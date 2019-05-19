 Недостающие деньги на первую операцию волонтеру и жене киборга Шерлока Евгении Запичной собрали за один день

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что первая из них должна пройти уже на следующей неделе (эндоваскулярная эмболизация гонадных вен) и на ее проведение не хватало 20 тысяч гривен.

Сегодня волонтер сообщила редакции, что эти средства собраны, а все, что поступило сверх необходимого она направила на помощь Назару.

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Стоимость второй операции пока неизвестна.

Напомним, Евгения Запичная - жена Максима Запичного, позывной Шерлок, сапера, служившего в 91-м отдельном полку оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины, был ранен в боях за Донецкий аэропорт. Евгения помогала в военных госпиталях Полтавы и Харькова, бывала на передовой. Пара воспитывает двух детей. Диагноз Евгении - синдром тазового венозного полнокровия, коагулопатия. Женщина пережила несколько операций.

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