними может быть результат! ***** зла не хватает! 😬
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Ти вже цим тут срав... Марчук не будет представлять Украину в ТКГ - Цензор.НЕТ 8801
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И еще больше вырастут. МВФ не собирается кормить люмпенов и халявщиков. А если халява дороже - то доллар по 100 при дефолте прочистит мозги. При невозможности перекредитоваться дефицит бюджета можно будет закрыть разве что жопой будущего гидранта
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выходит ЗЕ все с легкостью вернет назад. попкорн уже есть, если что
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Сегодня, 19 мая 2019, я прекратил свою четырехлетнюю волонтерскую КГБшную деятельность в Минском процессе", Источник: https://censor.net.ua/n3127693
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Марчук не будет представлять Украину в ТКГ
анализируя последние события за 24 часа,то такое ощущение ,что скоро никто украину представлять не будет
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Ну почему же. Наверное должна наконец завтра выйти из тени та команда, которую так долго нам обещают. Места им освободили, пусть трудятся во благо........ пока отговаривались тем, что боятся, так как их жизням может угрожать опасность.
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Это нормально по твоему обезглавить страну на всех руководящих ветках?Это диверсия во время войны.Ничего не мешало оставить людей до полной передачи полномочий.
Ну или полностью заметает следы и всех причастных.Начиная с уьийств еа Майдане и заканчивая Ротердам+ и нужнейшими последними законами о языке и тд.
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никто не будет потому что -никто уходит в отставку!

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чухонец ,а ну брысь к мокшам в своё болото
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жми капслок порохосос Марчук не будет представлять Украину в ТКГ - Цензор.НЕТ 775 тебя не видно пыль шокаЛадная
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Зало Луценко в должность вцепился намертво. Конечно, ведь новый генпрокурор может нарыть много не только на Порошенко, но и на самого Юрика Марчук не будет представлять Украину в ТКГ - Цензор.НЕТ 4803
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Это какой Луценко вцепился намертво в должность? Случайно не тот, который в прошлом году подавал заявление об отставке? Другого Юрика Луценко, который генпрокурор не припоминаю.
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Ну что, зелибобы, придется вашему гельминту работать по Минску с Медведчуком.
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вот ты и спалился удмуртъ. никто кроме монголоидных свинособак и соевых свиношнырей не будет блеять о протоколах менцких подлецов.
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Ага, только все союзники пятый год твердят, что альтернативу Минску нет. И его отмена возможна исключительно в чрезвычайных обстоятельствах, о которых говорим Климкин
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чьи "союзники". Вообще то союзники это члены военной коалиции против русни. во время второй мировой войны против немецко фашистских немцев. Или ты считаеш что хитрожопые евроаферисты в военной коалиции против монголоидов? и они чем то помогли народу Украины?
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не понял. куда так резко стали линять свиномрази?
куда делось их мыролюбие и тяга к перемириям??? Или свинокрысы начали понимать что за мыролюбность можно получить по сосалу от народа?
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... минимум -- премия на олимпиаде по логике
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Народ проголосовал за прекратить войну и просто перестать стрелять. Шут и здесь обманул избирателей?
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https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/11705963/11705963_original.jpg
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